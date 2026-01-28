Еміграція. Заробітчанство…

RSS
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 11:59

Видать в ИТишечке уже полная ж***:
https://youtu.be/LR4BS2kwac4?si=xSa0_gq87pIgVwwX
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 12:21

І Павлік Марозов жівой

  Bolt написав:У піндосів маразм міцнішає. З 4.00
https://youtu.be/rFasdVcwwWA?si=TgdweGZeVlgnC4qO

І Павлік Марозов жівой
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 12:30

если-бы не Америка

  rjkz написав:"если-бы не Америка, тто вы говорили-бы на немецком"?


https://www.youtube.com/shorts/WUk7QWh3Z7o
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 12:31

  Bolt написав:Видать в ИТишечке уже полная ж***:

Ех, а де її зараз немає? І де її розміри малі?

За повідомленнями української діаспори в Анталії - почав прибувати народ і прибувати.
90% - жінки.
Вже лунають питання про те, як купити квартиру ціною орієнтовно 60 000$.

В середині листопада я виставляв тут на форумі повідомлення про чудову - як на мене - акцію української діаспори в Аланіі (трохи більше 100 км від Анталії вздовж моря).
Наші українці організували такий собі «пул» квартир, числом 20, які можуть здати всім бажаючим «на зимові місяці» за ціною в 250€ на місяць.

Я через декілька днів видалив той допис, щоби не отримувати каміння в свою адресу. Типу реклама. Мені не дуже треба.

Але дехто скористався: голова аланійськоі діаспори говорив, що на 1 січня ще було 3 квартири.
Одну з квартир взяла в оренду моя однокласниця.
Мої аргументи були такими:
- Ірино! Ви з чоловіком в Україні здаєте українцям 6 (шість) квартир. Ночами сидите в підвалі.
- Якого масштабу повинно бути жлобство, щоби економити 250€ на місяць із отриманої виручки?

Так що вказане існує, інколи в цікавих, а інколи в жахливих формах…
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 13:27

  akurt написав:
  Bolt написав:Видать в ИТишечке уже полная ж***:

Ех, а де її зараз немає? І де її розміри малі?

За повідомленнями української діаспори в Анталії - почав прибувати народ і прибувати.
90% - жінки.
Вже лунають питання про те, як купити квартиру ціною орієнтовно 60 000$.

А де взяти 60 кує, питання не стоїть?! 😎
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 13:29

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Видать в ИТишечке уже полная ж***:


та фигня
не открывал даже
если там американские айтишники - то да, их замещают в пользу более дешевых локаций, даже Украины
думаю Балканы станут Европейским Бангалором, усилившись притоком украинской крови, в смысле мозгов


  Bolt написав:А де взяти 60 кує, питання не стоїть?! 😎

В украинском ИТ в котором "уже полная ж***" (ну реально хуже чем в 2021) скирдуется за год-полтора, даже без флайменовских самоистязаний
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 19:55

  akurt написав:
  Bolt написав:Видать в ИТишечке уже полная ж***:

Ех, а де її зараз немає? І де її розміри малі?

За останній місяць отримав 3 повідомлення від рекрутерів з пропозиціями вакансій. Шукають FP&A Manager/Supervisor/Senior analyst. Зарплати, звісно, не такі, як в американській айтішешці, але для наших краківських іпєнєй більш-менш пристойні. Не розглядаю, бо усюди хочуть, щоб до офісу принаймі кілька днів на тиждень приїздив. Та й знайти компанію, де будуть зі зрозумінням відноситися до мого вільного графіку, теж може бути не дуже легко. Тож обираю залишитися з меншою з/п, але спокійно спати до 10-ї і потім пити каву до 12-ї.
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 22:55

  Gastarbaiter написав:За останній місяць отримав 3 повідомлення від рекрутерів з пропозиціями вакансій. Шукають FP&A Manager/Supervisor/Senior analyst. Зарплати, звісно, не такі, як в американській айтішешці, але для наших краківських іпєнєй більш-менш пристойні. Не розглядаю, бо усюди хочуть, щоб до офісу принаймі кілька днів на тиждень приїздив. Та й знайти компанію, де будуть зі зрозумінням відноситися до мого вільного графіку, теж може бути не дуже легко. Тож обираю залишитися з меншою з/п, але спокійно спати до 10-ї і потім пити каву до 12-ї.

Саме для таких дописів та дій і існує ця гілка.
Еміграція. Заробітчанство…

«Шеф, все пропало!» це на інших гілках. І то…

Найбільш цікавим є співставлення безумовного лідера цього форуму по кількості дописів - майже 500 000 (!) дурноголових пустопорожніх дописів від автора всесвітньо відомого проєкту «Оточити каваліра кийками» - до позитивних інформативних дописів вище.

Чи є проблеми?
Куди ж без них…
Сьогодні мені зіпсувало настрій повідомлення з Німеччини.
Це наслідки війни…

За тиждень до жахливої війни зовсім нормальний чоловік привозить авіарейсом з України в Анталію, де я тоді мешкав, жінку та дочку: «Береженого Бог береже!»
Сам відлітає назад в Україну завершити якісь дрібні справи.
То був останній авіарейс.
Чоловік залишився в Україні, спочатку став волонтером - а потім пішов в ЗСУ.
Де зараз і перебуває…

Жінку та дочку «підхопила» наша українська діаспора: надали в тимчасове користування 3-к квартиру відсутнього тимчасово українського моряка (за узгодженням з ним), допомогли з оформленням картки ВНП в Туреччині.

Час йшов - війна, яка повинна була закінчитися через 2-3 місяця (підтверджую: саме так думали всі, хто прибував в 2022 році в Анталію) - не закінчувалася. Ніяк не закінчувалася…

Жінка з подружжя періодично відвідувала чоловіка в Києві.
Були великі витрати на продиття та на транспорт…

Випадково опинилася - після Анталії - в ЄС.
На диво в ЄС жінку українського воїна з дитиною прийняли краще, ніж в «нейтральній» Туреччині: житло, матеріальна допомога…

А з чоловіком розлучилися.
Не знаю хто тут винний, і чи винний чоловік в тому, що знайшов собі в Києві іншу…

Я пригадав себе у віці 21 рік: купив залізничний виток та приїхав дуже далеко - це був доступний в ті роки Кавказ - на побачення до дівчини.
Все було добре, але при розлученні серед тиждень я подумав: вже все «не те», і «все не так».
Любов не існує на відстані. Я це на собі відчув. То в романах існує.
Остання історія - тому підтвердження.

Сьогодні повідомили, що теоретично з України виїхало півмільйона українських хлопців за останні 6 місяців.
Це генофонд нації.
Біда. Біда. Біда…
Одна надія: зустрінуть ці українські хлопці за кордоном саме таких українських дівчат, як дочка моєї знайомої …
Справді кияни. Зберігають в Києві квартиру…
