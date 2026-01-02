Не более,чем обычно,пан Вадим.
Если я вас обидел, могу предложить вам в качестве компенсации стаканчик американо с молоком в районе яхт-клуба Сич завтра около полудня.Буду там по делам шоркатся.
Не желаете испить кофию с Господарем Вельзевула?
Додано: П'ят 02 січ, 2026 21:57
Додано: П'ят 02 січ, 2026 22:13
Нет, не обидели ,я практически не обижаюсь, всё бывает в жизни. Сказал что то с горяча . Дякую за откровенность! не буду,если Вы внимательны , я с кофе завязал з початком повномасштабної
Додано: Суб 03 січ, 2026 02:19
Не лайтеся хлопці, часи і так важні та непередбачувані.
Ось я вам про це якраз в розкажу…
Еміграція, заробітчанство
News from Antalya
Я хоч і не мешкаю в Анталії, але зберігав б контроль над деякими речами.
Сьогодні звернувся з прощанням один пан я йому допоміг та спитав про те, що - судячи з його дій - вирішив змінити локацію на іншу.
Взагалі мешкаю в Туреччині більше 7 років.
Купив собі квартиру ще тоді, коли роздавали квартири на березі моря або майже безоплатно, або майже даром…
Але час минає: двох синів в родині і треба думати, чи варто вчити турецьку мову, чи трета зосередитися на вивченні іншої.
Так ось можете не повірити, але повертається в Україну. Йому до пенсії ще далеко від слова «далеко». Молодше за любителя філіппінських незайманих дівчат…
Але не це ж цікавим.
Цікаво те, що реально пройшов «і Крим, і Рим». Майже буквально.
За останні 10 років встиг пожити не тільки в Туреччині, а ще й в Греції, Польші, що цікаво для мене - Франції. Три місяця жив в Канаді (плюється до цих пір).
(Далі буде)
