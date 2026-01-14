Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Також мацали ми разом з іншими українцями ось цей будинок: https://redf.in/ILMvL2 Подивіться, яка там ціна.
The average salary in Iowa City, Iowa, as of December 2025, is $25.93 an hour or $53930 per year. Сумні цифри. Ну і ціни на будинки відповідні.
тело и грудь, стіни,фундамент с комуникациями и крішей...стоят или вялые ?
Будинки продаються повністю готові «під ключ», з меблями в кухні, прихожих. Повністю обладнані санвузли. Земельна ділянка - передається власнику з газонами. Та щ повністю готовим гаражем на 2 авто. Брама електрична. Парканів ні в кого немає. Цікава система опалення: в кладовці встановлено газовий котел, який підігріває повітря та по трубам діаметром приблизно 150…200 мм розводиться по всім кімнатам (в стелі ж спеціальні решітки). Є пульт керування та встановлення температури. Приблизно так роблять в Україні , коли забирають тепло від мудро зробленого каміна: розподіл гарячого повітря по всіх кімнатах, Але там - газовий котел для повітря. В мене є фото - можливо ввечері виставлю.
akurt написав:Паркет дубовий набірний з дуже маленьких достосок. Ввечері в готелі буду можу виставити фото. Він НЕ під лак. Я натираю поліролями для паркету виробництва France. Банка 1 л коштує 17€. Натирати треба 2 рази з інтервалом в 1/2 годину. Після висихання колір паркету приємно темнішає та блищить. Склад поліроля зараз не можу сказати, але це не лак.
