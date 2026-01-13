Додано: Вів 13 січ, 2026 18:46

В ці дні перебуваю в Кракові та зустрічаюся з нашою діаспорою.

Цікаві зустрічі.

Дізнаєшся багато цікавого.

В основному просять моєї поради з інвестицій в нерухомість за кордоном.

Просто я трохи та дещо або знаю, або відчуваю.

Ось 19 січня відлітаю в Рим. Там теж у людей наших є питання.



Так ось. Я ретельно підготувався до зустрічі з нашим українцем паном Назаром (назвемо його так).

Я спершу з іншими друзями відвідав ресторацію - дуже хотів знаменитий Журек - та отримав більше, ніж Журек всього за 29 злотих - це десь 7€. Це при тому, що у Франції, де я мешкаю останній рік (наш кумедний flyman ніяк не може допетрати, де це є, на якому глобусі, бо НІКОЛИ НІКОЛИ НІКОЛИ в житті не був ніде далі напівпідвалу в Бучі - так ось у Франції мінімальна плата за основне блюдо в ресторації це 17€ (ще рік тому було 15).

Потім відвідав центральну площу Кракова, щоби відновити свої спогади про подорожі серед Краків на Закопане.



Потім покатався на тому, на чому давно не катався: трамвай.

Реально прикольно і зручно: касовий апарат прямо в вагоні і 4 злотих (1€) за поїздку однією лінією легко сплатити (не забути вставити отриманий квиток в компостер).



Так ось: я їхав до наших українців з метою визначитися, що їм робити далі. Люди не чужі - як і я лі Львова…



1. З точки зору «ЛЛЛ» все реально класно: дуже недалеко від історичного центра: не більше 16…20 хвилин комфортним трамваєм. Але чи будете ви щотижнево їздити в музеї Кракова? Я ось відвідав 1,5 години - другий раз і не піду в цей самий на площі Ринок…



2. Після зупинки трамвая бачиш простір, а не щось старе. І ніяких 33-и поверхових хмарочосів та шпаківень: будинки охайні невеликі та все досить красиво.



3. Від зупинки трамвая всього 10-12 хвилин пішки до ЖК.



4. Пан Назар живе не в напівпідвалі, звідки пише всіляку дурною на Фінансовому форумі України, а в реально просто в шикарному новому ЖК. Мені було приємно на нього дивитися і не сильно я дивувався: в Анталії таких багато і я їх кваліфікую як ЖК Преміум класу.

На відміну від Кракова, такі ЖК в Анталії мають повністю закриту територію з охороною та родзинки на тортику: літній та зимовий плавальні басейни, тренажерні зали, дитячі ігрові майдан чини тільки для мешканців. Кафе на території тільки для мешканців, баскетбольні та волейбольні майданчики. Тут цього немає, східний бік Кракова, але в цілому досить непогано.



На цьому все хороше закінчується.



Пан Назар - на відміну від відомого дописувача вище, який останні 1/2 сторіччя (1/2 сторіччя, Карл!) шукає, все шукає, і шукає роботу, так ось пан Назар має і мав раніше роботу в он-лайн-режимі.

Працює прямо із своєї квартири в буденні дні з 8 до 16. Влаштував офіс прямо в квартирі.

Так ось тут така цікавинка відбувається:

Квартира 1-к площею в 40 (сорок, Карл) квадратів.

В цій квартирі пан Назар влаштував офіс.



Саме в цій квартирі йому ще треба робити щоденно «кукен-квакен» і одночасно пояснювати дитині, чому лелека саме сьогодні не приніс в дзьобику братика.



Ну то таке. Головне зараз буде.

Така ось вона - шовковиця… (як співають у відомій пісні)…



(Далі буде)