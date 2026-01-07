RSS
Еміграція, заробітчанство

Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 19:26

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:- вони погоджуються в мене викупити його за 230 $. Наче й непогано

А можна було продати на OLX вдвічі дорожче... Всі ці трейд іни - розвод лінивих і не дуже розумних клієнтів ИМХО, в жодному не дають ринкову ціну.
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 19:34

Можливо і так, але я не маю можливості щось продати на OLX, бо не мешкаю в Україні.
Крім того, той OLX повний на шахраїв.
Я продавав досить непоганий смартфон в 2014 році: покупець нормальний, ціну узгодили, смартфон вдвох перевірили, зауважень немає - розʼіхалися.
Дзвонить покупець через 3 години i говорить, що смартфон проблемний, буцім то він не підʼєднується до мережі Wi-Fi тому що в нього відсутній/зіпсований модуль такого підʼєднання.
Я так зрозумів що за 3 години хлопці підмінили всю начинку та хотіли мені повернути «фуфло».

Так що нехай OLX буде без мене.
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 19:45

  akurt написав:Тільки кабель зарядки.
У порівнянні з iPhone 13 Pro я би не сказав, що щось сталося величне.
Поки що помічаю, що екран трохи став яскравіший чи трохи більш чіткий.
В певному смислі я мусив зробити такий обмін, бо мій iPhone 13 Pro мав ємність акумулятора не більше 75%, зʼявлялося повідомлення про необхідність заміни акумулятора. Смартфон досить швидко розряджався.

нуууу хоть кабель, у меня только телепон біл, заряжаюсь от блока Самсунг жены через подаренній кабель айфона знакомого :mrgreen: , но у меня древний 10XR . естественно куплен новым в магазе , Комфи
