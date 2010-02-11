Цена на электролизные гранулы серебра 999 пробы варьируется, составляя ориентировочно 1̶2̶5̶ ̶5̶7̶0̶ 160 000 ₴/кг, по данным Prom.ua. Это высокочистый технический материал, используемый в промышленности. Стоимость может меняться в зависимости от поставщика и курса драгметаллов на рынке. Примерная цена (Украина): ̶1̶2̶5̶ ̶5̶7̶0̶ 160 000 грн за 1 кг (999 проба). Использование: Применяется как серебро электролизное, гранулированное для различных производственных целей.
именно гранула, конечно. за килограмм ну и одно дело 100 грамм на ОЛХ для «инвесторов» на ползарплаты, а другое дело, почем его можно продать хотя бы 10 кг. на сегодня в районе 3700 есть. плюс минус смотря что и как договоритесь. думаю, что сбыт на бруски литые не сильно ушел от этой цифры
