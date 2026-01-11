RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 02:57

надувний басейн

  Bolt написав:
  M-Audio написав:Басейн на ділянці сильно підвищує вартість страховки. Раніше власники просто не повідомляли страхову про те, що побудували басейн, а тепер всі стали дуже технологічні, і страхові компанії фотографують ділянски з дронів, а потім виставляють рахунки за наявність басейну.

Трохи не так.
Там ще до початку будови беркться дозвіл на будову чи встановлення басейна. А рід час будови приходить інспектор і перевіряє, чи все відповідає кодам. Будова басіка підвмщує вартість нерухомості і відповідно величину податку з неї.

А хіба ще не бачили відосік як в кінці сезону проштрикують ножем надувний басейн і спускають воду, бо так дешевше?
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 10:18

  Hotab написав:akurt
Це що там робиться? 😅

https://www.facebook.com/share/r/1AS2Ys ... tid=wwXIfr

Я ж не мешкаю в Туреччині з 10 липня 2024 року, так що не знаю, що там відбувається в Стамбулі, в якому не був десь з 2023 року.
У вівторок відлітаю з Тулузи на Краків, подивлюся що там твориться.

Але в загальному плані змінити соціально-економічну ситуацію, при якій громадяни відносно багатої країни шукають щастя в країнах НЕ Шенгенської зони - не змінити. А це і Туреччина, і Сербія, і Грузія, і Вірменія… купа країн Азії…
У Франції я їх не бачу і не чую.
Російський мат зустрічаю тільки на Фінансовому форумі України. І то, збоченці зараз заблоковані.
Нарешті…
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 10:35

  flyman написав:
  Bolt написав:
  M-Audio написав:Басейн на ділянці сильно підвищує вартість страховки. Раніше власники просто не повідомляли страхову про те, що побудували басейн, а тепер всі стали дуже технологічні, і страхові компанії фотографують ділянски з дронів, а потім виставляють рахунки за наявність басейну.

Трохи не так.
Там ще до початку будови беркться дозвіл на будову чи встановлення басейна. А рід час будови приходить інспектор і перевіряє, чи все відповідає кодам. Будова басіка підвмщує вартість нерухомості і відповідно величину податку з неї.

А хіба ще не бачили відосік як в кінці сезону проштрикують ножем надувний басейн і спускають воду, бо так дешевше?

Дивився такого блогера Нік Юса займається встановленням пластикових басіків у Фоориді. Тож трохи у курсі тої кухні.
Про надувні і каркасникі не знаю.
В мене басік трохи на горі, тож можу його спустити просо відкривши донный злив. Але мушу то робити помалу вночі, бо раз відкрив заслонку на повну, то 27 кубів води мало вулицю не змили. 😺
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 11:04

  akurt написав:
  Hotab написав:akurt
Це що там робиться? 😅

https://www.facebook.com/share/r/1AS2Ys ... tid=wwXIfr

Я ж не мешкаю в Туреччині з 10 липня 2024 року, так що не знаю, що там відбувається в Стамбулі, в якому не був десь з 2023 року.
У вівторок відлітаю з Тулузи на Краків, подивлюся що там твориться.

Але в загальному плані змінити соціально-економічну ситуацію, при якій громадяни відносно багатої країни шукають щастя в країнах НЕ Шенгенської зони - не змінити. А це і Туреччина, і Сербія, і Грузія, і Вірменія… купа країн Азії…
У Франції я їх не бачу і не чую.
Російський мат зустрічаю тільки на Фінансовому форумі України. І то, збоченці зараз заблоковані.
Нарешті…

Кеша , ви пілот чі стюарт? :?
навіть наш непридатний з нетим вус пілот, і то так не "летает"
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 11:10

Ю4юшнику таки погодили репароль
https://youtu.be/If-2YXmhu7Y?si=-p0UvWZEoPQx3h5q
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 11:38

  Bolt написав:Ю4юшнику таки погодили репароль
https://youtu.be/If-2YXmhu7Y?si=-p0UvWZEoPQx3h5q

Дякую за посилання. Ну реально є розумні люди в світі, є!
Той Володимир - неймовірно розумна та позитивна людина.
Якщо в США будуть шукати зразок українця - позитивного емігранта, то гарний зразок:
- працює наполегливо та активно; майстер на всі руки…
- купив собі будинок - в іпотеку - і дуже класно пояснював, як купив, що купив, та чому саме.
- просто шикарне викладення тих пунктів A, B, C, D і так інші - пояснень для Міграційної служби в США.
Видно, що мозок в голові працює.

Приблизно так себе поводить в ці дні мій приятель, який з трьома дітьми виїхав за Програмою U4U в Філадельфію: відкрив власну хімчистку, спеціалізується як на меблях, так і на автівках.
Сам з Бучі. До війни працював в Києві (зовсім інша професія була).
