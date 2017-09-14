Так а де тут економічне бронювання? У тих 2943 людей перш за все є знайомі порішати і діло ніяк не в грошах. Ви ж наприклад теж гіпотетично можете собі зробити уход за кицею, але не робите цього, і думаю не від безгрошів'я.
|
|
|
Додано: Нед 11 січ, 2026 15:01
Так а де тут економічне бронювання? У тих 2943 людей перш за все є знайомі порішати і діло ніяк не в грошах. Ви ж наприклад теж гіпотетично можете собі зробити уход за кицею, але не робите цього, і думаю не від безгрошів'я.
Додано: Нед 11 січ, 2026 15:03
Він каже придатні 57, інші 2943 непридатні виходить? Цікаво, що за справкп рішає придатність?
Додано: Нед 11 січ, 2026 15:19
й це зовсім немає ніякого поділу людей на сорта - це як, наслідки росіськомовності? про донанти взагалі мовчу - розповідає людина, яка сама не волонтерить й чи донатить, - може тому й накидає на волонтерів?..
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 11 січ, 2026 15:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 11 січ, 2026 15:21
нам важливі будь-які конфлікти на Раші. бо головне, щоб почалося - а далі такі речі, як вогонь - поширюються самі...
Додано: Нед 11 січ, 2026 15:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
повторити не змогли. й не зможуть. хіба що килим в бункері - й то за руською традицією без шарфика не вийде, бо буде пручатися
upd
не знав таке
гадаю, на Раші такого не буде, там почнуть грати, хто перший напише донос на сусіда...
Додано: Нед 11 січ, 2026 15:47
Звичайно, що не буде ... там буде - а ми і нє зналі, нам всьо навралі
Додано: Нед 11 січ, 2026 15:53
а яке це бронювання? Мож ті гроші на церкву йдут а не в держапарат?
Додано: Нед 11 січ, 2026 17:47
Смерть путина только помешает начавшейся вооруженной операции Трампа по ... завершению войны. Объяснить это можно сильным влиянием кремлевской ежедневной пропаганды на мозги основной массы россиян. Пропаганда однозначно представит любую смерть путина убийством или преступными происками разведки/контрразведки какого-то вражеского для них государства или союза. И при этом таким вражеским государством не станет Украина. Они считают нас слабыми, не солидными, не самостоятельными, благодаря ежедневному бреду киселева и ко.
Обвинять станут весь Запад, полмира по привычке. Конечно же, это напоминает паранойю. Но эта паранойя ведет к первому ядерному взрыву, чего нельзя допускать.
Додано: Нед 11 січ, 2026 19:02
Вбивство, через яке Донбас став російськомовним
Місто Алчевськ названо на честь Олексія Алчевського, якого російська вікіпедія нахабно називає “російським промисловцем”.
Насправді Алчевський був, за висловом його дружини “фанатичним українцем”, він вкладав величезні гроші в український рух – і це в період Емського указу, коли ставлення до ідейних українців було мабуть гірше, ніж до євреїв (а вже до них ставилися точно жахливо).
Вбивство, через яке Донбас став російськомовним
Алчевський був не просто дрібним торговцем, який став засновником першої та найбільшої в Московській Імперії фінансово-промислової групи.
Він один з тих, хто насправді створив Донбас — з безводного степу перетворив його в індустріальний центр (він там почав діяльність ще до Юза).
Скупивши землі у поміщиків (а сільгоспземлі у безводному степу коштували недорого), він не вигнав селян, і не перетворив їх в шахтарів – селянам або надавали іншу землю, або перенавчали в робітників.
Це були наші УКРАЇНСЬКІ селяни.
Перенавчання селянина в робітника – складний і тривалий процес, який бізнес на себе бере вкрай рідко.
Але після цього з’являвся УКРАЇНСЬКИЙ робітник.
І головне — український селянин не перетворювався в безробітного люмпена.
Олексій Алчевський побудував найновітніші на той момент металургійні заводи з прокатними станами без іноземних інвестицій, єдиний в цілій Московській Імперії, (решта становила власність бельгійських і британських компаній). Виявляється, можна було просто створити акціонерний банк.
Заснування Алчевська і перетворення Маріуполя в індустріальне місто — теж його заслуга (“Завод Ілліча” теж створив Олексій Алчевський).
І все це – з інтенсивним просуванням української мови.
У 1900 році почався біржова криза.
Криза в економіці річ абсолютно природна. При цьому держава зазвичай допомагає платникам великих податків.
Олексій Алчевський звернувся до Вітте.
Не за грошима – за дозволом на випуск облігацій. Отримав відмову.
Офіційно – після цього він наклав на себе руки, кинувшись під потяг на Варшавському вокзалі в Петербурзі.
За версію вбивства говорить те, що поховали його всередині кладовища, де не могли поховати самогубця.
Втім, версію “кому вигідно” ніхто не відміняв.
Негайно після цього брати Рябушинскіє провели рейдерське захоплення банку, Вітте надав їм необхідний кредит, і вони відразу стали найбагатшими в імперії людьми (криза має властивість закінчуватися, і власники активів стають ДИВОВИЖНО багатими).
Природно, після цього Донбас почали наповнювати завезеними з-за Уралу пролетарями. І цей процес успішно продовжила радянська влада.
Додано: Нед 11 січ, 2026 19:14
О четвертій годині ранку 22 червня 1941 року гітлеровська Германія почала повномасштабне вторгнення в СРСР.
В 3:40 ранку 24 лютого 2022 року *уйловська московія почала повномасштабне вторгнення в Україну.
1418-й день з початку повномасшабного московитського вторгнення в Україну
або
4343-й день від початку окупації московією Криму
|