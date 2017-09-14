budivelnik написав:

___Ваша пеуркарня______________________________моя____________

________З отриманих нами по 120 грн сплатила_________________

20 ПДВ_______________________________0 ПДВ

18 ЄСВ______________________________21,7 ЄСВ

19 ПДФО+ВЗ__________________________22,6 ПДФО+ВЗ

63 Вам на руки______________75,7 мені на руки...

Моє життєве кредоВиступати проти тверджень які не відповідають істині і пофігу на якому паркані вони зафіксовані....Тому я сперичаюсь ( а подекуди й хамлю) Ладу - коли він просуває твердження які вигідні педерації і не вигідні нам.Так само я сперичаюсь з різними теоретиками від економіки, які вірять всьому що написав кристальнєйшей душі чєловек - гетьманцев....Тому найпростіший(найпримітивніший )приклад для Васуявіть що я і Ви закінчили курси перукарів в одному місці і прийшли влаштовуватись на роботуЗнайшли найближчі перукарні які знаходяться одна напроти другої на різних частинах вулиці і читаємоНа дверях кожної один і той самий написЗарплата працівнику виплачується повністю , після сплачених обовязкових податківТільки одна перукарня-Платник ПДВа інша - ні...Так як для Вас ПДВ платять споживачі то Ви йдете в ту яка платник ПДВя йду в іншу.Прийшов до кожного клієнт, і Ви і я його постригли і він заплатив нам по 120 грнЯкщо ПДВ платить споживач - то чому менше отримали Ви ? а я отримав не тільки більше, а ще й на пенсію відправив більше...Виходить святоша гетьманцев вам збрехав заявляючи що ПДВ не є податком на зарплату і є непрямим податком який платить споживач..Цікаво- а НАВІЩО він це зробив? і тут з богообразного оліку вилазить диявольська пика....Суть в тому що цей святоша збирає для Бюджетників... а всі Бюджетники НЕ Є ПЛАТНИКАМИ ПДВТомучим більше цей маніпулятор забере у Вас - тим більше він зможе розподілити між Бюджетниками..І от тут виникає кілька питаньВиходить спроба ввести ПДВ на всіх - це просто черговий рейдерський маневр який погіршить життя сімей тих хто створює на користь життя сімей тих хто перерозподіляє?Але тоді погіршиться життя 70% населення заради покращення 30% (не найпотрібніших)Тепер розумієте що ПДВ це питання яке загрожує подальшому існуванню України більше ніж педерація?