Ну то ви просто не в курсі справ - про плавальний басейн.
Практично всі будинки в Туреччині - це житловий комплекс, до складу якого входить на прибудинковій території як парковка для авто, так і плавальний басейн для мешканців будинку.
В моєму будинку 19 квартир. Реально постійно мешкають в 14-15 квартирах.
Плавальний басейн функціонує з 1 червня по 1 жовтня.
На практиці ніколи не було в басейні одночасно більше 2-х осіб.
За басейном доглядають голова ОСББ і найманий працівник. Санітарна служба регулярно і несподівано для них бере проби води. Якщо виявлять погіршення якості - буде великий штраф на голову ОСББ, тому слідкують за виконанням Правил користування.
Там, де ЖК великі - є на 200...400 квартир - плавальні басейни як відкриті, так і закриті - «зимові».
В таких ЖК може бути досить велика плата - залежить від інфраструктури - в 1500, і 2500, і більше гривень на місяць.
В моєму ЖК зараз квартплата 750 турецьких лір або гривень на місяць (зараз курс ліра/гривня 1:1).
Визначається розмір плати щорічно на зборах мешканців в травні кожного року.
P.S. Можливо, Європа і до Уралу, не знаю, я там не був і не збираюсь; мешкаю вже більше року у Франції.
Ось зараз 04 ранку - електричної енергії немає десь з 14:00 вчорашнього дня.
Ну не вміють французи відновлювати електропостачання після природних катаклізмів: вчора був прямо ураганний вітер і одночасно сильний дощ… обіцяли сьогодні відновити. Вчора їздили по вулицях електрики, ніби то вже знайшли пошкодження ліній.