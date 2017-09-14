ЛАД написав:......... РФ ведёт войну, в основном, своими силами и за свои средства. Где были бы мы, если бы не деньги и оружие Запада, чья экономика в разы сильнее российской? И при этом мы тоже не смогли "за 4 роки" добиться переваги над РФ. .......
РФ ведёт войну, в основном, своими силами и за свои средства.
наглая ложь , чи віткрита пропаганда
-4 країни: Беларусь, Пів.Корея, Іран, Китай -допомагають вести війну (всі по різному, хто теріторією(як григорич), хто снарядами(Корея), Дронами і ракетами (рсзо)-Іран, Китай -електронікою і взагалі основний імпортер сировини(а це млрд грошей) -корейці 10к+ воювали -48 національностей досі в лавах рф На боці Росії у війні проти України воюють найманці та добровольці щонайменше з 48 країн світу, включаючи громадян Непалу, Куби, Шрі-Ланки, країн Центральної Азії (Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан, Казахстан) та Африки.
Основні країни та регіони, звідки походять найманці: Азія: Непал, Шрі-Ланка, Китай, Індія, Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан, Казахстан. Африка: Гана, Камерун, Сенегал, Нігерія, Того, Сомалі. Латинська Америка: Куба, Венесуела. Близький Схід: Сирія, Єгипет, Алжир, Іран, Ірак, Туреччина. Європа: Сербія, Білорусь, Латвія, Болгарія, Італія, Франція.
Прежде, чем бросаться обвинениям, неплохо было бы хотя бы иногда думать. "корейці 10к+ воювали" - очень существенно на фоне 700-тыс. (или сколько там?) росс группировки. Вы привели огромный список стран, "звідки походять найманці". А их количество не подскажете? Кстати, у нас тоже воюют РДК, беларусы, колумбийцы и даже англичане с американцами. К сожалению, их не много. Корея и Иран помогают безвозмездно? "Китай -електронікою" - да, помогает. Примерно так же, как и нам. "імпортер сировини(а це млрд грошей)" - да, но это тоже деньги за сировину, а не просто так, как даёт Запад нам. Т.е. это тоже за средства РФ.
Shaman написав:стратегічна ядерна зброя, яка залишилась в спадок від срср. в якому вона стані - невідомо, може давно не працює
Тут кстати согласен. Иначе как еще объяснить почему еще они в ответ на какое-то действие типа захвата их танкеров не провели каких-то феерических испытаний на своей Новой Земле так чтоб в Австралии сейсмографы зашкалило? Только два варианта - или какие то договорняки на этот счет или все профукали уже. Ну или еще все впереди.
Пока что ничего впереди и никаких "договорняков", а самые обычные официальные договоры.. Что говорит ИИ:
Современное состояние: Россия подписала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в 1996 году, но в 2023 году отозвала его ратификацию, сохраняя при этом мораторий на испытания. Испытания в настоящий момент осуществляются только в формате компьютерного моделирования или неядерных гидродинамических экспериментов, не вызывающих цепную реакцию.
стосовно перестрілки в Черкасах між ветераном та "ненавченими" майорами. Загиблий Русінов з точки зору теперішньої політики - ідеальний українець: боровся з тітушками ще 2014, ветеран війни - побратим і один з кращих друзів загиблого військового героя Олега Собченка, громадський активіст, його дядко-журналіст загинув під час майдану, двоє синів воюють. Всі його сослуживці та знайомі відгукуються про нього виключно в позитивному ключі. З іншого боку барикад, нєкто Сторожук, місцевий депутат, царьок, схематозник та агент кремля (є навіть його фото на зустрічі з пуйлом), з яким у загиблого багаторічна ворожнеча. Я думаю було десь так: депутат Сторожук бухаючи з місцевим нач.поліції (звичайним ненавченим корупціонером/кришувальником) попросив його по дружбі розібратись з місцевим активістом, який "заважає поважним людям вести справи". І той поліцай відправив повну машину майорів на розбірки, помилково подумавши що завдання буде по складності як скрутити чергового комбайнера. Результат відомий.. Перефразовуючи "Контрреволюція, замаскована під плоди революції, пожирає її дітей"
prodigy написав:...... чи могла бути Україна на місті Грузії у 1993р? ні не могла, бо мала ядерну зброю і другу армію в Європі після рф. ........
Ну ладно, в 1993 не могла, т.к. имела ЯО. В 1994 уже отказалась. И "Последняя боеголовка с территории страны была вывезена в Россию в июне 1996 года". Так что в 1996 уже вполне могла.
алгоритм дій кгб був майже во всіх конфліктах, і церква(рпц)грата якщо не першу, то і не другу роль подивіться відео Інни Курочкиной: сьогодні вони типу за Україну, але віри їм немає (каспаров, невзоров, ходорковский, навальний і всі інші "хороші руські"
pesikot написав:Мені взагалі дуже-дуже дивує той факт, що після обстрелів рашистів, коли є великі проблеми з опаленням.
На цьому форумі присутні багато шакалів, які цьому радіють. Які не пропонують допомогу, не пропонують рішення Лише одна критика та постійне нагнітання паніки
Про істинного винуватця цього акта терроризма мовчать У декого він навіть в ТОП3 керівників країн світу
Пригадую, пропонував прямо тут рішення, як організувати ППО міст від шахідів. Мені тут розказали, що "неначасі", що "кулемети неймовірно дорогі і більше потрібні на фронті", що "ти переживаєш про свою тилову сраку" і "сам організуй, покажи приклад", "краще задонать на Прокачай ППО" і тому подібне. Ну добре, а тепер результат.
"Поздняк метатися", Фріц Сибіга з флер вже нагнули Трампа включити це до "мирного плану"
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вважає неможливим якнайшвидший вступ України до Європейського Союзу.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NW.
Канцлер Німеччини після консультацій між лідерами СДПН і ХДС/ХСС у канцелярії в Берліні прокоментував дату, до якої, як наполягають українські високопосадовці, Україна має стати членом ЄС, назвавши це "неможливим".