Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 січ, 2026 02:57
M-Audio написав:
Басейн на ділянці сильно підвищує вартість страховки. Раніше власники просто не повідомляли страхову про те, що побудували басейн, а тепер всі стали дуже технологічні, і страхові компанії фотографують ділянски з дронів, а потім виставляють рахунки за наявність басейну.
Трохи не так.
Там ще до початку будови беркться дозвіл на будову чи встановлення басейна. А рід час будови приходить інспектор і перевіряє, чи все відповідає кодам. Будова басіка підвмщує вартість нерухомості і відповідно величину податку з неї.
А хіба ще не бачили відосік як в кінці сезону проштрикують ножем надувний басейн і спускають воду, бо так дешевше?
Додано: Нед 11 січ, 2026 10:18
Я ж не мешкаю в Туреччині з 10 липня 2024 року, так що не знаю, що там відбувається в Стамбулі, в якому не був десь з 2023 року.
У вівторок відлітаю з Тулузи на Краків, подивлюся що там твориться.
Але в загальному плані змінити соціально-економічну ситуацію, при якій громадяни відносно багатої країни шукають щастя в країнах НЕ Шенгенської зони - не змінити. А це і Туреччина, і Сербія, і Грузія, і Вірменія… купа країн Азії…
У Франції я їх не бачу і не чую.
Російський мат зустрічаю тільки на Фінансовому форумі України. І то, збоченці зараз заблоковані.
Нарешті…
Додано: Нед 11 січ, 2026 10:35
M-Audio написав:
Басейн на ділянці сильно підвищує вартість страховки. Раніше власники просто не повідомляли страхову про те, що побудували басейн, а тепер всі стали дуже технологічні, і страхові компанії фотографують ділянски з дронів, а потім виставляють рахунки за наявність басейну.
Трохи не так.
Там ще до початку будови беркться дозвіл на будову чи встановлення басейна. А рід час будови приходить інспектор і перевіряє, чи все відповідає кодам. Будова басіка підвмщує вартість нерухомості і відповідно величину податку з неї.
А хіба ще не бачили відосік як в кінці сезону проштрикують ножем надувний басейн і спускають воду, бо так дешевше?
Дивився такого блогера Нік Юса займається встановленням пластикових басіків у Фоориді. Тож трохи у курсі тої кухні.
Про надувні і каркасникі не знаю.
В мене басік трохи на горі, тож можу його спустити просо відкривши донный злив. Але мушу то робити помалу вночі, бо раз відкрив заслонку на повну, то 27 кубів води мало вулицю не змили. 😺
Додано: Нед 11 січ, 2026 11:10
Додано: Нед 11 січ, 2026 11:38
Дякую за посилання. Ну реально є розумні люди в світі, є!
Той Володимир - неймовірно розумна та позитивна людина.
Якщо в США будуть шукати зразок українця - позитивного емігранта, то гарний зразок:
- працює наполегливо та активно; майстер на всі руки…
- купив собі будинок - в іпотеку - і дуже класно пояснював, як купив, що купив, та чому саме.
- просто шикарне викладення тих пунктів A, B, C, D і так інші - пояснень для Міграційної служби в США.
Видно, що мозок в голові працює.
Приблизно так себе поводить в ці дні мій приятель, який з трьома дітьми виїхав за Програмою U4U в Філадельфію: відкрив власну хімчистку, спеціалізується як на меблях, так і на автівках.
Сам з Бучі. До війни працював в Києві (зовсім інша професія була).
Додано: Нед 11 січ, 2026 12:36
akurt написав:
відкрив власну хімчистку, спеціалізується як на меблях, так і на автівках.
тобто їздить сам з керхером по домівках? Так він і у Києві міг прибиральником працювать. Не обов'язково для цього було переїджати в країну де школи колючим дротом огороджені
Додано: Нед 11 січ, 2026 13:04
Vadim_
так не "летает"
Коли раптом припиниш свиннячити горілку (бувають дива, чому ні) у тебе теж будуть гроші і літати, і на клавіатуру зі всіма буквами.
Додано: Нед 11 січ, 2026 13:23
akurt написав:
Дякую за посилання. Ну реально є розумні люди в світі, є!
Той Володимир - неймовірно розумна та позитивна людина.
Якщо в США будуть шукати зразок українця - позитивного емігранта, то гарний зразок:
- працює наполегливо та активно; майстер на всі руки…
- купив собі будинок - в іпотеку - і дуже класно пояснював, як купив, що купив, та чому саме.
- просто шикарне викладення тих пунктів A, B, C, D і так інші - пояснень для Міграційної служби в США.
Видно, що мозок в голові працює.
Приблизно так себе поводить в ці дні мій приятель, який з трьома дітьми виїхав за Програмою U4U в Філадельфію: відкрив власну хімчистку, спеціалізується як на меблях, так і на автівках.
Сам з Бучі. До війни працював в Києві (зовсім інша професія була).
В мене враження, що він такий же українець, як і наш президент і решта високопосадовців. Тут дивишся, приїхали в СШП, живуть роками мало не в машині, а тут якось все занадто гладко.То маманю на вертольоті за 700 баксів катає, то по ресторанам по 300-500 баксів лазить.
В нього якась дистанційна робота на якогось американського роботодавця, про яаку не може розповісти. Може якись ІТівець з річною 150 кує. А таксує і столяркою для душі і контента займажться.
Ну, може , як згадував вище, що йому брати не по українській національності добре допомагають. Якісь хабадники. Все ІМХО.
Додано: Нед 11 січ, 2026 13:32
Bolt написав:
Тут дивишся, приїхали в СШП, живуть роками мало не в машині, а тут якось все занадто гладко.То маманю на вертольоті за 700 баксів катає, то по ресторанам по 300-500 баксів лазить.
Ви знов плутаєте рекламні буклети з вікнами без світла
Додано: Нед 11 січ, 2026 13:48
2587715 написав: akurt написав:
відкрив власну хімчистку, спеціалізується як на меблях, так і на автівках.
тобто їздить сам з керхером по домівках? Так він і у Києві міг прибиральником працювать. Не обов'язково для цього було переїджати в країну де школи колючим дротом огороджені
каже що в Франеку живе біля аеродрому щр є небезпечно
