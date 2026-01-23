Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3137313831393140 Додано: Сер 21 січ, 2026 10:41 Hotab написав: Bolt



Или палевно вели себя как - то, или заложил кто.





Потяг Київ- Хельм (або Варшава) перевіряється пробігом митника по коридору. (Паспорти збирають , то інша тема і інші обовʼязки прикордонника)

Собакен може пройти понюхати зброю/вибухівку/наркотики. Все!! Ніхто не перевіряє ніякі сумки . Яка проблема провезти те золото в Європу? Потяг Київ- Хельм (або Варшава) перевіряється пробігом митника по коридору. (Паспорти збирають , то інша тема і інші обовʼязки прикордонника)Собакен може пройти понюхати зброю/вибухівку/наркотики. Все!! Ніхто не перевіряє ніякі сумки . Яка проблема провезти те золото в Європу?

Там максимум місяць тому була новина, що на тому ж переході валюту вилучили, щось коло 40 тис. дол чи євро. Не така.

вже велика сума.

То воно вже зовсім неадекватно мали поводитись, щоб їх на особистий взяли.

Золото має густину майже вдвічі більшу ніж залізо.Тож по об"єму зовсім мало.

Я коли до Польщі сигарети возив то тільки в канапки 4 пачки никав, ще 4 не буду писати куда. 🤪

Дехто з наших в черевикі теж чотири пачки никав. Що цікаво вони навіть сильно не посплющувались.

Я раз навіть взав банки з пивом, аккуратно шприцы викачав з них вміст і назад залив спірт.Так проніс зо два літра. Але оскільки з тим було довго мурижитись більше так не носив.

Наші баби просто брали і заливали спірт в чорні сміттєві пакети і сховали під одяг.митнтх мауає в одному місці, а спірт перетікаж в інше.

Тож новина, що баба нем змогла сховати 36 грам ланцюжків крім фейспалму нічого не викликає.

Хіба, як тут з 24.00

https://youtu.be/oCKY46A5Zxk?si=QGVijgSg81HdwEeC Там максимум місяць тому була новина, що на тому ж переході валюту вилучили, щось коло 40 тис. дол чи євро. Не така.вже велика сума.То воно вже зовсім неадекватно мали поводитись, щоб їх на особистий взяли.Золото має густину майже вдвічі більшу ніж залізо.Тож по об"єму зовсім мало.Я коли до Польщі сигарети возив то тільки в канапки 4 пачки никав, ще 4 не буду писати куда. 🤪Дехто з наших в черевикі теж чотири пачки никав. Що цікаво вони навіть сильно не посплющувались.Я раз навіть взав банки з пивом, аккуратно шприцы викачав з них вміст і назад залив спірт.Так проніс зо два літра. Але оскільки з тим було довго мурижитись більше так не носив.Наші баби просто брали і заливали спірт в чорні сміттєві пакети і сховали під одяг.митнтх мауає в одному місці, а спірт перетікаж в інше.Тож новина, що баба нем змогла сховати 36 грам ланцюжків крім фейспалму нічого не викликає.Хіба, як тут з 24.00 Bolt Повідомлень: 3821 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 291 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 січ, 2026 13:58

Apply today for the Cross-Regional Graduate Students Advising Program 2026!

This program provides you with expert support and step-by-step guidance to help you prepare strong, competitive applications to U.S. Master’s and PhD programs.



Не для всіх:

To participate, you must meet all of the following criteria:

Be a citizen of Latvia, Moldova, Ukraine, Armenia, Georgia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan, or Azerbaijan.

Be in your final year (!) of undergraduate studies, a recent graduate (!), or a working professional on a gap year (!).

Plan to apply to U.S. graduate programs (master’s or PhD) starting in Fall 2026 or Spring 2027

Have upper-intermediate or higher English proficiency — approximately TOEFL iBT 80+, IELTS 6.5+, Duolingo 110+ or equivalent.

Докладно тут:

https://educationusaregister.online/c/s ... X7N/P/P/rR Можливо для чиєїсь дитини пригодиться:Apply today for the Cross-Regional Graduate Students Advising Program 2026!This program provides you with expert support and step-by-step guidance to help you prepare strong, competitive applications to U.S. Master’s and PhD programs.Не для всіх:To participate, you must meet all of the following criteria:Be a citizen of Latvia, Moldova, Ukraine, Armenia, Georgia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan, or Azerbaijan.Be in your final year (!) of undergraduate studies, a recent graduate (!), or a working professional on a gap year (!).Plan to apply to U.S. graduate programs (master’s or PhD) starting in Fall 2026 or Spring 2027Have upper-intermediate or higher English proficiency — approximately TOEFL iBT 80+, IELTS 6.5+, Duolingo 110+ or equivalent.Докладно тут: akurt

Повідомлень: 11718 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4123 раз. Подякували: 1528 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 січ, 2026 11:11 В Кракові в одному з ресторанів проходять такі собі зустрічі експатів. Збираються люди з різних країн, хтось іноземну мову практикує, хтось просто полялякати.

Хлопець з Лондона. Здавалося б: де Лондон, а де Краків за розвитком та можливостями? Але, як каже, в Лондоні усе зароблене йшло на житло та повсякденні витрати. А в Польщі, при нижчіх доходах у абсолютних цифрах, може дозволити собі набагато більше. А ще відмічає, що тут почувається набагато безпечніше.

Інший хлопець. Родом з Одеси, в дитинстві був перевезений у Канаду і має канадське громадянство. Теж відмічає, що в Канаді важко було підтримувати певний рівень життя і що у Польщі безпечніше. Gastarbaiter Повідомлень: 3851 З нами з: 26.02.18 Подякував: 710 раз. Подякували: 634 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3137313831393140 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор