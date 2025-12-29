RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 21:00

Re: Еміграція, заробітчанство

BeneFuckTor написав:
  Дюрі-бачі написав:елементарну річ: увімкнув підтвердження для ВСІХ платежів/підписок.


така просто річ, яку НЕ ХОЧУТЬ зробити.
Підтвердження завжди. Ну точно є різниця при оплаті коли карту прикладаєш і коли вводиш свв. Ні не хочуть, і всеодно мені чи це мсв дозволяє чи королева британії. Якого біса фейсбуку можна знімати з карти по 1к дол, коли до цього я ніколи там нічого не оплачував. або якимось г2к чи як воно там.
І ще прикол. Не можна щоб в браузері гугл пея були карти, а коли додаєш в телефоні вона і там додається автоматично. А як платити підписку ютуба? Ніяк. Краще купити самсунг з андроїдом і завантажити ревансед.
Одразу 3 плюси:
+не платити піписку
+не вкрадуть бабуляси
+не айфон
але і мінус
-камера не як в айфона.
То ви ще не бачили як Амазон списує бабло :)
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 22:51

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Амазон списує бабло


Надіюсь що і не побачу. Стараюсь берегтись, але воно завжди трапляється в самий неочікуваний момент, саме коли не потрібно))
почему пластиковая линза камері в телепоне так важна если есть Никон или Кенон с Лейкой стекляніе
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 22:59

Vadim_ тому що алкаш не може купити нормальну клаву навіть. Хоча б зі всіма буквами,
За якісну оптику заплатить?
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 23:15

Re: Еміграція, заробітчанство

Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 23:37

  Vadim_ написав:

Першу хвилину дотримався. Вадік, тобі дійсно смішна ця банальщина?
