Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 січ, 2026 18:16
Хомякоид написав:
Добре, що народ памятає мої прогнози.
До речі я єдиний писав про забиті вікна.
Ох як підгорало тоді в деяких персонажей
ты окна в своей прелести в закиевских ипенях уже забил, прогнозун?
-
1
1
Додано: Вів 27 січ, 2026 18:41
Faceless написав:
То шо, задоволений, що війна?
Ні не задоволений, навпаки.
Але від обєктивних сингалів не втечеш.
Все показувало що країна рухається не до розвитку і процвітання.
1
Додано: Вів 27 січ, 2026 18:46
Прохожий написав:
Добре, що народ памятає мої прогнози.
До речі я єдиний писав про забиті вікна.
Ох як підгорало тоді в деяких персонажей
ты окна в своей прелести в закиевских ипенях уже забил, прогнозун?
Я ні. Прогноз на новобудову хоч і в передмісті доказав свої переваги.
А панельні БПСки з залою в яких купив ура по факту виявились непридатні до життя.
Додано: Вів 27 січ, 2026 18:48
Хомякоид написав:
То шо, задоволений, що війна?
Ні не задоволений, навпаки.
Але від обєктивних сингалів не втечеш.
Все показувало що країна рухається не до розвитку і процвітання.
Поки що єдина причина, через яку можуть закрити вікна дошками чи дсп, це вибите скло від вибухів. Тож розказуй далі про свої сигнали
Додано: Вів 27 січ, 2026 18:53
Frant написав:
......
Попереду будівництво нових ТЕЦ, СЕС, ГЕС. Коштом населення.
Значить, електроенергіїя буде на вагу золота. кВт, мабуть 15...20 грн.
......
Т.е. где-то вполовину Германии? - ну, это по-божески, вроде.
Якщо зараз підняти ціну кВт до 10 грн, електроенергії стане більше.
Але любителі теплих підлог у маєтках і великих квартирах, змушені будуть жити при +6°С
.
Тому зелені популісти не хочуть піднімати ціну електроенергії
откуда цифра?
почему не +5 или +7?
обоснуй проффесор...
Додано: Вів 27 січ, 2026 18:55
Frant написав:
......
Попереду будівництво нових ТЕЦ, СЕС, ГЕС. Коштом населення.
Значить, електроенергіїя буде на вагу золота. кВт, мабуть 15...20 грн.
......
Т.е. где-то вполовину Германии? - ну, это по-божески, вроде.
Якщо зараз підняти ціну кВт до 10 грн, електроенергії стане більше.
Але любителі теплих підлог у маєтках і великих квартирах, змушені будуть жити при +6°С.
Тому зелені популісти не хочуть піднімати ціну електроенергії
Для любителей теплых полов можно было бы второй лимит сделать где-то на 500 киловаттах... Заодно льготу на электро-отопление снять.
Почему такие банальные шаги не делают - вопрос...
Додано: Вів 27 січ, 2026 21:35
Faceless написав:
То шо, задоволений, що війна?
Ні не задоволений, навпаки.
Але від обєктивних сингалів не втечеш.
Все показувало що країна рухається не до розвитку і процвітання.
Поки що єдина причина, через яку можуть закрити вікна дошками чи дсп, це вибите скло від вибухів. Тож розказуй далі про свої сигнали
Якщо тобі забракло памяті то перечитай пости де багато разів обсмоктувалась демографія, економія, корупція, еміграція, політика і т.д. і т.п.
Я писав що рано чи пізно це приведе до забитих вікон.
Проявилось раніше ніж я очікувув і більш екстремально.
Додано: Вів 27 січ, 2026 22:06
flyman написав:
Хомякоид написав: Ні не задоволений, навпаки.
Але від обєктивних сингалів не втечеш.
Все показувало що країна рухається не до розвитку і процвітання.
Поки що єдина причина, через яку можуть закрити вікна дошками чи дсп, це вибите скло від вибухів. Тож розказуй далі про свої сигнали
кажуть на Троєщині вже копають вигрибні ями, але то таке
Інвештору-К буде куди ходити, по великій нужді. Вже скоро
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 27 січ, 2026 22:12, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид написав:
Хомякоид написав:[quote="5927312:Faceless"]
То шо, задоволений, що війна?
Ні не задоволений, навпаки.
Але від обєктивних сингалів не втечеш.
Все показувало що країна рухається не до розвитку і процвітання.
Поки що єдина причина, через яку можуть закрити вікна дошками чи дсп, це вибите скло від вибухів. Тож розказуй далі про свої сигнали
Якщо тобі забракло памяті то перечитай пости де багато разів обсмоктувалась демографія, економія, корупція, еміграція, політика і т.д. і т.п.
Я писав що рано чи пізно це приведе до забитих вікон.
Проявилось раніше ніж я очікувув і більш екстремально.[/quote]Так все це виявилось дурнею бо причина насправді тільки одна
Додано: Вів 27 січ, 2026 22:12
кажуть на Троєщині вже копають вигрибні ями,
Головне щоб не близько до підвалів, де інколи живуть незрозумілі люди 😅
