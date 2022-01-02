RSS
  #

Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 10:32

  Long_distance_runner написав:Incasso В січні анонсовано (в чаті про який писали вище) кешбек на депозитні пропозиції в новому застосунку. Поки умов немає

+1,5% повертається на рахунок кешбеку (при зарахуванні на карту мінус 23%) - 1,155%
найвищий відсоток депозиту на 8 місяців - 15,25%+1,5%, кешбек зараховується миттєво при відкритті депозиту
на жаль, не найвигідніші умови
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 13:50

  Hennady написав:
  Long_distance_runner написав:Incasso В січні анонсовано (в чаті про який писали вище) кешбек на депозитні пропозиції в новому застосунку. Поки умов немає

+1,5% повертається на рахунок кешбеку (при зарахуванні на карту мінус 23%) - 1,155%
найвищий відсоток депозиту на 8 місяців - 15,25%+1,5%, кешбек зараховується миттєво при відкритті депозиту
на жаль, не найвигідніші умови

Так не просто ж 1.5%, 1.5% РІЧНИХ... як прийнято для депо.
Тобто ото для 8 міс депо це буде 1.5/12*8 = 1% від суми поповнення (та -23% податків = 0.77% чистими)
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 15:07

Hennady
А де на вашу думку найвигідніші умови ?
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 11:46

  Incasso написав:Hennady
А де на вашу думку найвигідніші умови ?

Наприклад, Аккорд, з його 17,17% Нові гроші, Кредит Дніпро 17% по акції.
У моєму місті просто нема широкого фізичного представлення банків, тому розглядаю тільки ті, що є в наявності.
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 11:57

  Amethyst написав:Так не просто ж 1.5%, 1.5% РІЧНИХ... як прийнято для депо.
Тобто ото для 8 міс депо це буде 1.5/12*8 = 1% від суми поповнення (та -23% податків = 0.77% чистими)

Ви праві, якщо розглядати ці відсотки, як відсотки від суми поповнення. А мова ж йшла про відсоток по депозиту, а він-то для порівняння береться в річному виразі. Отже, в даному випадку він складає 15,25+1,5, а якщо цими 1,5 одразу ж знову поповнити депозит, то сумарний відсоток близьких до тих же 17.
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 12:05

  Hennady написав:
  Amethyst написав:Так не просто ж 1.5%, 1.5% РІЧНИХ... як прийнято для депо.
Тобто ото для 8 міс депо це буде 1.5/12*8 = 1% від суми поповнення (та -23% податків = 0.77% чистими)

Ви праві, якщо розглядати ці відсотки, як відсотки від суми поповнення. А мова ж йшла про відсоток по депозиту, а він-то для порівняння береться в річному виразі. Отже, в даному випадку він складає 15,25+1,5, а якщо цими 1,5 одразу ж знову поповнити депозит, то сумарний відсоток близьких до тих же 17.

Згоден. Ще можете глянути Юнекс, від 16.75 з щомісяч %%
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 20:25

Hennady
Невеликий профіт ще є від того, що 1,5% річних отримаємо в день відкриття без майбутньої девальвації
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 15:58

Після депозиту зняття валюти з рахунку до запитання без відсотків, вірно?)
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 16:11

Re: Банк Альянс

Знайшов тарифи - не тарифікується видача готівки в касі)
