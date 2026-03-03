Зарплати та премії
держслужбовців в Україні

Зарплати та премії держслужбовців в Україні
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 15:26

Пропонуємо до обговорення:
Питання оплати праці в державному секторі завжди було одним із найгостріших для українського суспільства. З одного боку — необхідність залучати професійні кадри, з іншого — обмежені можливості бюджету в умовах війни. У 2024−2026 роках система оплати праці держслужбовців зазнала кардинальних трансформацій. Finance.ua розібрався, з чого сьогодні складається зарплата посадовця, які обмеження діють 2026 року та чому статистика іноді демонструє захмарні цифри.

Коротше кажучи прийняли ці обмеження на надбавки і в результаті на практиці державні службовці категорії В і Б отримують ще менші зарплати в районі 9000-15000 на місяць, посадовці категорії А які ніколи нічого не робили й надалі отримують заробітну плату по старій системі з надбавками і преміями яе в 2024 році. І в середньому виходить що чиновники отримують по 40 тисяч, тільки бідолаги на яких вся служба тримається мають від 9000 до 16000 тисяч, а наганяйли, які умовно в "дирку люка заглядають" мають від 60000 по 140000 тисяч, а в середньому в загальному по службі виходить 40000 грн.
Просніться люди нарешті, нормальні роботяги зараз в державній службі( наприклад виконавці, ПФУ, міграційна, РАЦС, і.д.) не виживають з 14000 зарплатами.
budbogdan2004
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 15:58

нормальні "роботяги"...
тут ще й зарплату платять?! (з анекдоту)
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 16:33

Re: Зарплати та премії держслужбовців в Україні

  budbogdan2004 написав:тільки бідолаги на яких вся служба тримається мають від 9000 до 16000 тисяч

Що ж їх там тримає?
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 16:41

Часто звичка. А в містечках де тисяч 10 живе і 14 тис грн вважається гарною зп. Бо іншої нема.
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зарплати в Україні будуть рости: більшість роботодавців...
R2 » П'ят 13 бер, 2026 11:56
1 721
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 бер, 2026 11:56
Victor8
Валютні інвестиції в Україні: варіанти та суми на старті...
R2 » Вів 03 бер, 2026 11:45
1 1158
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 бер, 2026 11:45
moveton
Ноутбук вдома чи зміна в цеху — хто в Україні може...
R2 » Сер 25 лют, 2026 16:53
1 1389
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лют, 2026 16:54
moveton

