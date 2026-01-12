RSS
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 23:31

гуманітарщина

  2587715 написав:
  flyman написав:нейтіви хіба ті що мають "родинне багатство", а таких не дуже і багато, так як загальний рівень фінграмотності не такий вже і високий, хоча з іншого боку, воно не згоряє періодично у різних соціальних потрясіннях як тут
якщо в нейтіва є чесна магістрська освіта по якійсь ліквідній професії типу інженера, і він не полінивсь отримати власну ліцензію без прив'язки до якогось роботодавця, то рокам к 40 в нього же багажник бобла і без родинного багатства буде

в STEM ідуть там переважно азіати, можливо ще східноєвропейці, а решта у воукерську гуманітарщину, потім стогнуть про неспаведливість капіталізму
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 07:59

  flyman написав:
  2587715 написав:
  flyman написав:нейтіви хіба ті що мають "родинне багатство", а таких не дуже і багато, так як загальний рівень фінграмотності не такий вже і високий, хоча з іншого боку, воно не згоряє періодично у різних соціальних потрясіннях як тут
якщо в нейтіва є чесна магістрська освіта по якійсь ліквідній професії типу інженера, і він не полінивсь отримати власну ліцензію без прив'язки до якогось роботодавця, то рокам к 40 в нього же багажник бобла і без родинного багатства буде

в STEM ідуть там переважно азіати, можливо ще східноєвропейці, а решта у воукерську гуманітарщину, потім стогнуть про неспаведливість капіталізму
Народовольці, чорний пєрєдєл. Ми вже все це проходили, вони - ні
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 08:06

«Народовольців» проходили ви на своїх болотах.

Так і вилазять вуха російського ФСБ-ника…
Цікаво, навіщо його тримають на Фінансовому форумі України?
Так і тягне сюди із своєї «избЫ» дикунські знання з російських підручників…
Востаннє редагувалось akurt в Пон 12 січ, 2026 08:08, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 08:08

  2587715 написав:
  flyman написав:нейтіви хіба ті що мають "родинне багатство", а таких не дуже і багато, так як загальний рівень фінграмотності не такий вже і високий, хоча з іншого боку, воно не згоряє періодично у різних соціальних потрясіннях як тут
якщо в нейтіва є чесна магістрська освіта по якійсь ліквідній професії типу інженера, і він не полінивсь отримати власну ліцензію без прив'язки до якогось роботодавця, то рокам к 40 в нього же багажник бобла і без родинного багатства буде

можете не по фене английской ,тут вроде бі украинский форум
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 08:14

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:«Народовольців» проходили ви на своїх болотах.
Київ — один із найважливіших центрів народовольчого руху після 1881 року
Тут була досить сильна місцева група «Народної волі».
1882 року народовольці вбили у Києві військового прокурора Стрельникова (це був один із найвідоміших актів після царевбивства).

Харків - теж важливий вузол
Народовольці мали тут гуртки, проводили пропаганду серед студентів та робітників, зберігали динаміт та літературу.
Одеса
Була одна з найактивніших південних груп.
В Одесі народовольці готували замахи, мали таємні квартири, друкарню, активно працювали серед інтелігенції та військових.
Інші міста
Народовольчі гуртки та окремі члени фіксувалися в Катеринославі (Дніпро), Миколаєві, Єлисаветграді (Кропивницький) та ін.

Після розгрому центрального Виконавчого комітету у 1881–1883 ​​роках. саме південно-західні (зокрема українські) групи певний час залишалися найактивнішими та намагалися відродити організацію.
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 08:41

  Vadim_ написав:
  2587715 написав:
  flyman написав:нейтіви хіба ті що мають "родинне багатство", а таких не дуже і багато, так як загальний рівень фінграмотності не такий вже і високий, хоча з іншого боку, воно не згоряє періодично у різних соціальних потрясіннях як тут
якщо в нейтіва є чесна магістрська освіта по якійсь ліквідній професії типу інженера, і він не полінивсь отримати власну ліцензію без прив'язки до якогось роботодавця, то рокам к 40 в нього же багажник бобла і без родинного багатства буде

можете не по фене английской ,тут вроде бі украинский форум

А ти оце якою мовою написав на укр форумі?метиловою?чи Інсультною?
