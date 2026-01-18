|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 18 січ, 2026 11:29
Дюрі-бачі написав:
ИМХО ніякі котельні і близько не можуть конкурувати із тепловими насосами.
А взагалі коли так як в Ужгороді: кожен сам опалює свою квартиру як хоче то кожен тримає систему в робочому стані і нема ніяких "спільних" комунікацій, які по суті нічиї.
А у вас встановлено той тепловий насос? Чи думка чисто теоретична?
На скільки я знаю то дуже неоднозначна за ефективністю система.
Великі грошові та фізичні вкладення в ту систему.
Складна конструкція.
Додано: Нед 18 січ, 2026 11:36
akurt написав: Дюрі-бачі написав:
ИМХО ніякі котельні і близько не можуть конкурувати із тепловими насосами.
А взагалі коли так як в Ужгороді: кожен сам опалює свою квартиру як хоче то кожен тримає систему в робочому стані і нема ніяких "спільних" комунікацій, які по суті нічиї.
А у вас встановлено той тепловий насос? Чи думка чисто теоретична?
На скільки я знаю то дуже неоднозначна за ефективністю система.
Великі грошові та фізичні вкладення в ту систему.
Складна конструкція.
Не говорячи про те, що він працює на електриці. 😏
Додано: Нед 18 січ, 2026 11:59
akurt написав:
А у вас встановлено той тепловий насос?
В мене в квартирі є кондиціонер в режимі обігріву, є електроконвектор, в селі є газовий котел (гравітаційний, працює взагалі без електрики) і є печка "кафельна", тому невеликий досвід опалення є.
|