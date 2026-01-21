RSS
  #<1 ... 3137313831393140
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 10:41

  Hotab написав:Bolt

Или палевно вели себя как - то, или заложил кто.


Потяг Київ- Хельм (або Варшава) перевіряється пробігом митника по коридору. (Паспорти збирають , то інша тема і інші обовʼязки прикордонника)
Собакен може пройти понюхати зброю/вибухівку/наркотики. Все!! Ніхто не перевіряє ніякі сумки . Яка проблема провезти те золото в Європу?

Там максимум місяць тому була новина, що на тому ж переході валюту вилучили, щось коло 40 тис. дол чи євро. Не така.
вже велика сума.
То воно вже зовсім неадекватно мали поводитись, щоб їх на особистий взяли.
Золото має густину майже вдвічі більшу ніж залізо.Тож по об"єму зовсім мало.
Я коли до Польщі сигарети возив то тільки в канапки 4 пачки никав, ще 4 не буду писати куда. 🤪
Дехто з наших в черевикі теж чотири пачки никав. Що цікаво вони навіть сильно не посплющувались.
Я раз навіть взав банки з пивом, аккуратно шприцы викачав з них вміст і назад залив спірт.Так проніс зо два літра. Але оскільки з тим було довго мурижитись більше так не носив.
Наші баби просто брали і заливали спірт в чорні сміттєві пакети і сховали під одяг.митнтх мауає в одному місці, а спірт перетікаж в інше.
Тож новина, що баба нем змогла сховати 36 грам ланцюжків крім фейспалму нічого не викликає.
Хіба, як тут з 24.00
https://youtu.be/oCKY46A5Zxk?si=QGVijgSg81HdwEeC
1
