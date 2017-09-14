RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16288162891629016291
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 06:23

"Утримати Краматорськ щоб втратити Запоріжжя."
Schmit
 
Повідомлень: 5335
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 06:30

  pesikot написав:
  Xenon написав:
  Banderlog написав:як хто? Та всі новини зара про перемирря. ну якщо зеля знову відмовиться підписувати... то трамп цього разу його зжере через набу.


.
Путин приказал продолжать наступление на Запорожье на фоне мирных переговоров

https://www.rbc.ua/ukr/news/putin-nakaz ... 22805.html


Зеленский конечно не идеал, но трамп - это просто подстилка путина, которая работает на рашу и требует капитуляции Украины

Про це я давно пишу, що Путін не хоче миру, він хоче воювати ...

Ти хочеш воювати?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5576
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 367 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16288162891629016291
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 180605
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 380455
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1081131
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.