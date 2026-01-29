|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 28 січ, 2026 23:18
В мене навпаки, складається враження, що основна криза в ІТ була у 2023..2024, у 2025 появились признаки пожвавлення, а після новорічних свят HR як з ланцюга зірвались. Хіба те що в США закрили, на аутсорсі відкривають.
flyman
1
4
Додано: Сер 28 січ, 2026 23:22
flyman написав:
бувають сіськи силіконові, а Долина Кремнієва
Гадаю, що це самий важливий за останні 10 років дописів на цьому форумі.
akurt
1
2
7
Додано: Чет 29 січ, 2026 00:20
flyman написав:
В мене навпаки, складається враження, що основна криза в ІТ була у 2023..2024, у 2025 появились признаки пожвавлення, а після новорічних свят HR як з ланцюга зірвались. Хіба те що в США закрили, на аутсорсі відкривають.
Так чувак в відосів і говорить, що за пів рокуп зі сто інтерв"ю пройшов, без результат но. Хрюші ІБД займаються.
Bolt
1
Додано: Чет 29 січ, 2026 03:04
Gastarbaiter написав: akurt написав: Bolt написав:
Видать в ИТишечке уже полная ж***:
Ех, а де її зараз немає? І де її розміри малі?
За останній місяць отримав 3 повідомлення від рекрутерів з пропозиціями вакансій. Шукають FP&A Manager/Supervisor/Senior analyst. Зарплати, звісно, не такі, як в американській айтішешці, але для наших краківських іпєнєй більш-менш пристойні. Не розглядаю, бо усюди хочуть, щоб до офісу принаймі кілька днів на тиждень приїздив. Та й знайти компанію, де будуть зі зрозумінням відноситися до мого вільного графіку, теж може бути не дуже легко. Тож обираю залишитися з меншою з/п, але спокійно спати до 10-ї і потім пити каву до 12-ї.
Ну вот чувак приехал когда-то из Беларуси, работал электриком на стройках, закончил школу "дяди Миши" и работает кюэй.
rjkz
14
9
7
Додано: Чет 29 січ, 2026 03:07
flyman написав: rjkz написав: BeneFuckTor написав:
ну як мінімум перестануть грати на руку нашим ворогам.
По другому пункту, закон як би є, там де його немає, чомусь жити не хочеться. Ось і омерика здає свої гайки потроху, процес вже безповоротний.
Питання тільки мої діти будуть вчити китайську чи вже онуки)
Насчет не то чтобы закона, а Закона.
И не просто Закона, а самого главного Закона США, а именно части Конституции США, входящих в 10 поправок, известных как Билль о Правах, в исполнении дяди Миши, простого американского мультимиллионера, владельца и основателя первой в США школы тестировщиков.
А хіба не у різних штатах не порізному?
Есть нюансы от штата к штату, но Конституция одна для всех.
rjkz
14
9
7
Додано: Чет 29 січ, 2026 03:19
Если говорить о рынке труда в целом, тут уже этот аспект несколько раз упоминался, Дюри-Бачи есмнип.
Можете кидать можете не кидать тапки, но "не виноватая я, он сам пришел", я в наушниках был на работе и слушал всякую фигню подряд, когда "притянуло" это.
В общем, это из-за поребрика. Поэтому сорян.
Но со многим я тут согласен, а сам факт такого явления дает пищу для размышлений.
В США это мне кажется не работает - слишком высокая конкуренция на офисные позиции.
Вот на стройках сейчас работать некому.
Честно говоря, повеселился.
В Украине многое из сказанного тоже разделял мнение и даже кое что делал будучи еще наемным работником. Хотя, да, у меня было такое что приходил на маленькие деньги, но если не мог получить шанс зарабатывать или не смог его реализовать, то уходил. Собственно, у меня была одна такая работа откуда я уволился ибо ничего там не мог сделать в пользу увеличения своих доходов.
ЗЫ: Осторожно, контент сожержит ненормативную лексику.
rjkz
14
9
7
Додано: Чет 29 січ, 2026 08:19
rjkz написав:
Я не стал смотреть видео, но периодические вскрики с разных сторон "Я никогда не буду работать!" меня, если честно, забавляют.
Да пожалуйста!
Что, разве кто-то реально заставляет?
Можешь прожить на шее у родителей - в добрый путь. Имеешь склонность к предпринимательству, и не напрягаясь делаешь за пару-тройку часов в неделю больше среднего офисного работника на пятидневке? Ну разве кто-то против? Ну про богатых родителей и наследство и так всё понятно.
Но это же не для всех. И не для большинства, а для статистически не значимого меньшинства. А как собираются "никогда не работать", кто в эту категорию не входит? Я же правильно понимаю, что они не просто собираются "не работать", они собираются освободившееся от работы время потратить на развлечения (а они, в основном, денег стоят), путешествия (вспоминается -- покажите отель, который принимает "кураж" к оплате), походы по магазинам за красивыми вещами, да и есть что-то надо, и жить в тепле и хоть каком-нибудь комфорте? Обеспечить самого себя хотя бы едой и жильём, если не работать, обойдётся в существенно большие трудозатраты, чем работа по найму.
Ну, в Европе выход есть -- социал. И то, наверное, лавочка в основном скоро прикроется. А в Украине?
Единственное, с чем можно согласиться -- это с необходимостью пересмотреть пятидневку по 8 часов в день. Это реально уже пережиток прошлого. Хотя во многих случаях можно себе это устроить самому, даже на наёмной работе, всё равно, пока эта традиция сохраняется, это всё равно плыть против течения, не каждому под силу.
M-Audio
1
3
1
Додано: Чет 29 січ, 2026 10:37
Bolt написав: flyman написав:
В мене навпаки, складається враження, що основна криза в ІТ була у 2023..2024, у 2025 появились признаки пожвавлення, а після новорічних свят HR як з ланцюга зірвались. Хіба те що в США закрили, на аутсорсі відкривають.
Так чувак в відосів і говорить, що за пів рокуп зі сто інтерв"ю пройшов, без результат но. Хрюші ІБД займаються.
дивний пасивно-агресивний чувак, сама манера, "дая да маі трусьі, кніга, цертіфікати, 5звьоздгітхаб ... просто ринок такой",
може в США так прийнято самопіаритися в такому стилі альфамахача, хз.
про відео, як на мене: подача не цікава, не інформативна, не смішна
кратке содєржаніє прєдідущєй сєріі: "камінг аут: ухожу із ІТ нє уходя - работаю дальшє, прахажу собєси"
хоч 1ша серія без тягомотини кота за хвіст
3я сєрія з уже с котє
flyman
1
4
Додано: Чет 29 січ, 2026 10:49
столиця Сомалі в Канаді
flyman
1
4
Додано: Чет 29 січ, 2026 11:16
M-Audio написав:
Я же правильно понимаю, что они не просто собираются "не работать", они собираются освободившееся от работы время потратить на развлечения
можу сказати тільки про наших студентів. Вони не збираються взагалі не працювати. Чимало із них місяць-другий попрацює, а потім місяць сидить без роботи і витрачає кошти. А ще є гірший варіант: коли їм дають кредитний ліміт то вони його висаджують весь.
Дюрі-бачі
1
