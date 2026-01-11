|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:
нейтіви хіба ті що мають "родинне багатство", а таких не дуже і багато, так як загальний рівень фінграмотності не такий вже і високий, хоча з іншого боку, воно не згоряє періодично у різних соціальних потрясіннях як тут
якщо в нейтіва є чесна магістрська освіта по якійсь ліквідній професії типу інженера, і він не полінивсь отримати власну ліцензію без прив'язки до якогось роботодавця, то рокам к 40 в нього же багажник бобла і без родинного багатства буде
