candidat написав:Navegantes написав:candidat написав:Скажите, если у Bond UA есть облигации 237556, а у BTC Broker - нет, это означает, что у Bond UA есть какой-то запас, который приобрели ранее у BTC Broker? Или Bond UA при каждой покупке клиента обращается к BTC за соответствующими облигациями, и если у BTC их нет, то покупка на Bond UA не состоится?
Ви неуважно читали текст про одну юрособу і різні платформи. Бонд нічого не вирішує, це просто застосунок, канал продажу ЦП.
237556 БТС вирішив продавати саме через застосунок Бонд. Можливо тому, що при купівлі через застосунок комісія відсутня і це мало б привабити клієнтів, зважаючи також на гарну дохідність (18.30%). Станом на зараз у них лише 116 шт цих паперів
Даже так. Понятно.
Да, 116 - маловато. Не знаю, как у Bond UA, у других брокеров такое количество может распродаться очень быстро.
Просветите ещё по такому вопросу. Покупать на Bond UA можно круглосуточно или какой режим работы? И в какой момент меняется цена облигаций на цену следующего рабочего дня?
Із 116 шт залишилось 20
Я купував через Дію у робочий час. В застосунку жодного разу не купував, там досить обмежений вибір (на сьогодні, наприклад, лише три випуски). Ціна може змінюватись в проміжку 16:30-17:30
Update
Ось така відповідь від підтримки Бонд стосовно регламенту опрацювання заявок
"Добрий день!
Заявка на продаж/купівлю - виконання 3 робочих дня, а взагалі +1 робочий день.
Після виконання замовлення на продаж, гроші відображаються у застосунку.
Якщо треба їх виводити - то треба дати заявку на вивід коштів, її отримує бухгалтерія і приймає в роботу.
Зарахування на рахунок - опрацьовує бухгалтерія в робочі дні і в робочий час з 10 до 18"
Все повільно. Продати і в той же день щось придбати, як я звик у інших брокерів, тут не вийде.