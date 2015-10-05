Дюрі-бачі написав:
її використовують для досягнення практичних результатів.
когда генетики излечат старость, РАС или депрессию? ответ никогда. организм не тождественен психике. Потому что психика это не орган который можно вылечить, а процесс. Когда то верили что рентген или антибиотики всё излечат. Теперь верят в генетику, отрицая высшую природу психики.
Человек и шимпанзе (Pan troglodytes): ~98.7–99% сходства ДНК (включая кодирующие и некодирующие участки).
Это самый высокий показатель среди ныне живущих видов — наш общий предок жил ~6–7 млн лет назад.
Человек и свинья (Sus scrofa): ~80–85% сходства (по большинству надёжных оценок 2020–2025 годов).
почему бы верующим в генетику не стать шимпанзе? а то вера отдельно а айфоны и другие блага цивилизации дай.