RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3109311031113112>
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 18:04

  BIGor написав:
  Vadim_ написав:І як не є тут погано ,тут , мы не с.еба лись

Можливо ти вищий сорт і ти непризовний, тому тобі і так кошерно жити при війні? Не думав про це?

я ?, сам стригу газон газонокосилкой и копаю огород лопатой , вы всё читаете или только по диагонали между строк выборочно?,
посмотрите на эту женщину и музыку ,
может успокоетесь
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4346
З нами з: 23.05.14
Подякував: 634 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 19:14

  Vadim_ написав:
  BIGor написав:
  Vadim_ написав:І як не є тут погано ,тут , мы не с.еба лись

Можливо ти вищий сорт і ти непризовний, тому тобі і так кошерно жити при війні? Не думав про це?

я ?, сам стригу газон газонокосилкой и копаю огород лопатой , вы всё читаете или только по диагонали между строк выборочно?

Висновок: скоріше всього Ви старий пи**.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10434
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1491 раз.
Подякували: 1901 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 19:19

  BIGor написав:Висновок: скоріше всього Ви старий пи**.

да , я не молод и седой, но можем сделать забег от базы ДПС (где я занимался академической греблей) до Салюта и обратно,которых нету :(
если задонатите на ЗСУ 1000 баксов , сделаю видео как я копаю огород
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 02 січ, 2026 19:30, всього редагувалось 2 разів.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4346
З нами з: 23.05.14
Подякував: 634 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 19:22

  Vadim_ написав:
  BIGor написав:Висновок: скоріше всього Ви старий пи**.

да , я не молод и седой,
если задонатите не ЗСУ 1000 баксов , сделаю видео как я копаю огород

Ну так ви собі заробили на життя, нащо пхати свою пропаганду успішного успіху в тему Еміграція, заробітчанство?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10434
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1491 раз.
Подякували: 1901 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 19:29

  BIGor написав:
  Vadim_ написав:
  BIGor написав:Висновок: скоріше всього Ви старий пи**.

да , я не молод и седой,
если задонатите не ЗСУ 1000 баксов , сделаю видео как я копаю огород

Ну так ви собі заробили на життя, нащо пхати свою пропаганду успішного успіху в тему Еміграція, заробітчанство?

де я пхаю и шо?
заробив трохи , не вкрав , были планы эмиграции , 25 лет назад, потом ещё несколько раз, но шо то держало
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4346
З нами з: 23.05.14
Подякував: 634 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 19:46

  BIGor написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:[
Просто парадайз якийсь, халва-халва-халва. От тільки чого ти постійно сидиш в темі
Еміграція, заробітчанство якщо все так разпрекрасно?

не постійно, а час від часу заглядаю тому що в мене був (і є план) жити в теплу пору десь тут, а коли в північній півкулі холодна пора року, десь там, як варінт на Філіпінах чи іншій ПСА, можливо Пд.Америка

Це як житло на КРЖН і дача. Але трошки по іншому.

Класний план, філіпінську вже почав вчити?

Кожні півроку квиток на Філіппіни і назад? Це кілька тисяч доларів на рік тільки на квитки?
Так і буде у халамидника, який на новорічний стіл поклав просто подвійну норму горіхів з міського парку. І 0.5 зіберта по акції.
Навіть Ізольді павлівні не купив НР подарунок за 18 грн
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17455
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2556 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 19:53

Re: Еміграція, заробітчанство

  Hotab написав:Навіть Ізольді павлівні не купив НР подарунок за 18 грн

а зачем?
"ГОРЯЧИЙ"!
это все решает)))
Прохожий
 
Повідомлень: 14254
З нами з: 05.06.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1462 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 20:27

  Hotab написав:Так і буде у халамидника, який на новорічний стіл поклав просто подвійну норму горіхів з міського парку. І 0.5 зіберта по акції.
Навіть Ізольді павлівні не купив НР подарунок за 18 грн

Вы меня рассмешили до слёз я за ввесь прошедший год столько не смеялся, даже 31 плакал :( первый раз в жизни :(
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4346
З нами з: 23.05.14
Подякував: 634 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 20:56

  BIGor написав:
  Vadim_ написав:І як не є тут погано ,тут , мы не с.еба лись

Можливо ти вищий сорт і ти непризовний, тому тобі і так кошерно жити при війні? Не думав про це?


Что вы,пан Бигор, как вы могли подумать такое?
Вадим честный ухилянт,как и все мы здесь, кроме ветеранов и вийськовых.
И это добавляет лишь веса его словам, представляете как ему тяжело, его жизнь каждый день висит на волоске-дроны,ракеты,ТЦК, а он все терпит ради любимой Украины и даже делает ремонт в новостройке, хотя за те 30-40 тонн его бы вывезли какие-то зловмысники в ту же Польшу (хотя могли бы и в Тисе притопить,что тоже верно).
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1101
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 21:08

  Господар Вельзевула написав:
  BIGor написав:
  Vadim_ написав:І як не є тут погано ,тут , мы не с.еба лись

Можливо ти вищий сорт і ти непризовний, тому тобі і так кошерно жити при війні? Не думав про це?


Что вы,пан Бигор, как вы могли подумать такое?
Вадим честный ухилянт,как и все мы здесь, кроме ветеранов и вийськовых.
И это добавляет лишь веса его словам, представляете как ему тяжело, его жизнь каждый день висит на волоске-дроны,ракеты,ТЦК, а он все терпит ради любимой Украины и даже делает ремонт в новостройке, хотя за те 30-40 тонн его бы вывезли какие-то зловмысники в ту же Польшу (хотя могли бы и в Тисе притопить,что тоже верно).

нет, не тяжело , важко хлопцям у окопі

злой вы или мне показалось :?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4346
З нами з: 23.05.14
Подякував: 634 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 3109311031113112>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПДР України (74)
02.01.2026 21:54
ПриватБанк (5235)
02.01.2026 20:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.