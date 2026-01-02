Додано: П'ят 02 січ, 2026 18:01

інакше ріелтор і не почне з вами працювати.

Фото 1:

News from USAЯ відвідую приятелів в США і на завтра вони записалися на оглядини приватного будинка, який хочуть купити.Цікаво: щоби ріелтор взяв вас в роботу треба попередньо отримати узгодження банку на надання кредиту на купівлю,Як правило перший внесок сягає суми в 20% ціни нерухомості.В цьому штаті орієнтир цін на приватні будинки 245 000...350 000 доларів.Це будинки 2-о поверхові площею від 150 до 200 кв. м з гаражем та земельною ділянкою.Перший внесок може сягнути 70 000 доларів.Погодьтеся, сума не дуже велика і реальна для того, щоби оселитися у власному будинку.Але це буде завтра.Сьогодні я відвідав будівництво 3-и поверхових будинків під квартири.Ціну на квартир в таких будинках не знаю, але під оренду 3-к площею до 100 кв. м здаються орієнтовно по 1300 доларів на місяць.весь перший - а інколи як тут - і другий поверхи оздоблені натуральним камінням, виглядає досить потужно і ось видно вище ще не закрили поверх декоративними панелями - та видно, що під камінням.Фото 2: відразу у дворі будують гаражі для мешканців (на фото праворуч).Фото 3. А ось з чого все починається: на готовому фундаменті створюється перший поверх.Фото 4. Готовий будинок буде виглядати так: як бачите простору тут багато.