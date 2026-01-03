Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3109311031113112 Додано: П'ят 02 січ, 2026 21:57 Vadim_ написав: злой вы или мне показалось



Не более,чем обычно,пан Вадим.

Если я вас обидел, могу предложить вам в качестве компенсации стаканчик американо с молоком в районе яхт-клуба Сич завтра около полудня.Буду там по делам шоркатся.

Не желаете испить кофию с Господарем Вельзевула?

Додано: П'ят 02 січ, 2026 22:13 Господар Вельзевула написав: Vadim_ написав: злой вы або мне показалось



Не более,чем обычно,пан Вадим.

Если я вас обидел, могу предложить вам в качестве компенсации стаканчик американо с молоком в районе яхт-клуба Сич завтра около полудня.Буду там по делам шоркатся.

Не желаете испить кофию с Господарем Вельзевула? Не более,чем обычно,пан Вадим.Если я вас обидел, могу предложить вам в качестве компенсации стаканчик американо с молоком в районе яхт-клуба Сич завтра около полудня.Буду там по делам шоркатся.Не желаете испить кофию с Господарем Вельзевула?

Нет, не обидели ,я практически не обижаюсь, всё бывает в жизни. Сказал что то с горяча . Дякую за откровенность! не буду,если Вы внимательны , я с кофе завязал з початком повномасштабної

Додано: Суб 03 січ, 2026 02:19 Не лайтеся хлопці, часи і так важкі та непередбачувані.

Ось я вам про це якраз в розкажу…

Еміграція, заробітчанство

News from Antalya

Я хоч і не мешкаю в Анталії, але зберігаю контроль над деякими речами.

Ось я вам про це якраз в розкажу…



Еміграція, заробітчанство



News from Antalya



Я хоч і не мешкаю в Анталії, але зберігаю контроль над деякими речами.

Сьогодні звернувся з проханням один пан - я йому допоміг та спитав про те, що - судячи з його дій - вирішив він змінити локацію на іншу.

Взагалі мешкає в Туреччині більше 7 років.

Купив собі квартиру ще тоді, коли роздавали квартири на березі Середземного моря або майже безоплатно, або майже даром…



Але час минає: двох синів в родині і треба думати, чи варто вчити турецьку мову, чи треба зосередитися на вивченні іншої.

Так ось можете не повірити, але повертається в Україну. Йому до пенсії ще далеко від слова «далеко». Молодше за любителя філіппінських незайманих дівчат…

Але не це є цікавим.

Цікаво те, що реально пройшов «і Крим, і Рим». Майже буквально.



За останні 10 років встиг пожити не тільки в Туреччині, а ще й в Греції, Польші, що цікаво для мене - Франції. Три місяця жив в Канаді (плюється до цих пір).

(Далі буде)

Додано: Суб 03 січ, 2026 03:03 Далі буде…



Не все так просто.

Справа в тому, що Туреччина реально була «раєм на Землі», де все є якщо не даром, то безоплатно: а зараз Туреччина перейшла повністю на європейські ціни. В усіх питаннях від харчів до штрафів за порушення правил руху.



Єдине, в чому відстає: це ціни на житло.



Як відомо, читачі та дописувачі цього форуму готові платити за залізобетонні паралелепипеди без ремонту ціну як за “heavy luх” у Флориді.

Ну ось і виникло питання у людини: якщо зараз Туреччина і не хотіла, а перейшла в усіх питаннях на європейські ціни (одночасно підвищивши всім своїм громадянам і пенсіонерам виплати), то чи варто зберігали «турецьку цноливість»?



Я сам про це думаю: ну вклав в 2017 50 000$, ну дають зараз 100 000…110 000$, то можливо варто взяти та забути?



Що я не зможу за 100 000$ раз-два-три рази на рік помацати море та покваситися в теплому лагідному морі в комфортних умовах?



Так ось: пан - мій респондент - виявився не з простих: знає досить добре французьку мову, має приятелів у Парижі та в Тулузі, з якими регулярно спілкується та ось думає, де кинути черговий якір…

Трохи поспілкувалися на цю тему…



Ну а поки що реально «знімається» з якоря та пакує валізи на Україну.

І так буває, панове…

Додано: Суб 03 січ, 2026 03:15 rjkz написав: katso написав: 2587715 написав: У нас в Берегово кажется тоже такой есть

Боже, такое даже в Киеве есть с советских времен. Ну, открытый теплый бассейн - ради этого стоит куда-то ехать?



Боже, такое даже в Киеве есть с советских времен. Ну, открытый теплый бассейн - ради этого стоит куда-то ехать? Боже, такое даже в Киеве есть с советских времен. Ну, открытый теплый бассейн - ради этого стоит куда-то ехать?



Стадион Динамо? Стадион Динамо?



Спорткомплекс Отрадный Спорткомплекс Отрадный katso

Додано: Суб 03 січ, 2026 07:57

Ось я вам про це якраз в розкажу…



Еміграція, заробітчанство



News from Antalya



Я хоч і не мешкаю в Анталії, але зберігаю контроль над деякими речами.

Сьогодні звернувся з проханням один пан - я йому допоміг та спитав про те, що - судячи з його дій - вирішив він змінити локацію на іншу.

Взагалі мешкає в Туреччині більше 7 років.

Купив собі квартиру ще тоді, коли роздавали квартири на березі Середземного моря або майже безоплатно, або майже даром…



Але час минає: двох синів в родині і треба думати, чи варто вчити турецьку мову, чи треба зосередитися на вивченні іншої.

Так ось можете не повірити, але повертається в Україну. Йому до пенсії ще далеко від слова «далеко». Молодше за любителя філіппінських незайманих дівчат…

Але не це є цікавим.

Цікаво те, що реально пройшов «і Крим, і Рим». Майже буквально.



За останні 10 років встиг пожити не тільки в Туреччині, а ще й в Греції, Польші, що цікаво для мене - Франції. Три місяця жив в Канаді (плюється до цих пір).

(Далі буде) Не лайтеся хлопці, часи і так важкі та непередбачувані.Ось я вам про це якраз в розкажу…Еміграція, заробітчанствоNews from AntalyaЯ хоч і не мешкаю в Анталії, але зберігаю контроль над деякими речами.Сьогодні звернувся з проханням один пан - я йому допоміг та спитав про те, що - судячи з його дій - вирішив він змінити локацію на іншу.Взагалі мешкає в Туреччині більше 7 років.Купив собі квартиру ще тоді, коли роздавали квартири на березі Середземного моря або майже безоплатно, або майже даром…Але час минає: двох синів в родині і треба думати, чи варто вчити турецьку мову, чи треба зосередитися на вивченні іншої.Так ось можете не повірити, але повертається в Україну. Йому до пенсії ще далеко від слова «далеко». Молодше за любителя філіппінських незайманих дівчат…Але не це є цікавим.Цікаво те, що реально пройшов «і Крим, і Рим». Майже буквально.За останні 10 років встиг пожити не тільки в Туреччині, а ще й в Греції, Польші, що цікаво для мене - Франції. Три місяця жив в Канаді (плюється до цих пір).(Далі буде)

Краще України може бути тільки Україна

