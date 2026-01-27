RSS
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 18:27

Роздавати поради особливо приємно іншим народам світу, особливо тим, які є на іншому боці Земної кулі.

P.S. А у Вас особисто в чому сподівання на листопадові вибори?
Нові 350 000 000 000 $ дадуть?
На що сподівання?

P.P.S. Додано трохи пізніше.
Надіслав текст від пана Дюрі-бачі професору у Великій Британії. Українець.
Спитав його думку.
Цікава відповідь (реальна цитата):
« Вороги засіли скрізь. І навіть дуже далеко😜»
akurt
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 19:50

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:P.S. А у Вас особисто в чому сподівання на листопадові вибори?
Нові 350 000 000 000 $ дадуть?
На що сподівання?

1. Що дадуть зброю, щоб на фронті було легше / менше ракет долітало до енергосистеми.
2. Що не буде нових "Гренландій", які відволікають світ від України.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 19:52

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:А у Вас особисто в чому сподівання на листопадові вибори?
Нові 350 000 000 000 $ дадуть?


ну як мінімум перестануть грати на руку нашим ворогам.

По другому пункту, закон як би є, там де його немає, чомусь жити не хочеться. Ось і омерика здає свої гайки потроху, процес вже безповоротний.
Питання тільки мої діти будуть вчити китайську чи вже онуки)
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 20:27

  BeneFuckTor написав:Питання тільки мої діти будуть вчити китайську чи вже онуки)

Ну ось бачите: є більш важливіші та більш близькі питання, ніж якась там Гренландія.
«Сім год мак не родив - і голоду не було!»
akurt
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 20:30

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Цю оборудку розкрили та почали розбиратися з тими сомалійцями

Саме через такі дії суттєво зменшуються можливості для заробітчанства.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 20:30

  BeneFuckTor написав:
  akurt написав:А у Вас особисто в чому сподівання на листопадові вибори?
Нові 350 000 000 000 $ дадуть?


ну як мінімум перестануть грати на руку нашим ворогам.

По другому пункту, закон як би є, там де його немає, чомусь жити не хочеться. Ось і омерика здає свої гайки потроху, процес вже безповоротний.
Питання тільки мої діти будуть вчити китайську чи вже онуки)

поглянте на свою оселю і на себе , там усе шо нове то китайське виробництво, ви пишете повідомлення на пристрої китайського виробнитства ...
Vadim_
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 20:36

Re: Еміграція, заробітчанство

  Vadim_ написав:пристрої китайського виробнитства

Та хтож ж тут спорить. Хоча я цілеспрямовано обрав самсунг щоб зменшити цей вплив, до цього був чистий китайоз, тільки міхау не казав))
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 20:47

  BeneFuckTor написав:
  Vadim_ написав:пристрої китайського виробнитства

Та хтож ж тут спорить. Хоча я цілеспрямовано обрав самсунг щоб зменшити цей вплив, до цього був чистий китайоз, тільки міхау не казав))

мейд ин южная корея ?
у меня был самсунг А3(супер) , сделано в китае, примерно 2010 г или немного позже
Vadim_
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 00:28

  BeneFuckTor написав:
  akurt написав:А у Вас особисто в чому сподівання на листопадові вибори?
Нові 350 000 000 000 $ дадуть?


ну як мінімум перестануть грати на руку нашим ворогам.

По другому пункту, закон як би є, там де його немає, чомусь жити не хочеться. Ось і омерика здає свої гайки потроху, процес вже безповоротний.
Питання тільки мої діти будуть вчити китайську чи вже онуки)


Насчет не то чтобы закона, а Закона.
И не просто Закона, а самого главного Закона США, а именно части Конституции США, входящих в 10 поправок, известных как Билль о Правах, в исполнении дяди Миши, простого американского мультимиллионера, владельца и основателя первой в США школы тестировщиков.

rjkz
