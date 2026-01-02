Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Цікаво інше - скільки українців можуть виплатити житло в Україні?
Середня іпотека в США - 20 років, середня тривалість проживання в одному будинку - 12 років. Тобто виплачують будинок повністю і продовжують в ньому жити дуже мала кількість людей. Більшість продають так і не виплативши іпотеку, та купують щось інше в залежності від потреб та зміни цін на свою стару нерухомість. Але банк при цьому завжди буде в прибутку, навіть якщо ціна на будинок впаде, на відміну від власника.
2587715 написав:забийте в пошук на ютубі - switzerland night
Це я й коментувать не буду. Людина, яка дивиться чіюсь нічну поїздку і робить якісь висновки... Скажу просто- вночі люди сплять. Подивився 6 хвилин, де він їде зрозумів приблизно, але в даному випадку це не дуже важливо. Цеж нада таке, це жарт року. Я думав кореєць на газу в таксі в USA це жарт року, але ти перевершив сам себе.
В тих старих хатинках неможливо жити. Дерев'яне житло це на 10-20 років - потім треба зносити. Їх тримають як пам'ятки і місцевий колорит. А живуть переважно в блочних 4-поверхівках штибу хрущів та сталінок, тіки файно оштукатурених, які ви, щоправда, ніколи не зустрінете на туристичних буклетах, на відміну від хатинок.
Water написав:яка дивиться чіюсь нічну поїздку і робить якісь висновки...
flyman написав:Умовна кавалірка (до 20 м2) в столиці або умовне цокольне приміщення в його передмісті (до 40 м2) 3..4 міс. для ІТ сенйора. Повноцінна 1к в облцентрі ЗУ 5..6 міс.
Просто парадайз якийсь, халва-халва-халва. От тільки чого ти постійно сидиш в темі Еміграція, заробітчанство якщо все так разпрекрасно?
не постійно, а час від часу заглядаю тому що в мене був (і є план) жити в теплу пору десь тут, а коли в північній півкулі холодна пора року, десь там, як варінт на Філіпінах чи іншій ПСА, можливо Пд.Америка
Це як житло на КРЖН і дача. Але трошки по іншому.
І як не є тут погано ,тут , мы не с.еба лись потім питають про податки, я дома!
Я відвідую приятелів в США і на завтра вони записалися на оглядини приватного будинка, який хочуть купити. Цікаво: щоби ріелтор взяв вас в роботу треба попередньо отримати узгодження банку на надання кредиту на купівлю, інакше ріелтор і не почне з вами працювати. Як правило перший внесок сягає суми в 20% ціни нерухомості. В цьому штаті орієнтир цін на приватні будинки 245 000...350 000 доларів. Це будинки 2-о поверхові площею від 150 до 200 кв. м з гаражем та земельною ділянкою. Перший внесок може сягнути 70 000 доларів. Погодьтеся, сума не дуже велика і реальна для того, щоби оселитися у власному будинку. Але це буде завтра.
Сьогодні я відвідав будівництво 3-и поверхових будинків під квартири. Ціну на квартир в таких будинках не знаю, але під оренду 3-к площею до 100 кв. м здаються орієнтовно по 1300 доларів на місяць. Фото 1: весь перший - а інколи як тут - і другий поверхи оздоблені натуральним камінням, виглядає досить потужно і ось видно вище ще не закрили поверх декоративними панелями - та видно, що під камінням.
Фото 2: відразу у дворі будують гаражі для мешканців (на фото праворуч).
Фото 3. А ось з чого все починається: на готовому фундаменті створюється перший поверх.
Фото 4. Готовий будинок буде виглядати так: як бачите простору тут багато.
