Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 15:04

  akurt написав:За зміст наступного речення не відповідаю - але якщо оформити місце реєстрації у родичів - то буде перевірка на протязі місяця. А місяць сидіти в Україні не хочуть...

Знайомий з Лисичанська зареєстрований як ВПО в готелі, живе в Литві.
Water
 
Повідомлень: 3838
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 15:05

  Faceless написав:
Vadim_ написав:А как , если в аренде проживаеш и в договоре запрет на регистрацию ?

Така дурня то наші локальні винаходи, в цивілізованому світі в оренді спокійно реєструються, і власне не треба ніяких особливих зусиль

если он такой цивилизованный то зачем вообще регистрация? , это наследие колхозов совка
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4565
З нами з: 23.05.14
Подякував: 643 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 15:08

  Дюрі-бачі написав:На момент еміграції паспорта не було, але тоді пустили і без нього, а далі якось не зробили. Та й, наскільки мені відомо, в дітей термін дії паспорта 2 роки, а потрапити в ДП Документ чи консульство іноді буває складно...

Я зрозумів: не було, не зробили, потрапити складно.
АЛЕ виж написали шо до школи не пускають.
Звісно не пускають без будь-яких документів.
Глянув по ДП Документ, зараз у Празі нема місць, є у Вроцлаві на 3 лютого з 14:00
Water
 
Повідомлень: 3838
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 15:12

Re: Еміграція, заробітчанство

  Water написав:АЛЕ виж написали шо до школи не пускають.
Звісно не пускають без будь-яких документів.

Просто в тій же школі навчається чимало дітей, зокрема дочка знайомих, через яких на мене і вийшли. В неї теж не було закордонного паспорта, але було свідоцтво з місцем народження м.Київ і реєстрація в селі Київської області, і їй все оформили без проблем.
Та і героям мого посту вже все оформили просто по папірці з реєстраціїєю в селі Закарпатської області.
Причиною відмови було саме місце народження/реєстрації.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5870
З нами з: 29.07.22
Подякував: 931 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 15:16

  Дюрі-бачі написав:Просто в тій же школі навчається чимало дітей, зокрема дочка знайомих, через яких на мене і вийшли. В неї теж не було закордонного паспорта, але було свідоцтво з місцем народження м.Київ і реєстрацією в селі Київської області, і їй все оформили без проблем.

І шо, їй теж прийде час оформлювать загран.
А так читайте вище: не було, не зробили, нема місць, а ми не знали, а ми не подумали. Луганських притісняють, зареєструйте мене як ВПО.

  Дюрі-бачі написав:Причиною відмови було саме місце народження/реєстрації.

Миж вже вияснили шо у нього не було документів.
Чи ви хочете продовжувать? Надайте лист-відповідь зі школи, де написано:
Chlapče, nepřijmeme tě do školy, protože jsi registrovaný v Rubežnoje.
Water
 
Повідомлень: 3838
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 15:19

Re: Еміграція, заробітчанство

  Water написав:зареєструйте мене як ВПО.

дивно просто якось щодо Вашої логіки: 3 роки не реєструватись як ВПО, а тепер терміново захотілось.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5870
З нами з: 29.07.22
Подякував: 931 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 15:22

  Дюрі-бачі написав:
  Water написав:зареєструйте мене як ВПО.

дивно просто якось 3 роки не реєструватись як ВПО, а тепер терміново захотілось.

Ну так в них не було відповідного знайомого бачі.
Water
 
Повідомлень: 3838
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 15:25

Re: Еміграція, заробітчанство

Vadim_ написав:
  Faceless написав:
Vadim_ написав:А как , если в аренде проживаеш и в договоре запрет на регистрацию ?

Така дурня то наші локальні винаходи, в цивілізованому світі в оренді спокійно реєструються, і власне не треба ніяких особливих зусиль

если он такой цивилизованный то зачем вообще регистрация? , это наследие колхозов совка
Сильно помиляєтесь.
Просто це зветься трохи інакше, але суть приблизно така сама, і необхідна для багатьох речей, від банальної статистики до надання соціальних послуг, відкриття рахунків і т п.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37288
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 8292 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 15:29

  Faceless написав:Така дурня то наші локальні винаходи, в цивілізованому світі в оренді спокійно реєструються, і власне не треба ніяких особливих зусиль

Польща рахується за "цивілізований світ"? Бо тут теж практично усі умови зараз йдуть як "тимчасова оренда". Адже неплатника вигнати з орендованого житла вкрай важко, якщо це його єдине місце проживання.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3854
З нами з: 26.02.18
Подякував: 710 раз.
Подякували: 636 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 15:30

Re: Еміграція, заробітчанство

Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:Така дурня то наші локальні винаходи, в цивілізованому світі в оренді спокійно реєструються, і власне не треба ніяких особливих зусиль

Польща рахується за "цивілізований світ"? Бо тут теж практично усі умови зараз йдуть як "тимчасова оренда". Адже неплатника вигнати з орендованого житла вкрай важко, якщо це його єдине місце проживання.
Польща з натяжкою :)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37288
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 8292 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
