Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 17:08

  Vadim_ написав:
  Gastarbaiter написав:
  akurt написав:Також мацали ми разом з іншими українцями ось цей будинок:
https://redf.in/ILMvL2
Подивіться, яка там ціна.

The average salary in Iowa City, Iowa, as of December 2025, is $25.93 an hour or $53930 per year.
Сумні цифри. Ну і ціни на будинки відповідні.

тело и грудь, стіни,фундамент с комуникациями и крішей...стоят или вялые ?

Будинки продаються повністю готові «під ключ», з меблями в кухні, прихожих. Повністю обладнані санвузли. Земельна ділянка - передається власнику з газонами. Та щ повністю готовим гаражем на 2 авто. Брама електрична. Парканів ні в кого немає.
Цікава система опалення: в кладовці встановлено газовий котел, який підігріває повітря та по трубам діаметром приблизно 150…200 мм розводиться по всім кімнатам (в стелі ж спеціальні решітки).
Є пульт керування та встановлення температури.
Приблизно так роблять в Україні , коли забирають тепло від мудро зробленого каміна: розподіл гарячого повітря по всіх кімнатах,
Але там - газовий котел для повітря.
В мене є фото - можливо ввечері виставлю.
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 17:12

  akurt написав:Паркет дубовий набірний з дуже маленьких достосок.
Ввечері в готелі буду можу виставити фото.
Він НЕ під лак.
Я натираю поліролями для паркету виробництва France.
Банка 1 л коштує 17€. Натирати треба 2 рази з інтервалом в 1/2 годину.
Після висихання колір паркету приємно темнішає та блищить.
Склад поліроля зараз не можу сказати, але це не лак.

?
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 18:49

  akurt написав:Паркет дубовий набірний з дуже маленьких достосок.
Ввечері в готелі буду можу виставити фото.
Він НЕ під лак.
Я натираю поліролями для паркету виробництва France.
Банка 1 л коштує 17€. Натирати треба 2 рази з інтервалом в 1/2 годину.
Після висихання колір паркету приємно темнішає та блищить.
Склад поліроля зараз не можу сказати, але це не лак.

Це спеціальна олія типу такої:
https://www.leroymerlin.fr/produits/hui ... 49450.html
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 18:58

То у вас масляний (Huile)
А я беру на основі натурального воску (cire) ось такий:
https://www.mr-bricolage.fr/Auch/cire-c ... arwax.html
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 19:21

  akurt написав:То у вас масляний (Huile)
А я беру на основі натурального воску (cire) ось такий:
https://www.mr-bricolage.fr/Auch/cire-c ... arwax.html

UPD:
А, нє, схоже віск є Hydrocarbures
Essence de pin <1%
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 19:35

Не там читали.
В самому верху на коричньовому фоні на звороті металевої банки перша фраза в перекладі з французької звучить так:
«Формула, багата на віск, ідеально підходить…» і далі за текстом.
Другий рядок: «Надає або відновлює теплу патину…» і далі за текстом.

Там віск природного походження. Я роблю так: банку (металева) покладу в умивальник душової в теплу воду. Зміст банки хвилин через 10 стає досить рідкий (менша густина). Тоді трохи наливаю на паркет на невеликі ділянки та ретельно розтираю ганчіркою - як в інструкції.
Є невеликий запах розчинника - отой 1%, що ви прочитали.
Залишаю на 1/2 години.
Воно трохи застигає та просихає.

Тоді полірую чистою бавовняною ганчіркою.
Результат реально відмінний. Рекомендую.
Взагалі реально шикарний засіб. Я їм обробляю періодично всі вікна (деревʼяні - однокамерні склопакети), вхідні двері (portes à panneaux, фільончасті двері) та деякі меблі.

P.S. Для використання цього засобу треба мати натуральний паркет в житловому приміщенні.
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 20:01

  akurt написав:Не там читали.
В самому верху на коричньовому фоні на звороті металевої банки перша фраза в перекладі з французької звучить так:
«Формула, багата на віск, ідеально підходить…» і далі за текстом.

Я це бачив, але це не склад, склад знизу написаний, під сосною:
Danger. Contient:
І розчинник з сосни це скипидар.
Там віск природного походження.

Який саме віск виробник не вказав.
Залишаю на 1/2 години.

Написано година.
Рекомендую.
P.S. Для використання цього засобу треба мати натуральний паркет в житловому приміщенні.

Воно мені не підходить, місцями паркет, але лак. Я з ним нічого не роблю, тільки у воду для миття підлоги Pronto додаю.
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 20:05

Все вірно робите, якщо лак.
В мене так в квартирі у Львові - там паркет з карпатського дуба оброблено лаком.
Я з ним нічого не робив за останні 7 років. Весь час як новий.
Що за лак не знаю, підбирав львівський майстер Георгій.
А то найкращій майстер Львова. Він взагалі спеціалізується не на укладанні паркету, а на його відновлення в «польських люксах».
Мені просто повезло: була якась пауза в роботі і він уклав паркет в моїй 2-к квартирі - там 74 кв.м.
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 20:10

  akurt написав:...
P.S. Для використання цього засобу треба мати натуральний паркет в житловому приміщенні.


На эту тему и проведя параллель с тем что в эти дни происходит в Украине, вспомнил:
"И сидел наш начальник, товарищ Беня Крик, крепко задумавшись. И спросил я у него:
— Обо что вы думаете?
И он мне отвечал:
— Не мешай, я думаю об половую проблему.
И так как я знал, что он ужасно образованный, то я засунул себе свои губы обратно в рот и ничего с него не стал спрашивать.
И тогда поднялся товарищ Беня Крик, красный боец за пролетарскую революцию, который, между прочим, бывший марвихер с Тираспольской улицы, но мы об этом уже не будем говорить, потому что он расстрелян, смерть жулику, за липовые свои мандаты, и тогда поднялся, говорю я, товарищ Беня Крик, и вынул своей верной шашки, и начал рубать половицу за половицей с того пола, на котором мы сидели, и швырять их в печку на чём свет стоит.
И вспыхнула печка на всю гостиную, как революция на всю Россию.
Так мы с товарищем Беней Криком во время страшного холода, когда нечем было топить, освещали половую проблему".
И.Бабель, "Конармия" (Абрам Арго, «Вопль Крика» - из "Википедии")
Я відверто радію, що ви звернули увагу в моєму дописі саме на цю фразу.
Я її не даремно прикріпив.
Дякую.
