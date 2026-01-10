|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 січ, 2026 05:00
Практично всі будинки в Туреччині - це житловий комплекс, до складу якого входить на прибудинковій території як парковка для авто, так і плавальний басейн для мешканців будинку.
Плавальний басейн як правило функціонує з 1 червня по 1 жовтня.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11660
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4107 раз.
- Подякували: 1525 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
7
Додано: Суб 10 січ, 2026 08:42
akurt написав:
Практично всі будинки в Туреччині - це житловий комплекс, до складу якого входить на прибудинковій території як парковка для авто, так і плавальний басейн для мешканців будинку.
Плавальний басейн як правило функціонує з 1 червня по 1 жовтня.
живут же капиталисты(с) голосом Шарикова
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4451
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 638 раз.
- Подякували: 523 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 10 січ, 2026 10:23
akurt написав:
Практично всі будинки в Туреччині - це житловий комплекс, до складу якого входить на прибудинковій території як парковка для авто, так і плавальний басейн для мешканців будинку.
Плавальний басейн як правило функціонує з 1 червня по 1 жовтня.
В Штатах уже дома без бассейнов часто стоят дороже чем с бассейнами. Люди уже за полвека наигрались в бассейны и пришли к выводу, что это все ребячество. Дорого обслуживать, постоянно ломаются насосы и фильтра, 2-я по статистике причина летальных несчастных случаев, 1-я - ДТП
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 344
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 10 січ, 2026 10:28
akurt написав:
Еміграція, заробітчанство
News from France
Сьогодні перебуваю в шкурі киян, дніпровців та львівʼян: сиджу без електрики.
Природні катаклізми оволоділи Європою: десь шалені снігопади, десь - як на півночі Франції у Нормандії - урагани.
Вдень дійшов ураган до півдня Франції: просто шалений вітер.
У сусіда завалило дуб, якому більше 100 років.
Потім зникла електрика. Вже немає більше 3-х годин.
Звʼязався з мерією міста: знають про проблему.
Через годину приїхала аварійна бригада.
Трохи поспілкувався: виявили обрив дротів лінії передач трьох фаз.
Ну хоч легше стало.
На цю біду - за досвідом українців - маю EcoFlow.
Запалив камін. Тепло. Дрова в мене заготовлені з літа.
Тут майже 18:00 - ще на вулиці світло…
Панове українці: тримайтеся.
Як я зрозумів, французькі електрики зовсім телепні: вже більше 4-х годин не можуть відновити електроживлення! Це при тому, що ніхто по них не випускав «Орєшнік»…
Скільки рента за садибу з каміном у Франції зара?
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 344
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 10 січ, 2026 11:17
2587715 написав: akurt написав:
Практично всі будинки в Туреччині - це житловий комплекс, до складу якого входить на прибудинковій території як парковка для авто, так і плавальний басейн для мешканців будинку.
Плавальний басейн як правило функціонує з 1 червня по 1 жовтня.
В Штатах уже дома без бассейнов часто стоят дороже чем с бассейнами. Люди уже за полвека наигрались в бассейны и пришли к выводу, что это все ребячество. Дорого обслуживать, постоянно ломаются насосы и фильтра, 2-я по статистике причина летальных несчастных случаев, 1-я - ДТП
Ну у меня бассик. За 12 лет 3 раза менял песок в фільтре с 1500 грн за раз. И на сезон идёт 6-7 таблеток хлора. Пусть ещё гривен 700.Ну весной подклеиваю отвалившиеся от морозов мозаики. Итого, не считая електрики, аж тыща с копейками гривен за сезон.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3807
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 291 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 10 січ, 2026 11:19
akurt написав:
Еміграція, заробітчанство
News from France
Сьогодні перебуваю в шкурі киян, дніпровців та львівʼян: сиджу без електрики.
Природні катаклізми оволоділи Європою: десь шалені снігопади, десь - як на півночі Франції у Нормандії - урагани.
Вдень дійшов ураган до півдня Франції: просто шалений вітер.
У сусіда завалило дуб, якому більше 100 років.
Потім зникла електрика. Вже немає більше 3-х годин.
Звʼязався з мерією міста: знають про проблему.
Через годину приїхала аварійна бригада.
Трохи поспілкувався: виявили обрив дротів лінії передач трьох фаз.
Ну хоч легше стало.
На цю біду - за досвідом українців - маю EcoFlow.
Запалив камін. Тепло. Дрова в мене заготовлені з літа.
Тут майже 18:00 - ще на вулиці світло…
Панове українці: тримайтеся.
Як я зрозумів, французькі електрики зовсім телепні: вже більше 4-х годин не можуть відновити електроживлення! Це при тому, що ніхто по них не випускав «Орєшнік»…
Дивлюсь зранку приїхала до сусіда газова служба. Спочатку не міг зрозуміти, але бачу що бігають з будівельним феном на вулиці гріють трубу. Видно конденсат десь замерз.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3807
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 291 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|