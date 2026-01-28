|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 січ, 2026 23:18
В мене навпаки, складається враження, що основна криза в ІТ була у 2023..2024, у 2025 появились признаки пожвавлення, а після новорічних свят HR як з ланцюга зірвались. Хіба те що в США закрили, на аутсорсі відкривають.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42228
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1626 раз.
- Подякували: 2876 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Сер 28 січ, 2026 23:22
flyman написав:
бувають сіськи силіконові, а Долина Кремнієва
Гадаю, що це самий важливий за останні 10 років дописів на цьому форумі.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11744
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4140 раз.
- Подякували: 1529 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
7
Додано: Чет 29 січ, 2026 00:20
flyman написав:
В мене навпаки, складається враження, що основна криза в ІТ була у 2023..2024, у 2025 появились признаки пожвавлення, а після новорічних свят HR як з ланцюга зірвались. Хіба те що в США закрили, на аутсорсі відкривають.
Так чувак в відосів і говорить, що за пів рокуп зі сто інтерв"ю пройшов, без результат но. Хрюші ІБД займаються.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3828
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 291 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 29 січ, 2026 03:04
Gastarbaiter написав: akurt написав: Bolt написав:
Видать в ИТишечке уже полная ж***:
Ех, а де її зараз немає? І де її розміри малі?
За останній місяць отримав 3 повідомлення від рекрутерів з пропозиціями вакансій. Шукають FP&A Manager/Supervisor/Senior analyst. Зарплати, звісно, не такі, як в американській айтішешці, але для наших краківських іпєнєй більш-менш пристойні. Не розглядаю, бо усюди хочуть, щоб до офісу принаймі кілька днів на тиждень приїздив. Та й знайти компанію, де будуть зі зрозумінням відноситися до мого вільного графіку, теж може бути не дуже легко. Тож обираю залишитися з меншою з/п, але спокійно спати до 10-ї і потім пити каву до 12-ї.
Ну вот чувак приехал когда-то из Беларуси, работал электриком на стройках, закончил школу "дяди Миши" и работает кюэй.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18202
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8835 раз.
- Подякували: 5583 раз.
-
-
Профіль
-
-
14
9
7
Додано: Чет 29 січ, 2026 03:07
flyman написав: rjkz написав: BeneFuckTor написав:
ну як мінімум перестануть грати на руку нашим ворогам.
По другому пункту, закон як би є, там де його немає, чомусь жити не хочеться. Ось і омерика здає свої гайки потроху, процес вже безповоротний.
Питання тільки мої діти будуть вчити китайську чи вже онуки)
Насчет не то чтобы закона, а Закона.
И не просто Закона, а самого главного Закона США, а именно части Конституции США, входящих в 10 поправок, известных как Билль о Правах, в исполнении дяди Миши, простого американского мультимиллионера, владельца и основателя первой в США школы тестировщиков.
А хіба не у різних штатах не порізному?
Есть нюансы от штата к штату, но Конституция одна для всех.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18202
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8835 раз.
- Подякували: 5583 раз.
-
-
Профіль
-
-
14
9
7
Додано: Чет 29 січ, 2026 03:19
Если говорить о рынке труда в целом, тут уже этот аспект несколько раз упоминался, Дюри-Бачи есмнип.
Можете кидать можете не кидать тапки, но "не виноватая я, он сам пришел", я в наушниках был на работе и слушал всякую фигню подряд, когда "притянуло" это.
В общем, это из-за поребрика. Поэтому сорян.
Но со многим я тут согласен, а сам факт такого явления дает пищу для размышлений.
В США это мне кажется не работает - слишком высокая конкуренция на офисные позиции.
Вот на стройках сейчас работать некому.
Честно говоря, повеселился.
В Украине многое из сказанного тоже разделял мнение и даже кое что делал будучи еще наемным работником. Хотя, да, у меня было такое что приходил на маленькие деньги, но если не мог получить шанс зарабатывать или не смог его реализовать, то уходил. Собственно, у меня была одна такая работа откуда я уволился ибо ничего там не мог сделать в пользу увеличения своих доходов.
ЗЫ: Осторожно, контент сожержит ненормативную лексику.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18202
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8835 раз.
- Подякували: 5583 раз.
-
-
Профіль
-
-
14
9
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|