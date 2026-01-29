|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
Додано: Чет 29 січ, 2026 15:04
akurt написав:
За зміст наступного речення не відповідаю - але якщо оформити місце реєстрації у родичів - то буде перевірка на протязі місяця.
А місяць сидіти в Україні не хочуть...
Знайомий з Лисичанська зареєстрований як ВПО в готелі, живе в Литві.
Додано: Чет 29 січ, 2026 15:05
Faceless написав:
Vadim_ написав:А как , если в аренде проживаеш и в договоре запрет на регистрацию ?
Така дурня то наші локальні винаходи, в цивілізованому світі
в оренді спокійно реєструються, і власне не треба ніяких особливих зусиль
если он такой цивилизованный то зачем вообще регистрация? , это наследие колхозов совка
Додано: Чет 29 січ, 2026 15:08
Дюрі-бачі написав:
На момент еміграції паспорта не було, але тоді пустили і без нього, а далі якось не зробили. Та й, наскільки мені відомо, в дітей термін дії паспорта 2 роки, а потрапити в ДП Документ чи консульство іноді буває складно...
Я зрозумів: не було, не зробили, потрапити складно.
АЛЕ виж написали шо до школи не пускають.
Звісно не пускають без будь-яких документів.
Глянув по ДП Документ, зараз у Празі нема місць, є у Вроцлаві на 3 лютого з 14:00
Додано: Чет 29 січ, 2026 15:12
Water написав:
АЛЕ виж написали шо до школи не пускають.
Звісно не пускають без будь-яких документів.
Просто в тій же школі навчається чимало дітей, зокрема дочка знайомих, через яких на мене і вийшли. В неї теж не було закордонного паспорта, але було свідоцтво з місцем народження м.Київ і реєстрація в селі Київської області, і їй все оформили без проблем.
Та і героям мого посту вже все оформили просто по папірці з реєстраціїєю в селі Закарпатської області.
Причиною відмови було саме місце народження/реєстрації.
1
Додано: Чет 29 січ, 2026 15:16
Дюрі-бачі написав:
Просто в тій же школі навчається чимало дітей, зокрема дочка знайомих, через яких на мене і вийшли. В неї теж не було закордонного паспорта, але було свідоцтво з місцем народження м.Київ і реєстрацією в селі Київської області, і їй все оформили без проблем.
І шо, їй теж прийде час оформлювать загран.
А так читайте вище: не було, не зробили, нема місць, а ми не знали, а ми не подумали. Луганських притісняють, зареєструйте мене як ВПО.
Дюрі-бачі написав:
Причиною відмови було саме місце народження/реєстрації.
Миж вже вияснили шо у нього не було документів.
Чи ви хочете продовжувать? Надайте лист-відповідь зі школи, де написано:
Chlapče, nepřijmeme tě do školy, protože jsi registrovaný v Rubežnoje.
Додано: Чет 29 січ, 2026 15:19
Water написав:
зареєструйте мене як ВПО.
дивно просто якось щодо Вашої логіки: 3 роки не реєструватись як ВПО, а тепер терміново захотілось.
1
Додано: Чет 29 січ, 2026 15:22
Дюрі-бачі написав: Water написав:
зареєструйте мене як ВПО.
дивно просто якось 3 роки не реєструватись як ВПО, а тепер терміново захотілось.
Ну так в них не було відповідного знайомого бачі.
Додано: Чет 29 січ, 2026 15:25
Vadim_ написав: Faceless написав:
Vadim_ написав:А как , если в аренде проживаеш и в договоре запрет на регистрацию ?
Така дурня то наші локальні винаходи, в цивілізованому світі
в оренді спокійно реєструються, і власне не треба ніяких особливих зусиль
если он такой цивилизованный то зачем вообще регистрация? , это наследие колхозов совка
Сильно помиляєтесь.
Просто це зветься трохи інакше, але суть приблизно така сама, і необхідна для багатьох речей, від банальної статистики до надання соціальних послуг, відкриття рахунків і т п.
Додано: Чет 29 січ, 2026 15:29
Faceless написав:
Така дурня то наші локальні винаходи, в цивілізованому світі в оренді спокійно реєструються, і власне не треба ніяких особливих зусиль
Польща рахується за "цивілізований світ"? Бо тут теж практично усі умови зараз йдуть як "тимчасова оренда". Адже неплатника вигнати з орендованого житла вкрай важко, якщо це його єдине місце проживання.
Додано: Чет 29 січ, 2026 15:30
Gastarbaiter написав: Faceless написав:
Така дурня то наші локальні винаходи, в цивілізованому світі в оренді спокійно реєструються, і власне не треба ніяких особливих зусиль
Польща рахується за "цивілізований світ"? Бо тут теж практично усі умови зараз йдуть як "тимчасова оренда". Адже неплатника вигнати з орендованого житла вкрай важко, якщо це його єдине місце проживання.
Польща з натяжкою
|