За словами Назара - а ми з ним стояли прямо біля будинка та прямо під квартирою - його 1 кімнатна квартира площею в 40 квадратиків продається за… За… (Перевів дихння та заплюшів очі)… За 300 000€. Триста тисяч, Карл!
І що робити?
Робити? Перевіряти дані, які здаються неадекватними.
Current active listings for apartments up to 45 m² in Kraków do not include 10 clearly ranked "most expensive" ones with full details across all sites, as many luxury platforms focus on larger properties and require logins for full access. However, the highest‑priced ones under 45 m² from available real estate sites (as of January 2026) are summarized below in PLN, EUR (≈0.237 PLN/EUR), and USD (≈0.28 PLN/USD).[1][2][3][4][5]
## Top 10 expensive apartments ≤45 m² 1st: Bonerowska St., Stare Miasto – 42 m², 2 rooms, 979,000 PLN (≈232,000 EUR), 23,477 PLN/m². Premium central secondary market listing. 2nd: Zabłocie St., Podgórze – 45 m², 2 rooms, 929,000 PLN (≈220,000 EUR), 20,635 PLN/m². Up‑and‑coming area secondary sale. 3rd: bp. Jana Prandoty St., Śródmieście – 34 m², 2 rooms, 699,000 PLN (≈166,000 EUR), 20,791 PLN/m². High per m² rate. 4th: bp. Jana Prandoty St., Śródmieście – 34 m², 2 rooms, 714,000 PLN (≈169,000 EUR), 21,000 PLN/m². Similar building, 4th floor. 5th: Starowiślna St., Kazimierz – 23 m², 1 room, 489,000 PLN (≈116,000 EUR), 20,987 PLN/m². Trendy Kazimierz secondary. 6th: Ruczaj St. (comparable) – ≈39 m², 2 rooms, ≈800,000 PLN (≈190,000 EUR). Typical high‑end small unit from listings. 7th: Starego Dębu St., Bronowice – 42 m², 2 rooms, ≈750,000 PLN (≈178,000 EUR). Ground floor secondary estimate. 8th: gen. Okulickiego St., Nowa Huta – 41 m², 2 rooms, ≈700,000 PLN (≈166,000 EUR). Suburban premium comparable. 9th: Bartosza Głowackiego St. – 41 m², 1 room, ≈650,000 PLN (≈154,000 EUR). 3rd floor studio in Krowodrza. 10th: Zabłocie loft (est.) – ≈30–35 m², 1–2 rooms, ≈600,000 PLN (≈142,000 EUR). Luxury small unit pattern. ## Key insights - The priciest small units (under 45 m²) cluster in Stare Miasto, Śródmieście, and Kazimierz, often exceeding 20,000 PLN/m² (≈4,740 EUR/m²).[3][2] - Podgórze/Zabłocie offers value in the "expensive" tier at similar per m² but slightly lower totals due to size.[2] - For full current listings, check sites like homfi.com or realting.com directly, as dynamic portals update frequently and some require registration.[1][2]
BIGor написав:Ну 30 хв через весь Краків, це дуже оптимістично сказано. В часи пік все стоїть. Зранку тільки відстань 4-х автобусних зупинок в мене стандарно виходять в 30 хв.
Щодо закритих територій, зараз в ЖК які будуються це вже заборонено уставою, таке можна побачити тільки в комплексах 2000-2020.
Накуа людині, що працює онлайн, кудись пертися у години пік? Я в ті 1/2-1 день на місяць, що буваю зараз в офісі, виїжджаю після 11 зі своїх іпєнєй на півдні Кракова, 4-5 пісень з плейліста - і я на місці біля Головного вокзалу. Так само коли донька ходила в басейн до аквапарка, забирав її після занять (о 18-19 годині, здається) і за 25 хвилин вже були вдома.
Тоді так і пишіть, не в час пік. А аквапарк зараз взагалі мертва зона, не знаю як там люди зараз живуть...
Панове! Я радий, що мої дослідження вам сподобалися. Активне обговорення. Я гадаю, що видніше тому, хто інвестував в Краківську нерухомість (пан BIGor) або знає в тому більше, ніж я.
Додам: - територія реально нового і дуже дуже непоганого ЖК не є закритою: є тільки шлагбаум для авто і все. - Назар жалівся, що дитину небезпечно виводити на вулицю: вихід з підʼїзда - і відразу внутрішня проїжджа частина для автівок. А їх там не мало, бо в ЖК входить декілька багатоповерхівок. - правда, неподалік ніби-то є невеликий парк.
Я спеціально трохи поїздив ще по Кракову саме трамваями різних маршрутів. Не скажу нічого поганого, просто я практично ніколи та ніде не користуюся громадським транспортом і було цікаво як доповнення до «ЛЛЛ», але здивували забиті людьми трамваї приблизно о 15:30…16:30 дня. Ледве залізеш та ледве вилізеш з трамвая, причому реально «ледве» і «ледве».
Я буду в Кракові до пʼятниці - ще подивлюся на це чудове місто. Я в ньому був в минулому серпні, а до цього теж не один раз. Але то інше питання. На деякі речі дивишся інакше, особливо коли мова йде про 300 000€.
«Знов за рибу гроші»: що робити з тим, що квартира площею в 40 кв.м коштує 300 000€? Звісно, можна знайти дешевше. Ну знаходите ж ви дешевше в Києві, наприклад? Мій одногрупник мешкає біля метро «Лісова» у тещиній 3-к квартирі і цілком задоволений. Можна сказати шасливий. Більше того: дешево і жодного разу за останні 30 років не робив в тешиній квартирі ремонт…
Тут справа інша: - Назар не сама бідна людина, працює багато років. Працює дистанційно. - Гроші заробляє не тим, що язиком теліпає як он той дніпровський красень «каша»- як всі помітили алкаш - вище. - Назар попав в певну халепу: стартував жити за кордоном в реально класному місці. Спуститися до гнидників або до чогось дешевшого вже важко. - заплатити 300 000€ за 1-к квартиру мозок не дозволяє.
А жити треба. Еміграція - вона така…
Я йому порадив прийняти «Соломонове рішення»: тонус не знижувати, якість життя не погіршувати, 300 000€ не вкладати, взяти в оренду квартиру 3-к площею орієнтовно в 70 кв.м та жити в оренді.
Можете лаятися.
Ну, панове, ви ж розумієте, що я локацію викласти не можу: то приватна інформація. Скажу тільки, що трамвайний квиток куплено - хто в краківському транспорті розбирається - не за 6 злотих, а за 4 злотих. А цей квиток дозволяє їхати не більше, ніж трамваєм однієї лінії та на відстань не більше як в 20 хвилин.
Обмінялися з Назаром спогадами про життя колишнє (!) у Львові (він, як і я - зі Львова) та враженнями про ціни в Європі. Ну ось такі вони - ціни в Європі і життя емігрантське воно не є простим…
Я би ще додав: - вкладувати гроші в нерухомість в США в сумі 300 000€ я би сказав, що варто. Отримаєш як мінімум двоповерховий будинок площею в 200 кв. м з присадибною ділянкою. - вкладувати гроші в нерухомість в Польщі - в маленьку квартирку - не варто. - якщо не вкладувати - то як же жити?
akurt написав:Я би ще додав: - вкладувати гроші в нерухомість в США в сумі 300 000€ я би сказав, що варто. Отримаєш як мінімум двоповерховий будинок площею в 200 кв. м з присадибною ділянкою. - вкладувати гроші в нерухомість в Польщі - в маленьку квартирку - не варто. - якщо не вкладувати - то як же жити?
То что Польша перегрета некой сходностью менталитета, прости Господи, и относительной легкостью какой-то легализации-то да. И покупать сейчас там квартиру решение неверное. Но вы сразу скажите в каком айдахо можно купить сарай за 300 тык и как там легально остаться- задача нетривиальная, не так ли?
Про те, в якому районі США можна купити будинок за ціною в 250 000…350 000$ я писав неодноразово на цій гілці та наводив реальні приклади наших українців. Нагадаю також, що не далі тижня тому я ще був в США якраз з цього питання.
Як залишитися легально в США - теж неодноразово наводив реальні приклади та реальні факти. Останній не далі двох місяців і на цій гілці - мій племінник прибув для прожиття та роботи - в Сан Францисько. До цього він мешкав в ЄС. Не U4U.
Однозначно погоджуюся: задача не є простою.
P.S. Якщо почитати мої інформаційні дописи десь за початок грудня минулого року, то я там з подробицями та цифрами наводив дані про купівлю в іпотеку двоповерхового будинку нашими українцями за ринковою ціною в 245 000$. Я не тільки двічі відвідував особисто описане мною, але і з новими власниками святкували новий 2025/2026 рік. Не хочу оприлюднювати наперед, але гадаю в найближчі 6 місяців будуть конкретні кейси купівлі двох будинків в двох різних штатах. В одному штаті обговорюється питання про купівлю будинку за 350 000$, в другому не буду називати поки що цифру.
Мягкий знак в этом названии не делает вас больше украинцем,чем вы есть,пан Акурт. А ваши примеры слегка оторваны от реальности. Но Польша перегрета в частности и говно в целом, тут согласен.