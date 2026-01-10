RSS
Еміграція, заробітчанство
  #3122
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 05:00

Практично всі будинки в Туреччині - це житловий комплекс, до складу якого входить на прибудинковій території як парковка для авто, так і плавальний басейн для мешканців будинку.
Плавальний басейн як правило функціонує з 1 червня по 1 жовтня.
1
2
7
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 08:42

живут же капиталисты(с) голосом Шарикова :)
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 10:23

В Штатах уже дома без бассейнов часто стоят дороже чем с бассейнами. Люди уже за полвека наигрались в бассейны и пришли к выводу, что это все ребячество. Дорого обслуживать, постоянно ломаются насосы и фильтра, 2-я по статистике причина летальных несчастных случаев, 1-я - ДТП
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 10:28

Скільки рента за садибу з каміном у Франції зара?
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 11:17

В Штатах уже дома без бассейнов часто стоят дороже чем с бассейнами. Люди уже за полвека наигрались в бассейны и пришли к выводу, что это все ребячество. Дорого обслуживать, постоянно ломаются насосы и фильтра, 2-я по статистике причина летальных несчастных случаев, 1-я - ДТП

Ну у меня бассик. За 12 лет 3 раза менял песок в фільтре с 1500 грн за раз. И на сезон идёт 6-7 таблеток хлора. Пусть ещё гривен 700.Ну весной подклеиваю отвалившиеся от морозов мозаики. Итого, не считая електрики, аж тыща с копейками гривен за сезон.
1
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 11:19

Дивлюсь зранку приїхала до сусіда газова служба. Спочатку не міг зрозуміти, але бачу що бігають з будівельним феном на вулиці гріють трубу. Видно конденсат десь замерз.
1
