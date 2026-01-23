Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Потяг Київ- Хельм (або Варшава) перевіряється пробігом митника по коридору. (Паспорти збирають , то інша тема і інші обовʼязки прикордонника) Собакен може пройти понюхати зброю/вибухівку/наркотики. Все!! Ніхто не перевіряє ніякі сумки . Яка проблема провезти те золото в Європу?
Там максимум місяць тому була новина, що на тому ж переході валюту вилучили, щось коло 40 тис. дол чи євро. Не така. вже велика сума. То воно вже зовсім неадекватно мали поводитись, щоб їх на особистий взяли. Золото має густину майже вдвічі більшу ніж залізо.Тож по об"єму зовсім мало. Я коли до Польщі сигарети возив то тільки в канапки 4 пачки никав, ще 4 не буду писати куда. 🤪 Дехто з наших в черевикі теж чотири пачки никав. Що цікаво вони навіть сильно не посплющувались. Я раз навіть взав банки з пивом, аккуратно шприцы викачав з них вміст і назад залив спірт.Так проніс зо два літра. Але оскільки з тим було довго мурижитись більше так не носив. Наші баби просто брали і заливали спірт в чорні сміттєві пакети і сховали під одяг.митнтх мауає в одному місці, а спірт перетікаж в інше. Тож новина, що баба нем змогла сховати 36 грам ланцюжків крім фейспалму нічого не викликає. Хіба, як тут з 24.00 https://youtu.be/oCKY46A5Zxk?si=QGVijgSg81HdwEeC
Можливо для чиєїсь дитини пригодиться: Apply today for the Cross-Regional Graduate Students Advising Program 2026! This program provides you with expert support and step-by-step guidance to help you prepare strong, competitive applications to U.S. Master’s and PhD programs.
Не для всіх: To participate, you must meet all of the following criteria: Be a citizen of Latvia, Moldova, Ukraine, Armenia, Georgia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan, or Azerbaijan. Be in your final year (!) of undergraduate studies, a recent graduate (!), or a working professional on a gap year (!). Plan to apply to U.S. graduate programs (master’s or PhD) starting in Fall 2026 or Spring 2027 Have upper-intermediate or higher English proficiency — approximately TOEFL iBT 80+, IELTS 6.5+, Duolingo 110+ or equivalent. Докладно тут: https://educationusaregister.online/c/s ... X7N/P/P/rR
В Кракові в одному з ресторанів проходять такі собі зустрічі експатів. Збираються люди з різних країн, хтось іноземну мову практикує, хтось просто полялякати. Хлопець з Лондона. Здавалося б: де Лондон, а де Краків за розвитком та можливостями? Але, як каже, в Лондоні усе зароблене йшло на житло та повсякденні витрати. А в Польщі, при нижчіх доходах у абсолютних цифрах, може дозволити собі набагато більше. А ще відмічає, що тут почувається набагато безпечніше. Інший хлопець. Родом з Одеси, в дитинстві був перевезений у Канаду і має канадське громадянство. Теж відмічає, що в Канаді важко було підтримувати певний рівень життя і що у Польщі безпечніше.
Сьогодні отримав документ саме про це. Документ надіслав колишній студент одного з вишів Дніпра (виїхав з батьками в літку 2021 року в Анталію), а потім - колишній мешканець Анталії (родина мешкала в орендованій квартирі неподалік від моря) - виїхав в Канаду в листопаді 2022 року. Працює саме над тим, щоби підтримувати певний рівень життя. Документом є фото, де він в робочих рукавицях на даху будівлі при мінус 33 на вулиці. Вінніпег. Канада. Працює.