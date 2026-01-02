я ?, сам стригу газон газонокосилкой и копаю огород лопатой , вы всё читаете или только по диагонали между строк выборочно?,
посмотрите на эту женщину и музыку ,
может успокоетесь
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 січ, 2026 18:04
я ?, сам стригу газон газонокосилкой и копаю огород лопатой , вы всё читаете или только по диагонали между строк выборочно?,
посмотрите на эту женщину и музыку ,
может успокоетесь
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|