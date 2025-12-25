|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 гру, 2025 09:10
anduzenko написав: Дюрі-бачі написав: rjkz написав:
У американской кредитки абсолютно другая идеология нежели у украиской.
З усього написаного я побачив єдину суттєву відмінність: це те, що банки беруть всі проблеми із крадіжкою на себе. Бо в Україні, якщо вкрали дебетку, то вкрали лише суму на ній, а якщо вкрали кредитку - то вкрали весь кредитний ліміт і тепер ти довжен банку + %...
Украли как? Стянули деньги на чужую карту? Так с кредиток уважающих себя банков это невозможно. По умолчанию разрешены только расчёты с юрлицами через ПОС-терминалы и онлайн-покупки, опять же, у юриков, подключённых к банковским системам. Или воры купили водку в АТБ на весь кредитный лимит?
Если речь идёт о трансграничных покупках, то это проблемы банка-получателя. С него платёжная система легко и просто, без всяких судебных разбирательств, взыскивает любую украденную сумму, и потом это уже его проблема, какой криминал он обслуживает.
Могли бы и с дебиток взыскивать точно так же, но тогда это будет минус одна причина пользоваться кредитками.
Кстати, я не в курсе или с американской кредитки сейчас можно снимать наличку.
Раньше было без проблем, но потом что-то поменялось и, по крайней мере в Чейзе надо снимать с дебетовой.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18135
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8820 раз.
- Подякували: 5555 раз.
-
-
Профіль
-
-
11
6
7
Додано: Чет 25 гру, 2025 09:10
Дюрі-бачі написав: anduzenko написав:
По умолчанию разрешены только расчёты с юрлицами через ПОС-терминалы и онлайн-покупки, опять же, у юриков, подключённых к банковским системам. Или воры купили водку в АТБ на весь кредитный лимит?
Та хоча б купили горілку в АТБ, чи скоріш закупились на якомусь китайському Тему... В Україні люблять на картці друкувати CVV код, якого достатньо для онлайн покупок...
В США тоже.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18135
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8820 раз.
- Подякували: 5555 раз.
-
-
Профіль
-
-
11
6
7
Додано: Чет 25 гру, 2025 09:15
Vadim_ написав: Сибарит написав: Vadim_ написав:
в чём прибыль банка
Прибыль банка от продавцов
, когда клиент расплачивается его картой.
Особенно хороша прибыль от акций с конкретными торговыми сетями.
Скидки в том же ХоумДипо, например, даются совсем не за то, что председателю правления улыбнулись на кассе.
Ну и от тех, кто кредитуется на срок, превышающий Грейс.
Тоесть, все продавцы платят банку % от чека и им это выгодно а просто сделать скидку в половину от % при оплате иной картой, шо то мешает?
я всегда жил на свои ,кредитов даже на 1 минуту 0 копеек, расходовал так что бы всегда было на кусок хлеба и откладывал в банку
Эквайринг есть и в США и в Украине.
Только если вы платите в магазе налом, который потом инкассируется, то за это тоже взымается плата с торговой сети сопоставимая с эквайрингом.
Фактически, вы в любом случае оплачиваете услугу банка по своей покупке.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18135
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8820 раз.
- Подякували: 5555 раз.
-
-
Профіль
-
-
11
6
7
Додано: Чет 25 гру, 2025 09:20
Vadim_ написав: Дюрі-бачі написав: Vadim_ написав:
я всегда жил на свои ,кредитов даже на 1 минуту 0 копеек, расходовал так что бы всегда было на кусок хлеба и откладывал в банку
Не розумію такої ідеології.
Якщо дають дешевий кредит (як Хамелон) чи безкоштовний (як розстрочка) то чому не користуватись, поки мої гроші лежать під % на Заначці чи ОВДП...
Я не спорю, каждому своё, если у меня нету денег то я не покупаю а зарабатываю и складываю, а если не заработал то чем тот кредит(уволили , здоровье...) выплачивать?
Этто правильно для Украины, для США удобней и выгодней и безопасней просто расплачиваться кредиткой и вовремя погашать ее.
Я поначалу боялся пропустить платеж и гасил каждую неделю.
Потом понял, что времени вагон и напоминания приходят на имейл в виде стейтментов, поэтому гашу сразу после получения стейтмента.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18135
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8820 раз.
- Подякували: 5555 раз.
-
-
Профіль
-
-
11
6
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|