Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 14:31

По-перше, інформація про будинки в San Diego, де я був неодноразово - правдива.
Саме в ціну 1 400 000$ доларів взяв в іпотеку хлопець, який закінчив в 2018 році Ubiversity of California, та працює зараз в Microsoft. Йому ще немає 30 років, одружився ще студентом на дівчині, яка ж громадянкою США та через 3 роки отримав громадянство. Цікаво, що хотів кинути університет (важко навчатися типу) на другому курсі, але він вчився за ращунок «студентського крелиту@, який оформив його рідний дядько. Дядько з ним суворо переговорив, зробив йому чи «(не зовсім письменне слово видалено)» чи «кукжн-квакен», той оговтався та для збереження нервів пішов на студентські курси йоги. Ось там з дівчиною і познайомився. Студентом одруженим орендував не повірете гараж у бабусі віком 76 років. Можете подивитися де він жив, бо я особисто знайомий з тією бабусею (праворуч посередині вулиці Peyton street знайдіть будинок фіолетового кольору, а вглибину праворуч від будинка видно гараж, перероблений під кімнату для одруженого студента):
https://maps.app.goo.gl/ZhrJ2acNoGfHFydw6?g_st=ic

Я не питав в нього, яка зараз зарплатня, але під час останньої розмови з приволк його роботи в San Francisco він називав цифру в 340 000$ на рік.
В минулому році в нього народилася дочка - і куплено на вторинному ринку будинок саме за цією ціною. Не ідеальний будинок - не новий, йому 40 років, через три тижні виявив суттєві проблеми з каналізацією, намагався щось зробити. Казав що дорого.
До речі цей будинок не в самому San Diego, а приміська територія.
Так що цифри вірні: 1 400 000 доларів.
Мене дивує вибір вами міста саме на кордоні з Мексикою. Місто непогане але й не шедевр. Правда можна відвідати авіаносець і чудовий мексиканський парк.
Там же можете знайти будинки значно кращі, краща локація, наприклад ось тут:
https://maps.app.goo.gl/hdRDgJUf6bZbPgY17?g_st=ic
Попереджаю: всі приватні будинки виглядають камʼяними шикарними. Насправді да американською технологією побудовані щ бруса, фанери та дошки різного розміру.
Але враження що камʼяні: я особисто мацав руками та дивився. Думаю в мене на смартфоні ж фото, але ліньки шукати. Подивитися на мапах Google.
Якщо вибирати за критерієм «ЛЛЛ», то я би дуже порадив вибрати будинок ось тут:
https://maps.app.goo.gl/Jx5gxUWtN7JkQ9Pp8?g_st=ic
Ціну на будинки свіжі не знаю, але в 2023 році деревʼяний будинок на набережній (можна знайти він там один красивого корисньового кольору) було продано родині пенсіонерів да 4 500 000$.
Цікаво, що на першому поверсі в гарний день бабуся відкриває браму гаража / там в неї художня майстерня і можна купити «свіжу» картину.
Так що ви якісь варіант не дуже гарний вибрали, але штат California - підтримую та рекомендую. Вважається найкращім за кліматом: погода нагадує кримську, але кращу, як у мене на півдні Франції, де сьогодні сонячно, +12 та жінка зараз саджає луковиці тюльпанів.
Я не ж мешканцем Києва, але гадаю в Києві можна знайти житло ла такою самою ціною, в 4 500 000$ або дорожче.
І дешевше.

По-друге. В квітні минулого року - я про це писав - я відвідав відразу три штати в США: California, North Carolina та South Carolina, де зустрічався з нашою діаспорою та приймав участь у замовленні ними приватного будинка «все під ключ». Ми вмирали цікаве містечко - величезна галявина серед лісу, Забудовник дуже відомий. D.R.Horton. Стартова ціна будинка щ земельною ділянкою 285 000$. Якщо набрати додаткових опцій та покращень на суму в 35 000$, то нашим українцям обіцяли знижку на 30 000. Насправді дали знижку в 21 000$. Повна ціна будинка з додатковими опціями отримали в 308 170$. Це включено найкращу в тому комплексі земельну ділянку площею в 8,2 сотки. Термін будівництва було озвучено замовником в 6 місяців.
Вже здано і люди живуть. ЖК Fox Hollow. Базовий проєкт Parker.
Можете подивитися на мапах Гугл:
https://maps.app.goo.gl/yGjWDjQxvgZKQMP29?g_st=ic
Забудовник цей:

Я з грудня до 7 січня цього року відвідав два штати в США: Iowa та Illinois, де мешкаю наша діаспора.
Докладно розповідав про купівлю в іпотеку нашим подружжям будинка да 245 000$.
Виплата в місяць 1600$.
Також мацали ми разом з іншими українцями ось цей будинок:
https://redf.in/ILMvL2
Подивіться, яка там ціна.

Є висока вірогідність що наші люди його візьмуть в найближчі 3 місяці.
Мені сподобався. І в тому ж мікрорайоні ще сподобалися три обʼєкти.
На якому зупиняться - напишу думаю не раніше травня.

Сподіваюся, що надав вам докладну інформацію.
Якщо врахувати, що текст написано на другому поверсі національного музею в Кракові - бачите я витратив на вас дорогоцінний час - можете мені поставити «плюс» - це така кнопка праворуч.

P.S. Мені дуже сподобалося останнє речення у вашому дописі. Я реаоино вивчав саме таку можливість в Польщі. Але зараз мешкаю у Франції, і нікому не забороняв купувати зазначене вами в Польші.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 14 січ, 2026 14:47, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 14:50

Панове, а цьому красеню з Дніпра може надати хтось відповідь, бо колотиться, сердешний, все ніяк не може зрозуміти, навіщо людині приватний будинок площею в 200+ кв.м, в якому ще й прибирати потрібно?
Востаннє редагувалось akurt в Сер 14 січ, 2026 14:53, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 14:52

  akurt написав:Панове, а цьому красеню з Дніпра може надати хтось відповідь


Краще чекушку. Зникне на день. Не так і накладно
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 14:58

Дивна цікава людина той Вадим.
Здавалося б набери сайт свого міста та знайдеш відповідь саме на питання про квартиру в 200 квадратів:
https://gorod.dp.ua/news/222819
Відвідай власника, поспілкуйся, спитай чи миє підлогу та прибирає пилюку…
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 15:47

  akurt написав:Дивна цікава людина той Вадим.
Здавалося б набери сайт свого міста та знайдеш відповідь саме на питання про квартиру в 200 квадратів:
https://gorod.dp.ua/news/222819
Відвідай власника, поспілкуйся, спитай чи миє підлогу та прибирає пилюку…

Я мешкаю з сім'ею у приватному , власно з дружиною спроєктованому ,під співпрацею з інженером , і побудованому фахівцями, 13 років, будинок з керамічної цегли + клинкерна фасад
