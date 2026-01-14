Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ми такий цирк в принципі дивилися та про нього знаємо: наші українці, які привезли в Польшу баули, валізи, мішки та виварки грошей, суттєво підняли ціни на нерухомість. За словами Назара - а ми з ним стояли прямо біля будинка та прямо під квартирою - його 1 кімнатна квартира площею в 40 квадратиків продається за… За… (Перевів дихння та заплюшів очі)… За 300 000€. Триста тисяч, Карл!
І що робити? Що кинути в пожертву: жінку, жінку з дитиною. Свій «кукен-квакен», своє єдине на світі життя? Свою надію на світле майбутнє? Купувати?
300 тис. євро за 40 кв.м.? Мажорно... Напевно такі квартири в Кракові є, але є й у 2 рази дешевше. І в таких ЖК територія 100% закрита. Цікаво, що людина обирає жити разом з дитиною та жінкою і працювати у 1к. в "модному" районі, замість того, щоб за такі ж самі гроші мати окрему спальню для отого шпиген-дригена та кабінет для роботи, але в іншому місці. Це при тому, що той Краків можна за 30 хвилин наскрізь проїхати в разі потреби кудись дістатися.
Ну я хз как насчет 40, но 50+ с паркингом за 350 лично видел в Кракове в середине 2025. Пусть они всрутся с такими ценами, еще и жить среди этого шляхтичей- нафиг. Нет альтернативы Украине, нужно возвращать бегунцов взад и тримать фронт