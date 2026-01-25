Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3139314031413142 Додано: Нед 25 січ, 2026 01:10 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from USA and Ukraine



1. Ну ось, настав цей день - моя двоюрідна сестра з чоловіком стали «ВПО».

...

2. В штатах на півночі США в ці дні суворі морози: вчора подекуди було мінус 22..27.

Така погода спонукає наших людей думати про купівлю власного житла.

...

Цікаво, в кого раніше вийде: за п.1 чи за п.2?

Поездил в ноябре по задворкам Киевской обл., граничащим с Полтавской-Черниговской областями. Что продавалось - или давно заброшенные недострои, или - покинутые развалюхи (и те, и те - по до-карантинным неадекватным ценам). Поспрашивал у двух теток с сельсоветов: говорят, что ВПО повыметали все более-менее приличное (готовое для проживания) по более-менее адекватным ценам. (При том, что строиться или даже затевать ремонт - нереально, кем?!; ближе к Киеву - цены уже неподъемные, коттеджи, многие продают для выезда).

Поездил в ноябре по задворкам Киевской обл., граничащим с Полтавской-Черниговской областями. Что продавалось - или давно заброшенные недострои, или - покинутые развалюхи (и те, и те - по до-карантинным неадекватным ценам). Поспрашивал у двух теток с сельсоветов: говорят, что ВПО повыметали все более-менее приличное (готовое для проживания) по более-менее адекватным ценам. (При том, что строиться или даже затевать ремонт - нереально, кем?!; ближе к Киеву - цены уже неподъемные, коттеджи, многие продают для выезда).

Так что, наверное, №2.

Да, латиносы в первую очередь попадают под раздачу.

Но.

Я не говорю о всех, но мексы - это трудяги.

Да, не семи звезд во лбу.

Честно отрабатывают на малооплачиваемых работах свои деньги.

И никто не будет вместо них работать на стройках, в сх и раскладывать за минималку овощи в магазах.

От тут как украинцы когда-то в Польше - зарабитчанствуют.

В НЙ сейчас минималка 17 долларов в час, а в мексиканской провиции 3 доллара в час за счастье.

Да, не все латиносы такие как мексы. Так надо разбираться кто есть ху.

Но этого не делается.

Есть план по валу и хватают всех кто не ситизен.

Есть случаи засаживания в детеншн даже гринкардхолдеров и невыпуска даже по решению суда.

Множество случаев усаживания в турму украинцев по Ю4Ю у кого закончился статус, они подали на продление и еще его не получили. НО! Пока их дело рассматривается, они могут ЛЕГАЛЬНО находиться в стране. Работать не могут, но находиться в стране могут.

Эта нервозность достала многих и украинцев и неукраинцев и тех кто подался на ПУ (это дает право легально находиться в стране и работать, но сейчас это не спасает от задержания и депортации) и даже некоторых гринкардхолдеров и ситизенов и они усиленно крутят глобус.

Недавно было интервью с украинцем, ждал продление Ю4Ю, его задержали, забрали украинский паспорт, он решил послать к бениной маме Америку и купил билет в Европу...но не может вылететь, так как нет паспорта.

Адвокат говорит, что может еше все наладиться...тот отвечает, что больше ничего тут не хочет, только чтобы ему вернули паспорт и дали спокойно улететь.

Другой ехал по трассе, остановили, у него действующий ТПС, но просроченное разрешение на работу. Но он и не работал. Засадили в тюрягу, жена с трехмесячным ребенком в слезах.

В общем, не все спокойно в датском королевстве. Значит во владивостоке не в курсе что происходит в США.Да, латиносы в первую очередь попадают под раздачу.Но.Я не говорю о всех, но мексы - это трудяги.Да, не семи звезд во лбу.Честно отрабатывают на малооплачиваемых работах свои деньги.И никто не будет вместо них работать на стройках, в сх и раскладывать за минималку овощи в магазах.От тут как украинцы когда-то в Польше - зарабитчанствуют.В НЙ сейчас минималка 17 долларов в час, а в мексиканской провиции 3 доллара в час за счастье.Да, не все латиносы такие как мексы. Так надо разбираться кто есть ху.Но этого не делается.Есть план по валу и хватают всех кто не ситизен.Есть случаи засаживания в детеншн даже гринкардхолдеров и невыпуска даже по решению суда.Множество случаев усаживания в турму украинцев по Ю4Ю у кого закончился статус, они подали на продление и еще его не получили. НО! Пока их дело рассматривается, они могут ЛЕГАЛЬНО находиться в стране. Работать не могут, но находиться в стране могут.Эта нервозность достала многих и украинцев и неукраинцев и тех кто подался на ПУ (это дает право легально находиться в стране и работать, но сейчас это не спасает от задержания и депортации) и даже некоторых гринкардхолдеров и ситизенов и они усиленно крутят глобус.Недавно было интервью с украинцем, ждал продление Ю4Ю, его задержали, забрали украинский паспорт, он решил послать к бениной маме Америку и купил билет в Европу...но не может вылететь, так как нет паспорта.Адвокат говорит, что может еше все наладиться...тот отвечает, что больше ничего тут не хочет, только чтобы ему вернули паспорт и дали спокойно улететь.Другой ехал по трассе, остановили, у него действующий ТПС, но просроченное разрешение на работу. Но он и не работал. Засадили в тюрягу, жена с трехмесячным ребенком в слезах.В общем, не все спокойно в датском королевстве. Нет такого способа в мире жить, работать и честно платить налоги. Не придумали еще такую страну. Те кто посмекалистее нажаривают систему и знают как не попадаться. А все кто по совести живет - никогда не сможет оплатить нормального адвоката или открыть свой бизнес - потому что разориться. Так мир устроен. А если работать на дядю и платить по всем счетам, то склеишь ласты очень быстро. Потому что дядя много платить не будет, ему это не выгодно. А государство будет придумывать новые и новые оброки каждый год - работа у него такая. Если чиновник не выжимает последние соки из податного населения - значит он даром ест свой хлеб. Нет такого способа в мире жить, работать и честно платить налоги. Не придумали еще такую страну. Те кто посмекалистее нажаривают систему и знают как не попадаться. А все кто по совести живет - никогда не сможет оплатить нормального адвоката или открыть свой бизнес - потому что разориться. Так мир устроен. А если работать на дядю и платить по всем счетам, то склеишь ласты очень быстро. Потому что дядя много платить не будет, ему это не выгодно. А государство будет придумывать новые и новые оброки каждый год - работа у него такая. Если чиновник не выжимает последние соки из податного населения - значит он даром ест свой хлеб.



Ну вот Украина (по крайней мере до нашего уехивания) такой пример и есть.

Как сейчас - не знаю.

В США был раньше, как дальше - посмотрим, благоприятный бизнес-климат.

И по соотношению заработанного к расходам, если уметь считать деньги, а не поступать так как "делают все", то очень неплохо можно создавать капитал.

Я не уверен, что так массово еще где-то в мире кто-то делает столько финансовых глупостей как в США.

Не все конечно.

Я об этом постоянно пишу.

Американцы не привыкли себе особо отказывать пока им апрувают кредиты.

Поэтому оказываются в той самой финансовой яме, о которой многие говорят.

Шопаделать? Кто-то живет "здесь и сейчас", а кому-то понты не нужны.

Не знаю или правда, где-то слышал, что Баффет живет в скромном небольшом домике и никогда не покупал НОВУЮ из салона машину.

Додано: Нед 25 січ, 2026 01:31 2587715 написав:



News from USA and Ukraine



1. Ну ось, настав цей день - моя двоюрідна сестра з чоловіком стали «ВПО».

...

2. В штатах на півночі США в ці дні суворі морози: вчора подекуди було мінус 22..27.

Така погода спонукає наших людей думати про купівлю власного житла.

...

Цікаво, в кого раніше вийде: за п.1 чи за п.2?

... Еміграція, заробітчанствоNews from USA and Ukraine1. Ну ось, настав цей день - моя двоюрідна сестра з чоловіком стали «ВПО»....2. В штатах на півночі США в ці дні суворі морози: вчора подекуди було мінус 22..27.Така погода спонукає наших людей думати про купівлю власного житла....Цікаво, в кого раніше вийде: за п.1 чи за п.2?...



Поездил в ноябре по задворкам Киевской обл., граничащим с Полтавской-Черниговской областями. Что продавалось - или давно заброшенные недострои, или - покинутые развалюхи (и те, и те - по до-карантинным неадекватным ценам). Поспрашивал у двух теток с сельсоветов: говорят, что ВПО повыметали все более-менее приличное (готовое для проживания) по более-менее адекватным ценам. (При том, что строиться или даже затевать ремонт - нереально, кем?!; ближе к Киеву - цены уже неподъемные, коттеджи, многие продают для выезда).

Так что, наверное, №2.



Акурта не читаю кроме как если не увижу что-то в цитатах других форумчан.

Про морозы - правда. В НЙ сейгодня холодно, хотя и не настолько.около 10 мороза.

Но как это связано с покупкой собственного жилья - ума не приложу.

Это что, у кого нет собственного жилья - под мостом ночуют?

Мне тепло и уютно в арендной квартире.

И лендлорда головная боль делать все чтобы в моей квартире было тепло.

Акурта не читаю кроме как если не увижу что-то в цитатах других форумчан.
Про морозы - правда. В НЙ сейгодня холодно, хотя и не настолько.около 10 мороза.
Но как это связано с покупкой собственного жилья - ума не приложу.
Это что, у кого нет собственного жилья - под мостом ночуют?
Мне тепло и уютно в арендной квартире.
И лендлорда головная боль делать все чтобы в моей квартире было тепло.
В то время как мои друзья сами должны думать о тепле СВОЕГО дома.

Додано: Нед 25 січ, 2026 03:39 rjkz написав:

Про морозы - правда. В НЙ сейгодня холодно, хотя и не настолько.около 10 мороза.

Но как это связано с покупкой собственного жилья - ума не приложу.

Это что, у кого нет собственного жилья - под мостом ночуют?

Акурта не читаю кроме як если не увижу что-то в цитатах других форумчан.
Про морозы - правда. В НЙ сейгодня холодно, хотя и не настолько.около 10 мороза.
Но как это связано с покупкой собственного жилья - ума не приложу.
Это что, у кого нет собственного жилья - под мостом ночуют?

Що ж тут дивного, все саме так і має бути. І буває…

1. Дописи akurt’a не читаєш - так і не дивно, зате читаєш та аналізуєш дописи лейтенанта ФСБ з «Владивостока».

І зворотнє - виступ президента країни, в якій живеш, в Давосі - в тому числі «про німецьку мову» - не читаєш.

Там читаєш, там не читаєш - ну аж нічого дивного, звичайний спосіб життя… Буває…



2. Щодо фрази «Это что, у кого нет собственного жилья - под мостом ночуют?» про такий метод життя писав тут неодноразово зовсім не akurt. Є фахівці сильніше в питаннях того, де хто живе під мостами… Зазвичай akurt тримається балансу думок між тими, хто мешкає у власному житлі, та тими, хто віддає перевагу життю в орендованому, що в багатьох випадках має велику обґрунтовану перевагу. Єдине, на що звертав, наводив конкретні приклади та звертає увагу - то на цікавий соціально-економічний момент переходу життя людини в орендованому житлі та у власному.



Се ля ві…

Додано: Нед 25 січ, 2026 04:29 Еміграція, заробітчанство

News from France



News from France



В силу відомих всім важких причин люди і не хочуть, а шукають те місце в світі, де можна безпечно жити.

Я в силу того, що зберігаю тісні звʼязки як з українською діаспорою в Туреччині, яку знаю вже досить давно, так і українську діаспору у Франції, де мешкаю не так давно, звертаю увагу на цікаві факти життя із теми «Еміграція, заробітчанство».



Просто тому, що ЕМІГРАЦІЯ стала масовим безперечним фактом, а без заробітчанства в ній не вижити…

І у Францію, і в Туреччину люди і не хочуть, а прибувають…



Останній свіжий цікавий випадок стався вчора. Чи починається вчора… такий каламбур - майже співпадає з документальним фільмом «Спогади про майбутнє» (Оригінальна назва «Erinnerungen an die Zukunft»; в англомовній версії, що цікаво: «Колісниці богів» Chariots of the Gods).



Цікавий випадок із серії «Чим це може закінчитися?».

Можна навіть додати знамениту фразу «А что, так можно было?»



…Обласний центр. Звичайна працьовита родина. Звичайний хлопець в родині. Якому виповнилося 18.

Звичайний природний потяг 18-ти річного юнака до 18-ти річної дівчини.

Незвичайним є тільки те, що обидва ніколи один одного фактично не бачили та фізично є на відстані десь в 3 500 км.



Знаю мінімум два щасливих випадки знайомства «по інтернету».

Вірю і знаю: так буває і так можна знайти «свою половинку».



Тут все на тему дня: над головою парубка щоденно літає не один десяток шахедів та ракет, а десь за 3 000 км може захистити та пригорнути до себе любов всього життя.



Що тут робити?

На сімейній раді вирішили відпустити 18 річного хлопця в далеку даль…

Я сам знаю та частково розповідав про випадки саме такі: 16…17…18-ти річні хлопці самі без батьків в плаванні по буремних морях життя емігрантів-одинаків - один в Словаччині, другий в Польщі, та й третій - теж в Польщі. Трохи старшими є четвертий та пʼятий - тим вже по 24. І вони в Канаді. Є серед дітей моїх приятелів і дівчина 18-ти років, яка зараз на першому курсі університету в Європі…



Теоретично шлях нового емігранта простий: потягом до Перемишля. Там - електричка на Краків або на Варшаву. Звідти за доволі смішною ціною - це якщо літаком - від 20€ квиток - в Париж, або в Тулузу, або в Марсель, або в Страсбург.



Головне, щоби чекала «приймаюча сторона» та виявилася надійною.



Перспективи є:

- оформити Тимчасовий захист; це поки що якщо дають…

- вивчити за рік французьку мову; в 18 років це легко!

- зібрати необхідні документи та вступити на навчання у французький університет: навчання для українських студентів безоплатне. Ще й стипендію в 700 € платять;

- за 700 € у Франції точно студенту - та й не студенту - можна прожити.



Ну а потім - чисто як чесна людина - одружитися на «приймаючій стороні».



Чисто теоретично план життєвої подорожі є непоганим…

Аж цікаво, чи вийде? akurt

Додано: Нед 25 січ, 2026 05:22 akurt написав:

Звичайний природний потяг 18-ти річного юнака до 18-ти річної дівчини.

Незвичайним є тільки те, що обидва ніколи один одного фактично не бачили та фізично є на відстані десь в 3 500 км.



Незвичайним є тільки те, що обидва ніколи один одного фактично не бачили та фізично є на відстані десь в 3 500 км.





Додано: Нед 25 січ, 2026 06:21



Добре, якщо тільки «Любов, асісяй…», але третє слово у відомому жарті звучить як «детектива»…

Ну реально особливості еміграції: хлопчина полетить «на крилах любові» в ту країну, в якій ніколи не був, мови якої не знає та до людини, яку реально ніколи не бачив - свого роду «віртуальна дівчина». Родзинка на тортику: за попередніми даними вона не українка, і не француженка…

От цікавий може бути квест… або «детектива»…

Додано: Нед 25 січ, 2026 11:58 rjkz написав:

Но как это связано с покупкой собственного жилья - ума не приложу.. Про морозы - правда. В НЙ сейгодня холодно, хотя и не настолько.около 10 мороза.Но как это связано с покупкой собственного жилья - ума не приложу..

Рекомендую всім почитати чисто для обʼєктивності:

https://www.pravda.com.ua/news/2026/01/25/8017737/

В моєму дописі про це було сказано 24 січня о 20:43.

Ця стаття зʼявилася 25 січня о 02:03.

Приємно дізнатися, що пишу правду.

Додано: Нед 25 січ, 2026 12:02 rjkz написав:

Повідомлень: 11728 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4126 раз. Подякували: 1528 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 січ, 2026 12:02 rjkz написав: Миша-клиент написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from USA and Ukraine



1. Ну ось, настав цей день - моя двоюрідна сестра з чоловіком стали «ВПО».

...

2. В штатах на півночі США в ці дні суворі морози: вчора подекуди було мінус 22..27.

Така погода спонукає наших людей думати про купівлю власного житла.

...

Цікаво, в кого раніше вийде: за п.1 чи за п.2?

... Еміграція, заробітчанствоNews from USA and Ukraine1. Ну ось, настав цей день - моя двоюрідна сестра з чоловіком стали «ВПО»....2. В штатах на півночі США в ці дні суворі морози: вчора подекуди було мінус 22..27.Така погода спонукає наших людей думати про купівлю власного житла....Цікаво, в кого раніше вийде: за п.1 чи за п.2?...



Поездил в ноябре по задворкам Киевской обл., граничащим с Полтавской-Черниговской областями. Что продавалось - или давно заброшенные недострои, или - покинутые развалюхи (и те, и те - по до-карантинным неадекватным ценам). Поспрашивал у двух теток с сельсоветов: говорят, что ВПО повыметали все более-менее приличное (готовое для проживания) по более-менее адекватным ценам. (При том, что строиться или даже затевать ремонт - нереально, кем?!; ближе к Киеву - цены уже неподъемные, коттеджи, многие продают для выезда).

Так что, наверное, №2.



Акурта не читаю кроме как если не увижу что-то в цитатах других форумчан.

Про морозы - правда. В НЙ сейгодня холодно, хотя и не настолько.около 10 мороза.

Но как это связано с покупкой собственного жилья - ума не приложу.

Это что, у кого нет собственного жилья - под мостом ночуют?

Мне тепло и уютно в арендной квартире.

И лендлорда головная боль делать все чтобы в моей квартире было тепло.

Акурта не читаю кроме как если не увижу что-то в цитатах других форумчан.
Про морозы - правда. В НЙ сейгодня холодно, хотя и не настолько.около 10 мороза.
Но как это связано с покупкой собственного жилья - ума не приложу.
Это что, у кого нет собственного жилья - под мостом ночуют?
Мне тепло и уютно в арендной квартире.
И лендлорда головная боль делать все чтобы в моей квартире было тепло.
В то время как мои друзья сами должны думать о тепле СВОЕГО дома.

В Минеаполисе вчера ІСЕ ещё мужика вроде какого-то застрелили?!

Додано: Нед 25 січ, 2026 12:16

Про це вже висловився сам президент та підтримав дії офіційних органів.

Нічого розмахувати зброєю перед офіцерами.

То в Україні все можна: задавив насмерть своїм авто на підпитку на блок-посту гвардійця - батька двох дітей - але ти суддя районного суду - отримай компенсацію від ЄСПЛ в 2 100€.

А там так:

On Saturday morning, Border Patrol officers were attempting to arrest an illegal immigrant wanted for “violent assault” when an armed 37-year-old approached them with a 9 mm semi-automatic handgun.

Побоюючись за своє життя та життя і безпеку колег-офіцерів, агент зробив постріли в обороні. Медики, що прибули на місце події, негайно надали потерпілому медичну допомогу, але на місці події було констатовано смерть.«

