“Американская мечта» - термін цікавий.
За майже 2 тижня перебування в США поїздив по двох штатах Іллінойс та Айова досить багато.
Дивився на будинки звичайних і незвичайних американців.
Без жартів: є будинки побудови 1906 року, цілі-цілісінькі - і продаються не дешевше новобудов («ЛЛЛ»).
Житлове будівництво приватних будинків, або на 2-4 квартири - карколомні темпи.
Терміни теж карколомні: показували наші люди готові будинки на 2-3 поверхи, які починали будувати в червні/липні.
Піймав себе на такій думці: немає практично ніде ніяких парканів у приватних будинків: тільки акуратні стрижені газони. Є балкони або пандуси біля будинків з комплексами барбекю.
А думка ось така: немає ні парканів, ні городу з картоплею тому, що люди весь час працюють. Немає коли дурницями займатися. Приватний будинок власна маленька фортеця: вийшов з фортеці, сів в авто (всі авто величезні - типу Форд-150 або Honda Pilot) - робота до самого вечора - повернулись о 19:00, щось поїли з готового купленого по дорозі додому - зайнялися секосом - спати - робота зранку.
До такого висновку дійшов, коли декілька днів допомагав для приколу нашим: прокидаюсь о 06:30, о 07:00 після кави виїжджаю на їх авто просто як водій-доброволець та везу людей на роботу на 07:30, потім весь день чекаю повідомлення, коли іх забрати: о 14:00 чи о 19:00 (непередбачувано).
Ідемо далі: живуть в реально якщо і не шикарній, то досить непоганій приємній і реально стандартній 3-к квартирі дуже гарній - платять 1300$ в місяць. Комунальні - якісь смішні цифри типу 50…70$ на місяць.
(Для порівняння: основне блюдо в ресторані коштує від 11$).
Якщо візьмуть будинок в 2 поверхи та площею 160…200 кв.м, то будуть платити за нього (іпотека) близько 2300$.
Тобто на 1000$ на місяць більше. Чи варто воно того, можливо краще мати «зайву» 1000$ на місяць? Чи потрібен той будинок в 200 кв.м? Щоби без кінця прибирати?
Сміються: «Ми маємо зараз грошей стільки, що можемо відразу - без іпотеки - купити будинок.
І купимо! В іпотеку. Гроші знаємо як краще використовувати!»
Така вона «Американська мрія»…
Гадаю до літа куплять. Одне подружжя з наших вже купили і дуже задоволені.
P.S. Написано в Lisbon - чекаю виліт на Toulouse. Вже хочеться додому…
У власний, а не орендований, будинок.