Додано: П'ят 23 січ, 2026 13:11

Еміграція, заробітчанство



News from Republic of Indonesia (is a country in Southeast Asia and Oceania, between the Indian and Pacific oceans).



Страшна війна призвела до дивних і часто-густо непередбачуваних вимушених подорожей.

Звісно, легше тому, хто ВГАДАЄ наперед.



Рік 2021: одного програміста з України спрямовують у відрядження в Анталію підшукати місце для офісу однієї компанії. Ну, шукав шукав - та якось випадково купив і собі 2-к квартиру в новому будинку - за 50 000 доларів. Тоді ми з ним і познайомилися: я йому допомагав прокладувати автомаршрут з України та давав різні корисні поради по маршруту - а він мені - у вдячність - привіз упаковку румунського пива як презент...



Рік 2023: якось йому здалося, що жити в Туреччині дорого - я радив продати квартиру взяти профіт в сумі 100% по валюті - та забути. Бо він зібрався переіхати в Болгарію.

Ось бажанням в Болгарію сильно здивував - але шукала людина, де краще...



Ну, не продав - не знаю чому - та взагалі виїхав не в Болгарію, а несподівано в Таїланд.

Чому в Таїланд - а просто тому що приїхав в Стамбул і туди були найдешевші - за смішною ціною - авіаквитки.

А ЙОМУ ОДНАКОВО З ЯКОЇ країни ПРАЦЮВАТИ.



Ну, пожив в Таїланді - там ніби-то було солодко, але виїхав та останні 1/2 року проживав - не повірите - на Балі.



Але ось і рай на Балі закінчився - на днях переїжджає разом з жінкою у цікаву країну під назвою В"єтнам...



А що з квартирою в Анталії?

Ну, "запасний аеродром" їсти дуже багато не просить, зараз буде здавати в оренду...



Точні умови не питав, але орієнтиром може бути цифра в 600 доларів на місяць.

Мабуть, у Вїєтнамі буде приємно їх отримувати... Там ціна оренди 350...400 доларів а гарному місці неподалік від моря.

Треба ж якось жити в умовах, що склалися...



P.S. Цікава арифметика.

- Мій приятель виїхав з Анталії у вересні 2023 року.

- з тих пір здає весь час квартиру в оренду за ціною в 600 доларів. Тобто виручка за рік 12х600=7 200 доларів.

- квартира з вересня 2023 по грудень 2025 принесла (4+12+12)х600=16 800 доларів США.

- доходність квартири в Анталії, вчасно купленої:

50 000 - 100%

12х600 - х%

х=12х600х100/50000=14,4% річних по валюті.