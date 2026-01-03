RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 21:57

  Vadim_ написав:злой вы или мне показалось :?


Не более,чем обычно,пан Вадим.
Если я вас обидел, могу предложить вам в качестве компенсации стаканчик американо с молоком в районе яхт-клуба Сич завтра около полудня.Буду там по делам шоркатся.
Не желаете испить кофию с Господарем Вельзевула?
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 22:13

  Господар Вельзевула написав:
  Vadim_ написав:злой вы или мне показалось :?


Не более,чем обычно,пан Вадим.
Если я вас обидел, могу предложить вам в качестве компенсации стаканчик американо с молоком в районе яхт-клуба Сич завтра около полудня.Буду там по делам шоркатся.
Не желаете испить кофию с Господарем Вельзевула?

Нет, не обидели ,я практически не обижаюсь, всё бывает в жизни. Сказал что то с горяча . Дякую за откровенность! не буду,если Вы внимательны , я с кофе завязал з початком повномасштабної
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 02:19

Не лайтеся хлопці, часи і так важкі та непередбачувані.
Ось я вам про це якраз в розкажу…

Еміграція, заробітчанство

News from Antalya

Я хоч і не мешкаю в Анталії, але зберігаю контроль над деякими речами.
Сьогодні звернувся з проханням один пан - я йому допоміг та спитав про те, що - судячи з його дій - вирішив він змінити локацію на іншу.
Взагалі мешкає в Туреччині більше 7 років.
Купив собі квартиру ще тоді, коли роздавали квартири на березі Середземного моря або майже безоплатно, або майже даром…

Але час минає: двох синів в родині і треба думати, чи варто вчити турецьку мову, чи треба зосередитися на вивченні іншої.
Так ось можете не повірити, але повертається в Україну. Йому до пенсії ще далеко від слова «далеко». Молодше за любителя філіппінських незайманих дівчат…
Але не це є цікавим.
Цікаво те, що реально пройшов «і Крим, і Рим». Майже буквально.

За останні 10 років встиг пожити не тільки в Туреччині, а ще й в Греції, Польші, що цікаво для мене - Франції. Три місяця жив в Канаді (плюється до цих пір).
(Далі буде)
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 03:03

Далі буде…

Не все так просто.
Справа в тому, що Туреччина реально була «раєм на Землі», де все є якщо не даром, то безоплатно: а зараз Туреччина перейшла повністю на європейські ціни. В усіх питаннях від харчів до штрафів за порушення правил руху.

Єдине, в чому відстає: це ціни на житло.

Як відомо, читачі та дописувачі цього форуму готові платити за залізобетонні паралелепипеди без ремонту ціну як за “heavy luх” у Флориді.
Ну ось і виникло питання у людини: якщо зараз Туреччина і не хотіла, а перейшла в усіх питаннях на європейські ціни (одночасно підвищивши всім своїм громадянам і пенсіонерам виплати), то чи варто зберігали «турецьку цноливість»?

Я сам про це думаю: ну вклав в 2017 50 000$, ну дають зараз 100 000…110 000$, то можливо варто взяти та забути?

Що я не зможу за 100 000$ раз-два-три рази на рік помацати море та покваситися в теплому лагідному морі в комфортних умовах?

Так ось: пан - мій респондент - виявився не з простих: знає досить добре французьку мову, має приятелів у Парижі та в Тулузі, з якими регулярно спілкується та ось думає, де кинути черговий якір…
Трохи поспілкувалися на цю тему…

Ну а поки що реально «знімається» з якоря та пакує валізи на Україну.
І так буває, панове…
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 03:15

  rjkz написав:
  katso написав:
  2587715 написав:У нас в Берегово кажется тоже такой есть


Боже, такое даже в Киеве есть с советских времен. Ну, открытый теплый бассейн - ради этого стоит куда-то ехать?


Стадион Динамо?


Спорткомплекс Отрадный
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 07:57

Краще України може бути тільки Україна
