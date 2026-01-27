Додано: Пон 26 січ, 2026 11:09

Еміграція, заробітчанство



News from Lithuania



Майже як пісня; «Ах, країна, перлина у моря…»

Ну справжня перлина! Коли про неї думаю, в очах виникає то мʼякий та білий Вільнюс, то суворий Каунас, то театральний Panevėžys…



Саме там не перший рік мешкає родина біженців з України.

Не лайтеся: голова родини під час початку війни був в морському поході, він звичайний моряк…

Із тих, які під час походу заробляють зовсім невеликі гроші: до 1400€ на місяць. А місяців таких в рік буває не більше шести…

Старший син був студентом Херсонськоі морєходки, передостанній курс…

Разом з бабусею та дідусем тікав реально майже в одних трусах по полях від навали бурятів, якутів та кабардино-балкарців…

А в Херсоні була чудова квартира…



Опинилися в столиці дружньої Литви.

Я спілкуюся і з колишнім студентом, і з його батьками.

Ну що: не сильно в Литві медом намазано, але жити можна.



В оренді 3-к квартира. З України ввезли авто…

Колишній студент працює продавцем-консультантом в супермаркеті.

Я спитав про режим роботи, він якось сумно відповів: «4+4».



Цифри «4+4» мають таку несподівану розшифровку: 4 дні працюєш по 12 годин і 4 дні відпочиваєш. Сказав, що це важко…

Важко?

Я відразу пригадав свою студентську юність: під час літньої практики працював за графіком «день через день» - і це були «іменини серця»: відпрацював зміну 12 годин, прийняв після роботи душ - і попереду - весь світ! Класно ж!

- Важко 4 дні по 12 годин…

- А що платять?

- 900€ на місяць…

- Ну не жирно, але я точно знаю: за 900€ в місяць в Європі можна жити - і жити досить непогано, тим більше в Литві, де ціни такі ж, як в Німеччині, а то й нижче…

Але… але…. Так можна жити на 900€ до пенсії…

Хм… як воно далі буде… в Херсоні було так все класно…

Бабуся випікала справжні круасани, а дідусь реально купив онуку 1-к квартиру, в яку студент не встиг поселитися…