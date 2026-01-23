RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
П'ят 23 січ, 2026 12:29

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы рассматривать возможность ночевать в пунктах обогрева или временно выехать из города, если есть такая возможность.

«В каждом районе Киева определены опорные пункты обогрева. В случае необходимости они смогут принять большое количество людей на ночёвку. Там будут обустроены спальные места, установлены мобильные котельные, обеспечено питание и базовые средства гигиены»,
— сообщил он.

Кличко подчеркнул, что ситуация с энергетикой в столице остаётся крайне сложной, и возможны дальнейшие ухудшения. Он рекомендовал жителям запастись водой, продуктами и медикаментами.

«Если у вас есть возможность выехать за город, где есть альтернативные источники тепла и энергии — не игнорируйте её»,
— добавил мэр.

По последним данным, в Киеве без отопления остаются 1940 многоквартирных домов.
2
3
П'ят 23 січ, 2026 12:58

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Andrey2512 написав:Ну капець)) а до цього життя було?))

Він мільярдер, що народився в сім'ї мільярдерів, що ви від нього хочете почути?
П'ят 23 січ, 2026 13:22

Муха не хочешь на халяву пожить у кличка? Кормят бесплатно. Может быть даже мыло выдадут, а если ты им понравишься оставят навсегда. Системный администратор плюс горничная.
Віталій Кличко: Київ визначив у кожному районі міста опорні пункти обігріву (незламності)

У них, у разі потреби, зможе залишатися ночувати велика кількість людей.  У пунктах облаштують місця для ночівлі, забезпечать їх пристроями обігріву (мобільними котельнями), харчуванням, засобами гігієни.

Столиця, у звʼязку з дуже складною ситуацією в енергетиці, і розуміючи, що ворог, з великою вірогідністю, продовжить атакувати критичну інфраструктуру міста і країни, готується до реагування на різні сценарії розвитку подій.

До мешканців я звертаюся і говорю чесно: ситуація вкрай складна і це може бути ще не найскладніший момент.

Зробіть запас продуктів, води, необхідних ліків. Хто ще має варіанти виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення й тепла, не відкидайте їх.
 
А до роботодавців: організувати гнучкі графіки роботи і, за можливості, перевести працівників на дистанційну роботу.

У кожному районі міста перша ланка реагування, яка оперативно збирає інформацію, організовує роботу на місці в координації з міським штабом, – це районна держадміністрація.  

Райони на місцях зараз повинні чітко зосередитися на складних, але життєво важливих для людей питаннях, які ми розвʼязуємо спільно, всі разом! І повинні всі працювати злагоджено. 
 
Плани й алгоритми дій у різних можливих ситуаціях зараз обговоримо на штабі з головами районів. 
 
Підкреслю, сьогодні всі міські служби, департаменти КМДА працюють 24/7, щоб забезпечити життєдіяльність міста в умовах надзвичайної ситуації. Цілодобово продовжують працювати комунальники, щоб забезпечити киян необхідними послугами. Працюють лікарні і соціальні заклади.

Ми вистоїмо! Як би складно не було!


Зображення
