взял фуру товара , рассчитаюсь когда то потом если захочу

Не варто порівнювати орендний бізнес з фурою товару, орендний бізнес - то окремий бізнес.

Особливо за кордоном.

Дійсно за кордоном орендар більш захищений, ніж орендодавець.

І це не тільки в Іспанії. В Туреччині, де я жив з вересня 2017 по липень 2024 (в своїй квартирі, не в оренді) таке саме: автопролонгація Договору оренди.

Тобто теоретично він вічний.

Орендодавець може його не продовжити, якщо за 45 діб до теоретичної дати закінчення спрямує орендарю завірене нотаріусом (!) попередження.

Якщо такого попередження не було, або спрямоване з порушенням термінів: Договір продовжено ще на рік.

Достроково орендодавець може розірвати Договір, якщо доведе, що в нього немає іншої квартири, де він міг би мешкати.

Тут логіка така: держава на боці орендаря тому що інакше вона повинна його забезпечити житлом замість орендодавця.

Але тоді чому він хоче отримувати гроші? Нехай бере ризики на себе.



єто +- понятно а если прорыв трубы а орендар на іншій півкулі відпочиває? имхо , шото там не так с законом и понятиями

Це і не фура з товаром і не обід в ресторані: це робота з людьми.



Два місяці тому виселили з 3-к квартири в Анталії одного учасника нашого форуму - колишнього мешканця Бучі.

Він заселився навесні 2021 року - реально повезло: повністю мебльована квартира (за кордоном це рідко буває) в хорошому місці, а власник постійно мешкає в Парижі (без жартів).

В 2023 році власник через свого представника почав натякати, що планує підвищити ціну, тому що за рахунок інфляції ціна з 400€ опустилася до 200€.

Наша людина чинила опір - і на першому етапі я його підтримував, надаючи поради, як боротися з турецьким орендодавцем.

Але далі справа вже пішла в бік абсурду (за рахунок інфляції ліра/долар) і власник зажадав ринкову ціну з логічним дисконтом.

Тут наша людина пішла в «глухий отказ».

Мене більше всього дратувала його логіка:

«Я здаю свою 2-к квартиру в Бучі за 9000 гривень і можу платити за 3-к квартиру в Анталії тільки цю суму. І не копійки вище!»

Я йому говорив, що це неправильна логіка.

Кожен товар має свою ціну і не можна порівнювати 2-к квартиру в Бучі з 3-к квартирою на міжнародному курорті. Радив йому погодитися на ринкову ціну з дисконтом.

Не погодився.

Ну що ж, власник прилетів з Парижу - виграв суд - виселив нашого бучанського героя.

смотрел ютуб , похоже от росийских арендаторов в Японии , як они возвращали квартиру по окончании аренды, как вымывали, то шо в европе это извращение

