100уе чисто за инет дофига конечно...
У нас 25евро все включено, и домашний инет, и мобильный, и связь, и телевидение, и домашний телефон. Типа пакетом берешь, и оно норм выходит по деньгам, наверное даже дешевле чем в Украине.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 гру, 2025 17:05
Re: Еміграція, заробітчанство
100уе чисто за инет дофига конечно...
У нас 25евро все включено, и домашний инет, и мобильный, и связь, и телевидение, и домашний телефон. Типа пакетом берешь, и оно норм выходит по деньгам, наверное даже дешевле чем в Украине.
Додано: Вів 30 гру, 2025 17:10
Додано: Вів 30 гру, 2025 17:51
Новоприбывшим в штатах дают симку на год бесплатно, с инетом и связью. Так что 100уе тариф с рассрочкой за оптовлокно куда-то в горы
Додано: Вів 30 гру, 2025 17:54
Боже, такое даже в Киеве есть с советских времен. Ну, открытый теплый бассейн - ради этого стоит куда-то ехать?
Додано: Вів 30 гру, 2025 17:55
Vadim_
и тд. правда там надо смотреть тарифы, где мировой трафик хотя бы 100 мегабит. хотя для квартиры стандартом давно является гигабит в Киеве.
Додано: Вів 30 гру, 2025 18:29
Re: Еміграція, заробітчанство
|