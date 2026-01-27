|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 січ, 2026 18:27
Роздавати поради особливо приємно іншим народам світу, особливо тим, які є на іншому боці Земної кулі.
P.S. А у Вас особисто в чому сподівання на листопадові вибори?
Нові 350 000 000 000 $ дадуть?
На що сподівання?
P.P.S. Додано трохи пізніше.
Надіслав текст від пана Дюрі-бачі професору у Великій Британії. Українець.
Спитав його думку.
Цікава відповідь (реальна цитата):
« Вороги засіли скрізь. І навіть дуже далеко😜»
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11741
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4138 раз.
- Подякували: 1529 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
7
Додано: Вів 27 січ, 2026 19:50
akurt написав:
P.S. А у Вас особисто в чому сподівання на листопадові вибори?
Нові 350 000 000 000 $ дадуть?
На що сподівання?
1. Що дадуть зброю, щоб на фронті було легше / менше ракет долітало до енергосистеми.
2. Що не буде нових "Гренландій", які відволікають світ від України.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5856
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 930 раз.
- Подякували: 647 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 27 січ, 2026 19:52
akurt написав:
А у Вас особисто в чому сподівання на листопадові вибори?
Нові 350 000 000 000 $ дадуть?
ну як мінімум перестануть грати на руку нашим ворогам.
По другому пункту, закон як би є, там де його немає, чомусь жити не хочеться. Ось і омерика здає свої гайки потроху, процес вже безповоротний.
Питання тільки мої діти будуть вчити китайську чи вже онуки)
-
BeneFuckTor
-
-
- Повідомлень: 428
- З нами з: 21.11.19
- Подякував: 266 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 27 січ, 2026 20:27
BeneFuckTor написав:
Питання тільки мої діти будуть вчити китайську чи вже онуки)
Ну ось бачите: є більш важливіші та більш близькі питання, ніж якась там Гренландія.
«Сім год мак не родив - і голоду не було!»
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 28 січ, 2026 00:20, всього редагувалось 1 раз.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11741
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4138 раз.
- Подякували: 1529 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
7
Додано: Вів 27 січ, 2026 20:30
akurt написав:
Цю оборудку розкрили та почали розбиратися з тими сомалійцями
Саме через такі дії суттєво зменшуються можливості для заробітчанства.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5856
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 930 раз.
- Подякували: 647 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 27 січ, 2026 20:30
BeneFuckTor написав: akurt написав:
А у Вас особисто в чому сподівання на листопадові вибори?
Нові 350 000 000 000 $ дадуть?
ну як мінімум перестануть грати на руку нашим ворогам.
По другому пункту, закон як би є, там де його немає, чомусь жити не хочеться. Ось і омерика здає свої гайки потроху, процес вже безповоротний.
Питання тільки мої діти будуть вчити китайську
чи вже онуки)
поглянте на свою оселю і на себе , там усе шо нове то китайське виробництво, ви пишете повідомлення на пристрої китайського виробнитства ...
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4554
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 643 раз.
- Подякували: 527 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 27 січ, 2026 20:36
Vadim_ написав:
пристрої китайського виробнитства
Та хтож ж тут спорить. Хоча я цілеспрямовано обрав самсунг щоб зменшити цей вплив, до цього був чистий китайоз, тільки міхау не казав))
-
BeneFuckTor
-
-
- Повідомлень: 428
- З нами з: 21.11.19
- Подякував: 266 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 27 січ, 2026 20:47
BeneFuckTor написав: Vadim_ написав:
пристрої китайського виробнитства
Та хтож ж тут спорить. Хоча я цілеспрямовано обрав самсунг щоб зменшити цей вплив
, до цього був чистий китайоз, тільки міхау не казав))
мейд ин южная корея ?
у меня был самсунг А3(супер) , сделано в китае, примерно 2010 г или немного позже
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4554
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 643 раз.
- Подякували: 527 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 28 січ, 2026 00:28
BeneFuckTor написав: akurt написав:
А у Вас особисто в чому сподівання на листопадові вибори?
Нові 350 000 000 000 $ дадуть?
ну як мінімум перестануть грати на руку нашим ворогам.
По другому пункту, закон як би є, там де його немає, чомусь жити не хочеться. Ось і омерика здає свої гайки потроху, процес вже безповоротний.
Питання тільки мої діти будуть вчити китайську чи вже онуки)
Насчет не то чтобы закона, а Закона.
И не просто Закона, а самого главного Закона США, а именно части Конституции США, входящих в 10 поправок, известных как Билль о Правах, в исполнении дяди Миши, простого американского мультимиллионера, владельца и основателя первой в США школы тестировщиков.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18199
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8835 раз.
- Подякували: 5583 раз.
-
-
Профіль
-
-
14
9
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|