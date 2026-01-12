|
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 січ, 2026 23:31
2587715 написав: flyman написав:
нейтіви хіба ті що мають "родинне багатство", а таких не дуже і багато, так як загальний рівень фінграмотності не такий вже і високий, хоча з іншого боку, воно не згоряє періодично у різних соціальних потрясіннях як тут
якщо в нейтіва є чесна магістрська освіта по якійсь ліквідній професії типу інженера, і він не полінивсь отримати власну ліцензію без прив'язки до якогось роботодавця, то рокам к 40 в нього же багажник бобла і без родинного багатства буде
в STEM ідуть там переважно азіати, можливо ще східноєвропейці, а решта у воукерську гуманітарщину, потім стогнуть про неспаведливість капіталізму
flyman
Додано: Пон 12 січ, 2026 07:59
flyman написав: 2587715 написав: flyman написав:
нейтіви хіба ті що мають "родинне багатство", а таких не дуже і багато, так як загальний рівень фінграмотності не такий вже і високий, хоча з іншого боку, воно не згоряє періодично у різних соціальних потрясіннях як тут
якщо в нейтіва є чесна магістрська освіта по якійсь ліквідній професії типу інженера, і він не полінивсь отримати власну ліцензію без прив'язки до якогось роботодавця, то рокам к 40 в нього же багажник бобла і без родинного багатства буде
в STEM ідуть там переважно азіати, можливо ще східноєвропейці, а решта у воукерську гуманітарщину, потім стогнуть про неспаведливість капіталізму
Народовольці, чорний пєрєдєл. Ми вже все це проходили, вони - ні
2587715
Додано: Пон 12 січ, 2026 08:06
«Народовольців» проходили ви на своїх болотах.
Так і вилазять вуха російського ФСБ-ника…
Цікаво, навіщо його тримають на Фінансовому форумі України?
Так і тягне сюди із своєї «избЫ» дикунські знання з російських підручників…
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 12 січ, 2026 08:08, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Додано: Пон 12 січ, 2026 08:08
2587715 написав: flyman написав:
хіба ті що мають "родинне багатство", а таких не дуже і багато, так як загальний рівень фінграмотності не такий вже і високий, хоча з іншого боку, воно не згоряє періодично у різних соціальних потрясіннях як тут
якщо в нейтіва
є чесна магістрська освіта по якійсь ліквідній професії типу інженера, і він не полінивсь отримати власну ліцензію без прив'язки до якогось роботодавця, то рокам к 40 в нього же багажник бобла і без родинного багатства буде
можете не по фене английской ,тут вроде бі украинский форум
Vadim_
Додано: Пон 12 січ, 2026 08:41
Vadim_ написав: 2587715 написав: flyman написав:
хіба ті що мають "родинне багатство", а таких не дуже і багато, так як загальний рівень фінграмотності не такий вже і високий, хоча з іншого боку, воно не згоряє періодично у різних соціальних потрясіннях як тут
якщо в нейтіва
є чесна магістрська освіта по якійсь ліквідній професії типу інженера, і він не полінивсь отримати власну ліцензію без прив'язки до якогось роботодавця, то рокам к 40 в нього же багажник бобла і без родинного багатства буде
можете не по фене английской ,тут вроде бі украинский форум
А ти оце якою мовою написав на укр форумі?метиловою?чи Інсультною?
Hotab
- Форумчанин року
- Повідомлень: 17579
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2560 раз.
|