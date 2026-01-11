|
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 січ, 2026 14:16
2587715 написав: Bolt написав:
Тут дивишся, приїхали в СШП, живуть роками мало не в машині, а тут якось все занадто гладко.То маманю на вертольоті за 700 баксів катає, то по ресторанам по 300-500 баксів лазить.
Ви знов плутаєте рекламні буклети з вікнами без світла
Враховуючи, що в нього 3кує в місяць імпотека, він живе, як мінімум на 7- 8 чистими в місяць. Тут на чотирьох за продовження дозволів десь з 5 кує мабуть заплатив.
Пи. Си. Думаю для Львова з 10 тис машин достатньо буде, щоб затовкти вшент всі парковки під всіма ТРЦ і тп місцями. Нехай 50 тис народа живе добре, ще 100 тис середньо, а ще 700 тис смокчуть.
Bolt
Повідомлень: 3815
З нами з: 09.11.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 291 раз.
-
1
Додано: Нед 11 січ, 2026 14:39
Bolt написав:
В мене враження, що він такий же українець, як і наш президент і решта високопосадовців. Тут дивишся, приїхали в СШП, живуть роками мало не в машині, а тут якось все занадто гладко.То маманю на вертольоті за 700 баксів катає, то по ресторанам по 300-500 баксів лазить.
В нього якась дистанційна робота на якогось американського роботодавця, про яаку не може розповісти. Може якись ІТівець з річною 150 кує. А таксує і столяркою для душі і контента займажться.
Ну, може , як згадував вище, що йому брати не по українській національності добре допомагають. Якісь хабадники. Все ІМХО.
Щось вам 2587715, який каквкає з болот під Магнітогорськом, здається щирим українцем, а хлопець з Івано-Франківська - таким не здається.
Він справді працює в он-лайн режимі на американського роботодавця і ще має в гаражі свого будинка цілу майстерню по роботі з деревиною, фанерою та дошкою.
Що тут дивного? Всі в США працюють або намагаються працювати на двох роботах.
Я навіть знаю одного приятеля, він не в США, який мешкає не у Львові, а неподалік від озера Наварія, так в нього теж не одна робота.
Нормальна ситуація для ПРАЦЬОВИТИХ людей.
Сподобалася ваша фраза вище: « В нього якась дистанційна робота на якогось американського роботодавця, про яаку не може розповісти».
А ну запитайте те саме в вашого цифрового товариша, що напише тов. лейтенант?
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 11 січ, 2026 14:46, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Повідомлень: 11665
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4107 раз.
Подякували: 1525 раз.
1
2
7
Додано: Нед 11 січ, 2026 14:43
Hotab написав:Vadim_
так не "летает"
Коли раптом припиниш свиннячити горілку (бувають дива, чому ні) у тебе теж будуть гроші і літати, і на клавіатуру зі всіма буквами.
будь ласка, цитуйте посилання а не букві а то непонятно хто на ком стоял
Vadim_
Повідомлень: 4461
З нами з: 23.05.14
Подякував: 640 раз.
Подякували: 523 раз.
Додано: Нед 11 січ, 2026 14:50
akurt написав: Bolt написав:
В мене враження, що він такий же українець, як і наш президент і решта високопосадовців. Тут дивишся, приїхали в СШП, живуть роками мало не в машині, а тут якось все занадто гладко.То маманю на вертольоті за 700 баксів катає, то по ресторанам по 300-500 баксів лазить.
В нього якась дистанційна робота на якогось американського роботодавця, про яаку не може розповісти. Може якись ІТівець з річною 150 кує. А таксує і столяркою для душі і контента займажться.
Ну, може , як згадував вище, що йому брати не по українській національності добре допомагають. Якісь хабадники. Все ІМХО.
Щось вам 2587715, який каквкає з болот під Магнітогорськом, здається щирим українцем, а хлопець з Івано-Франківська - таким не здається.
Він справді працює в он-лайн режимі на американського роботодавця і ще має в гаражі свого будинка цілу майстерню по роботі з деревиною, фанерою та дошкою.
Що тут дивного? Всі в США працюють або намагаються працювати на двох роботах.
Я навіть знаю одного приятеля, він не в США, який мешкає не у Львові, а неподалік від озера Наварія, так в нього теж не одна робота.
Нормальна ситуація для ПРАЦЬОВИТИХ людей.
Сподобалася ваша фраза вище: « В нього якась дистанційна робота на якогось американського роботодавця, про яаку не може розповісти».
А ну запитайте те саме в вашого цифрового товариша, що напише тов. лейтенант?
Мама Ріта, одного цього більше ніж... 😏
Bolt
Повідомлень: 3815
З нами з: 09.11.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 291 раз.
1
Додано: Нед 11 січ, 2026 14:54
flyman написав: 2587715 написав: akurt написав:
відкрив власну хімчистку, спеціалізується як на меблях, так і на автівках.
тобто їздить сам з керхером по домівках? Так він і у Києві міг прибиральником працювать. Не обов'язково для цього було переїджати в країну де школи колючим дротом огороджені
каже що в Франеку живе біля аеродрому щр є небезпечно
Тут в текстах плутанина подій та імен: згадуються відразу три особи:
- один після закінчення новосибірського вищого військово-політичного училища працює звичайним словоблудом, який «чув дзвін, та не знає, де він». Є така професія: молоти всіляку дурню.
- другий - то блогер Володимир, він веде на YouTube дуже цікавий канал про Програму U4U - і не тільки. Рік тому взяв в іпотеку те, що тут часто обговорювалося: купівля будинка. Я його інколи дивлюся. Ось він дійсно жив неподалік аеродрому в Івано-Франківську. Захищаючи своє право/бажання жити і далі в США, у пояснені для Міграційноі служби в США, дуже мудро як один із пунктів, вказав, що в Україну - якщо повертатися - то у небезпечну точку на відстані в 1 км від аеродрому. Там в нього було викладено 10 пунктів і це один щ них. Взагалі зробив дуже мудре пояснення та виграв: його родині право перебування («репароль») продовжили. Саме за те, що пан Bolt виклав його свіже відео, я і подякував пану Bolt. Цікавий матеріал.
- третій - то мій приятель Павло, він мешкав в Бучі, тікав з трьома дітьми під обстрілами вже, виїхав в Анталію, а потім - 15 червня минулого року - в США. Він працював в Києві на досить престижній і цікавій посаді, десь там під Бучею будував власний будинок - не встиг закінчити, будинок частково цілий, дах пошкоджений під час обстрілів. Ось він відкрив - в Філадельфії - на мій подив - офіс хімчистки і розвиває той бізнес. Але «київський» не полишає - досвід же є - по вихідних. Виховує трьох дітей, надсилав мені фото з новорічних дитячих святкувань.
Як бачите, всі легіні працюють.
Тільки одні на свої родини та дітей, а інші на «словоблудіє» за командою тов. майора .
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 11 січ, 2026 15:14, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Повідомлень: 11665
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4107 раз.
Подякували: 1525 раз.
1
2
7
Додано: Нед 11 січ, 2026 15:14
Bolt написав: akurt написав: Bolt написав:
В мене враження, що він такий же українець, як і наш президент і решта високопосадовців. Тут дивишся, приїхали в СШП, живуть роками мало не в машині, а тут якось все занадто гладко.То маманю на вертольоті за 700 баксів катає, то по ресторанам по 300-500 баксів лазить.
В нього якась дистанційна робота на якогось американського роботодавця, про яаку не може розповісти. Може якись ІТівець з річною 150 кує. А таксує і столяркою для душі і контента займажться.
Ну, може , як згадував вище, що йому брати не по українській національності добре допомагають. Якісь хабадники. Все ІМХО.
Щось вам 2587715, який каквкає з болот під Магнітогорськом, здається щирим українцем, а хлопець з Івано-Франківська - таким не здається.
Він справді працює в он-лайн режимі на американського роботодавця і ще має в гаражі свого будинка цілу майстерню по роботі з деревиною, фанерою та дошкою.
Що тут дивного? Всі в США працюють або намагаються працювати на двох роботах.Я навіть знаю одного приятеля, він не в США, який мешкає не у Львові, а неподалік від озера Наварія,
так в нього теж не одна робота.
Нормальна ситуація для ПРАЦЬОВИТИХ людей.
Сподобалася ваша фраза вище: « В нього якась дистанційна робота на якогось американського роботодавця, про яаку не може розповісти».
А ну запитайте те саме в вашого цифрового товариша, що напише тов. лейтенант?
Мама Ріта, одного цього більше ніж... 😏
родичь у Китаї , 120000 баксикив у рік, але треба працювати дуже багато и не руками а головою
Vadim_
Повідомлень: 4461
З нами з: 23.05.14
Подякував: 640 раз.
Подякували: 523 раз.
Додано: Нед 11 січ, 2026 15:27
Саме так. Все вірно.
Наші люди не звикли працювати багато часу на день, а тим більше - на двох або трьох роботах.
В 2000 році - мене сильно здивував мій колишній шеф, який виїхав в США (там вже мешкали його мама та його рідна сестра).
Він в розмові сказав, що його сестра працює відразу на трьох роботах.
Це мене здивувало, а він підтвердив із словами: «Тут всі працюють на двох або трьох роботах».
Друге, що мене здивувало в його розповіді, це те, що в будь-якому віці можна перевчитися на будь-яку нову - зовсім нову - професію. І вчаться, і змінюють професії.
Головне - «знайти себе».
А можливо і більше: «Знайти собі місце там, де від тебе буде більший ефект і де ти зможеш отримати більше грошей».
При чому «більше грошей» за рахунок уміння та здібностей, а не за рахунок того, що тебе в 20 років призначили невідомо як прокурором області (!), в 32 ти отримав пенсію в 1/5 мільйона гривень та втік в Швецію.
Відчуйте різницю.
P.S. Про зарплатню в 120 000$ на рік тому, хто працює головою, а не ногою, не розказуйте пану flyman’y, він дуже не любить такі цифри і тим більше реально значно більші.
Я давно не спілкувався з колишнім колегою по роботі з приводу його племінника, але ще років 3 чи 5 тому наш український хлопчина - його племінник - працював в місті (назву міста в США видалено) в компанії (назву однієї з найбільших компаній світу видалено) на одній з найвищих посад - здається заступник CEO з питань безпеки компанії («Захист інформації»). Думаю, що в нього була - а мабуть і є - доплата втричі - вчетверо більше за вказану вище.
akurt
Повідомлень: 11665
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4107 раз.
Подякували: 1525 раз.
1
2
7
Додано: Нед 11 січ, 2026 15:46
akurt написав: flyman написав: 2587715 написав:
каже що в Франеку живе біля аеродрому щр є небезпечно
Тут в текстах плутанина подій та імен: згадуються відразу три особи:
- один після закінчення новосибірського вищого військово-політичного училища працює звичайним словоблудом, який «чув дзвін, та не знає, де він». Є така професія: молоти всіляку дурню.
- другий - то блогер Володимир, він веде на YouTube дуже цікавий канал про Програму U4U - і не тільки. Рік тому взяв в іпотеку те, що тут часто обговорювалося: купівля будинка. Я його інколи дивлюся. Ось він дійсно жив неподалік аеродрому в Івано-Франківську. Захищаючи своє право/бажання жити і далі в США, у пояснені для Міграційноі служби в США, дуже мудро як один із пунктів, вказав, що в Україну - якщо повертатися - то у небезпечну точку на відстані в 1 км від аеродрому. Там в нього було викладено 10 пунктів і це один щ них. Взагалі зробив дуже мудре пояснення та виграв: його родині право перебування («репароль») продовжили. Саме за те, що пан Bolt виклав його свіже відео, я і подякував пану Bolt. Цікавий матеріал.
- третій - то мій приятель Павло, він мешкав в Бучі, тікав з трьома дітьми під обстрілами вже, виїхав в Анталію, а потім - 15 червня минулого року - в США. Він працював в Києві на досить престижній і цікавій посаді, десь там під Бучею будував власний будинок - не встиг закінчити, будинок частково цілий, дах пошкоджений під час обстрілів. Ось він відкрив - в Філадельфії - на мій подив - офіс хімчистки і розвиває той бізнес. Але «київський» не полишає - досвід же є - по вихідних. Виховує трьох дітей, надсилав мені фото з новорічних дитячих святкувань.
Як бачите, всі легіні працюють.
Тільки одні на свої родини та дітей, а інші на «словоблудіє» за командою тов. майора .
А потім в кінці він сказав, що за гроші допоможе оформити таке саме подання на репароль. Якби був українцем, то мавчав би в тряпочку, що йому це вдалось і тішився би, як інших, менш спртних соплеменників агенти ІСЕ лапають і депортують. 😏
Bolt
Повідомлень: 3815
З нами з: 09.11.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 291 раз.
1
|