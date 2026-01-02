Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3109311031113112> Додано: П'ят 02 січ, 2026 18:04 BIGor написав: Vadim_ написав: І як не є тут погано ,тут , мы не с.еба лись І як не є тут погано ,тут , мы не с.еба лись

Можливо ти вищий сорт і ти непризовний, тому тобі і так кошерно жити при війні? Не думав про це? Можливоі ти непризовний, тому тобі і так кошерно жити при війні? Не думав про це?

я ?, сам стригу газон газонокосилкой и копаю огород лопатой , вы всё читаете или только по диагонали между строк выборочно?,

посмотрите на эту женщину и музыку ,

может успокоетесь я ?, сам стригу газон газонокосилкой и копаю огород лопатой , вы всё читаете или только по диагонали между строк выборочно?,посмотрите на эту женщину и музыку ,может успокоетесь Vadim_

Повідомлень: 4346 З нами з: 23.05.14 Подякував: 634 раз. Подякували: 517 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 січ, 2026 19:14 Vadim_ написав: BIGor написав: Vadim_ написав: І як не є тут погано ,тут , мы не с.еба лись І як не є тут погано ,тут , мы не с.еба лись

Можливо ти вищий сорт і ти непризовний, тому тобі і так кошерно жити при війні? Не думав про це? Можливоі ти непризовний, тому тобі і так кошерно жити при війні? Не думав про це?

я ?, сам стригу газон газонокосилкой и копаю огород лопатой , вы всё читаете или только по диагонали между строк выборочно? я ?, сам стригу газон газонокосилкой и копаю огород лопатой , вы всё читаете или только по диагонали между строк выборочно?

Висновок: скоріше всього Ви старий пи**. Висновок: скоріше всього Ви старий пи**. BIGor

Повідомлень: 10434 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1491 раз. Подякували: 1901 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 січ, 2026 19:19 BIGor написав: Висновок: скоріше всього Ви старий пи**. Висновок: скоріше всього Ви старий пи**.

да , я не молод и седой, но можем сделать забег от базы ДПС (где я занимался академической греблей) до Салюта и обратно,которых нету

если задонатите на ЗСУ 1000 баксов , сделаю видео как я копаю огород да , я не молод и седой, но можем сделать забег от базы ДПС (где я занимался академической греблей) до Салюта и обратно,которых нетуесли задонатите на ЗСУ 1000 баксов , сделаю видео как я копаю огород Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 02 січ, 2026 19:30, всього редагувалось 2 разів. Vadim_

Повідомлень: 4346 З нами з: 23.05.14 Подякував: 634 раз. Подякували: 517 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 січ, 2026 19:22 Vadim_ написав: BIGor написав: Висновок: скоріше всього Ви старий пи**. Висновок: скоріше всього Ви старий пи**.

да , я не молод и седой,

если задонатите не ЗСУ 1000 баксов , сделаю видео как я копаю огород да , я не молод и седой,если задонатите не ЗСУ 1000 баксов , сделаю видео как я копаю огород

Ну так ви собі заробили на життя, нащо пхати свою пропаганду успішного успіху в тему Еміграція, заробітчанство? Ну так ви собі заробили на життя, нащо пхати свою пропаганду успішного успіху в тему BIGor

Повідомлень: 10434 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1491 раз. Подякували: 1901 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 січ, 2026 19:29 BIGor написав: Vadim_ написав: BIGor написав: Висновок: скоріше всього Ви старий пи**. Висновок: скоріше всього Ви старий пи**.

да , я не молод и седой,

если задонатите не ЗСУ 1000 баксов , сделаю видео как я копаю огород да , я не молод и седой,если задонатите не ЗСУ 1000 баксов , сделаю видео как я копаю огород

Ну так ви собі заробили на життя, нащо пхати свою пропаганду успішного успіху в тему Еміграція, заробітчанство? Ну так ви собі заробили на життя, нащо пхати свою пропаганду успішного успіху в тему

де я пхаю и шо?

заробив трохи , не вкрав , были планы эмиграции , 25 лет назад, потом ещё несколько раз, но шо то держало де я пхаю и шо?заробив трохи , не вкрав , были планы эмиграции , 25 лет назад, потом ещё несколько раз, но шо то держало Vadim_

Повідомлень: 4346 З нами з: 23.05.14 Подякував: 634 раз. Подякували: 517 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 січ, 2026 19:46 BIGor написав: flyman написав: BIGor написав: [

Просто парадайз якийсь, халва-халва-халва. От тільки чого ти постійно сидиш в темі

Еміграція, заробітчанство якщо все так разпрекрасно? Просто парадайз якийсь, халва-халва-халва. От тільки чого ти постійно сидиш в теміякщо все так разпрекрасно?

не постійно, а час від часу заглядаю тому що в мене був (і є план) жити в теплу пору десь тут, а коли в північній півкулі холодна пора року, десь там, як варінт на Філіпінах чи іншій ПСА, можливо Пд.Америка



Це як житло на КРЖН і дача. Але трошки по іншому. не постійно, а час від часу заглядаю тому що в мене був (і є план) жити в теплу пору десь тут, а коли в північній півкулі холодна пора року, десь там, як варінт на Філіпінах чи іншій ПСА, можливо Пд.АмерикаЦе як житло на КРЖН і дача. Але трошки по іншому.

Класний план, філіпінську вже почав вчити? Класний план, філіпінську вже почав вчити?

Кожні півроку квиток на Філіппіни і назад? Це кілька тисяч доларів на рік тільки на квитки?

Так і буде у халамидника, який на новорічний стіл поклав просто подвійну норму горіхів з міського парку. І 0.5 зіберта по акції.

Навіть Ізольді павлівні не купив НР подарунок за 18 грн Кожні півроку квиток на Філіппіни і назад? Це кілька тисяч доларів на рік тільки на квитки?Так і буде у халамидника, який на новорічний стіл поклав просто подвійну норму горіхів з міського парку. І 0.5 зіберта по акції.Навіть Ізольді павлівні не купив НР подарунок за 18 грн Hotab Форумчанин року Повідомлень: 17455 З нами з: 15.02.09 Подякував: 403 раз. Подякували: 2556 раз. Профіль 6 6 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 січ, 2026 19:53 Re: Еміграція, заробітчанство Hotab написав: Навіть Ізольді павлівні не купив НР подарунок за 18 грн Навіть Ізольді павлівні не купив НР подарунок за 18 грн

а зачем?

"ГОРЯЧИЙ"!

это все решает))) а зачем?"ГОРЯЧИЙ"!это все решает))) Прохожий Повідомлень: 14254 З нами з: 05.06.13 Подякував: 933 раз. Подякували: 1462 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 січ, 2026 20:27 Hotab написав: Так і буде у халамидника, який на новорічний стіл поклав просто подвійну норму горіхів з міського парку. І 0.5 зіберта по акції.

Навіть Ізольді павлівні не купив НР подарунок за 18 грн Так і буде у халамидника, який

Вы меня рассмешили до слёз я за ввесь прошедший год столько не смеялся, даже 31 плакал первый раз в жизни Вы меня рассмешили до слёз я за ввесь прошедший год столько не смеялся, даже 31 плакалпервый раз в жизни Vadim_

Повідомлень: 4346 З нами з: 23.05.14 Подякував: 634 раз. Подякували: 517 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 січ, 2026 20:56 BIGor написав: Vadim_ написав: І як не є тут погано ,тут , мы не с.еба лись І як не є тут погано ,тут , мы не с.еба лись

Можливо ти вищий сорт і ти непризовний, тому тобі і так кошерно жити при війні? Не думав про це? Можливо ти вищий сорт і ти непризовний, тому тобі і так кошерно жити при війні? Не думав про це?



Что вы,пан Бигор, как вы могли подумать такое?

Вадим честный ухилянт,как и все мы здесь, кроме ветеранов и вийськовых.

И это добавляет лишь веса его словам, представляете как ему тяжело, его жизнь каждый день висит на волоске-дроны,ракеты,ТЦК, а он все терпит ради любимой Украины и даже делает ремонт в новостройке, хотя за те 30-40 тонн его бы вывезли какие-то зловмысники в ту же Польшу (хотя могли бы и в Тисе притопить,что тоже верно). Что вы,пан Бигор, как вы могли подумать такое?Вадим честный ухилянт,как и все мы здесь, кроме ветеранов и вийськовых.И это добавляет лишь веса его словам, представляете как ему тяжело, его жизнь каждый день висит на волоске-дроны,ракеты,ТЦК, а он все терпит ради любимой Украины и даже делает ремонт в новостройке, хотя за те 30-40 тонн его бы вывезли какие-то зловмысники в ту же Польшу (хотя могли бы и в Тисе притопить,что тоже верно). Господар Вельзевула

Повідомлень: 1101 З нами з: 11.09.24 Подякував: 8 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 січ, 2026 21:08 Господар Вельзевула написав: BIGor написав: Vadim_ написав: І як не є тут погано ,тут , мы не с.еба лись І як не є тут погано ,тут , мы не с.еба лись

Можливо ти вищий сорт і ти непризовний, тому тобі і так кошерно жити при війні? Не думав про це? Можливо ти вищий сорт і ти непризовний, тому тобі і так кошерно жити при війні? Не думав про це?



Что вы,пан Бигор, как вы могли подумать такое?

Вадим честный ухилянт,как и все мы здесь, кроме ветеранов и вийськовых.

И это добавляет лишь веса его словам, представляете как ему тяжело, его жизнь каждый день висит на волоске-дроны,ракеты,ТЦК, а он все терпит ради любимой Украины и даже делает ремонт в новостройке, хотя за те 30-40 тонн его бы вывезли какие-то зловмысники в ту же Польшу ( хотя могли бы и в Тисе притопить,что тоже верно ). Что вы,пан Бигор, как вы могли подумать такое?Вадим честный ухилянт,как и все мы здесь, кроме ветеранов и вийськовых.И это добавляет лишь веса его словам, представляетеего жизнь каждый день висит на волоске-дроны,ракеты,ТЦК, а он все терпит ради любимой Украины и даже делает ремонт в новостройке, хотя за те 30-40 тонн его бы вывезли какие-то зловмысники в ту же Польшу ().

нет, не тяжело , важко хлопцям у окопі



злой вы или мне показалось нет, не тяжело , важко хлопцям у окопізлой вы или мне показалось Vadim_

Повідомлень: 4346 З нами з: 23.05.14 Подякував: 634 раз. Подякували: 517 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3109311031113112> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless